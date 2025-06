Gli ascolti tv del martedì, con un nuovo doppio appuntamento con Miss Fallaci, i talk politici di prime time e la Coppa Italia su Canale 5.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Inter – Lazio, per la Coppa Italia, ha registrato un netto di 4.381.000 telespettatori, share 20.98%. Su Rai 1 la serie Miss Fallaci ha registrato nel primo episodio 2.721.000 telespettatori, share 13.20% e nel secondo 2,118.000, 13.16%, per una media di 2.403.000, 13.2%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto 2.115.000 telespettatori, share 13.66%. Su Rai 3 Le Ragazze ha ottenuto 591.000 telespettatori, share 3%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.354.000, 5.98%, e nel programma 1.367.000 telespettatori, share 10.43%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 699.000 telespettatori, share 4.90%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.503.000 telespettatori, share 8.70% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 489.000, 7.81%. Su Tv8 il film Io prima di te ha registrato 458.000 telespettatori, share 2.50%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 321.000 telespettatori, share 1.63%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.129.000, 24.60%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.052.000, 26.78%; Striscina la Notizina su Canale 5 3.206.000 telespettatori, share 15.18%. Su Rai 2 Tg2 Post 646.000, 2.83%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.105.000, 5.61% e a seguire Via dei Matti n.0 1.081.000, 5.25%, Il cavallo e la torre 1.219.000, 5.75%; Un posto al sole 1.648.000, 7.26%. NCIS su Italia 1 registra 1.456.000 telespettatori, share 6.65%. Mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.052.000 telespettatori, share 4.95% e 975.000, 4.27%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.874.000 telespettatori, share 8.40%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 435.000 telespettatori, share 1.98% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 632.000 telespettatori, share 2.85%. Su Real Time Casa a prima vista 749.000, 3.39%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.393.000, 23.94%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.766.000, 27.29%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.121.000 telespettatori, share 16.03% e nel game un netto di 3.200.000, 19.39%. Su Rai 2 il match Italia – Danimarca per la UEFA Women’s Nations League ha ottenuto un netto di 436.000, 2.80%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 641.000 telespettatori, share 3.40%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 873.000 telespettatori, share 4.47%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 329.000, 2.10%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 481.000 telespettatori, share 12.24%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 854.000, 17.65%; Storie Italiane nella prima parte 876.000, 18.37%, e nella seconda 1.089.000, 18.71%; È sempre Mezzogiorno 1.862.000, 18.05%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 226.000, 4.75%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 540.000, 8.29%, e nella seconda parte 954.000, 9.59%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 284.000, 5.46%, e nel segmento Extra 205.000, 4.34%; ReStart 225.000, 4.93%; Elisir 243.000, 4.79%, Mixer Storia 218.000, 3.48%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 618.000, 5.20%; Passato e Presente 547.000, 4.14%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.090.000 telespettatori, share 22.68% e 922.000, 19.66%, con Forum a 1.393.000, 17.96%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 249.000 telespettatori, share 4.90% e 365.000, 5.04%. Su Rete 4 Terra Amara 228.000, 4.49%; Tempesta d’amore 285.000, 6%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 347.000 telespettatori, share 6.02% e dopo il Tg La signora in giallo 688.000, 5.76%. La7 ha ottenuto con Omnibus 164.000 telespettatori, share 4.11, nel segmento News 175.000, 4.35% e nel Dibattito 247.000, 4.91%; quindi Coffee Break 256.000, 5.38% e L’aria che tira 383.000, 6.34% e L’aria che tira Oggi 555.000, 5.24%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.796.000, 14.77% e nella seconda 1.893.000, 19.03%; Il Paradiso delle Signore 1.832.000, 19.82%; La vita in diretta nella presentazione 1.834.000, 19.72%, e nel programma 2.297.000, 21.11%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 951.000, 7.85%; BellaMa’ nella prima parte 615.000, 6.39%, e nella seconda 649.000, 7.16%, La porta magica 348.000, 3.68%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 304.000, 3.11%, Aspettando Geo 606.000, 6.65%, Geo 1.365.000, 12.40%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.324.000 telespettatori, share 17.61%, Tradimento 2.377.000, 19.05%; Uomini e donne (live) 2.568.000, 23.55% e nel finale 1.774.000, 18.77%; Amici di Maria De Filippi 1.579.000, 17.09%; My Home My Destiny 1.188.000, 13.22%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.270.000, 13.54%, nella seconda 1.389.000, 13.13% e nei saluti 1.584.000, 13.06%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 482.000 telespettatori, 3.77%, Lethal Weapon 492.000, 4.83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 865.000 telespettatori, 7.18% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 423.000, 4.43%, e il film Texas oltre il fiume un netto di 389.000, 3.72%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 541.000, 4.39%, nel programma 453.000, 4.55% e nel segmento Focus 365.000, 4%; La Torre di Babele Doc 225.000, 2.09%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 627.000 telespettatori, share 8.71%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 2.115.000 telespettatori, share 13.66%. Su Rai 3 Il fattore umano 221.000, 1.83%; Tg3 LineaNotte 169.000, 2.61%. Su Canale 5 Coppa Italia Live un netto di 1.353.000, 10.32%. Su Italia 1 American Dad! ha registrato nel primo episodio 321.000, 9.92%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.466.000, 26.07%; ore 20:00 5.080.000, 25.42%.

3.466.000, 26.07%; 5.080.000, 25.42%. Tg2 ore 13:00 1.687.000, 13.54%; ore 20:30 928.000, 4.32%.

1.687.000, 13.54%; 928.000, 4.32%. Tg3 ore 14:30 1.334.000, 10.82%; ore 19:00 2.053.000, 13.03%.

1.334.000, 10.82%; 2.053.000, 13.03%. Tg5 ore 13:00 2.519.000, 20.03%; ore 20:00 4.055.000, 20.16%.

2.519.000, 20.03%; 4.055.000, 20.16%. Studio Aperto ore 12:25 1.085.000, 10.53%; ore 18:30 576.000, 4.51%.

1.085.000, 10.53%; 576.000, 4.51%. Tg4 ore 12.00 403.000, 4.93%; ore 18:55 701.000, 4.45%.

403.000, 4.93%; 701.000, 4.45%. Tg La7 ore 13:30 861.000, 6.52%; ore 20:00 1.660.000, 8.22%.

Dati AUDITEL™