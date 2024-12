Gli ascolti tv della vigilia di Natale in tv, tra tanti film, molti speciali e un evento unico come l’apertura della Porta Santa per il Giubileo. Non manca Una poltrona per due, che alla sua ennesima replica ottiene 2,4 mln di telespettatori…

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Il Volo – Natale ad Agrigento ha registrato 3.070.000 telespettatori, share 22,71%. Su Rai 1 A Sua immagine – Speciale ha registrato un netto di 2.749.000 telespettatori, share 17,55% e a seguire Le note del Natale 1.711.000, 11,74%. Su Italia 1 il film Una poltrona per due ha registrato 2.408.000 telespettatori, share 17,17%. Su Rai 3 il film d’animazione Luca ha ottenuto 875.000 telespettatori, share 5,80%. Su Rai 2 il film Un Natale molto scozzese ha ottenuto 749.000 telespettatori, share 4,87%. Su Rete 4 il film Io speriamo che me la cavo ha registrato un netto di 592.000 telespettatori, share 4,15%. Su Nove Maurizio Battista – Risate sotto l’albero è stato visto da 405.000 telespettatori, share 2,77%. Su La7 il film Un marito per Cinzia ha ottenuto 365.000 telespettatori, share 2,47%. Su Tv8 il film Un principe sotto l’albero ha registrato 234.000 telespettatori, share 1m58%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Striscia la Notizia su Canale 5 3.424.000 telespettatori, share 21,37%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 910.000, 5,66% e a seguire Via dei Matti n.0 901.000, 5,60%; Un posto al sole 962.000, 5,96%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share %, e .000, % mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 565.000 telespettatori, share 3,50%, e 539.000, 3,35%. Su La7 Uozzap ha fatto registrare 590.000 telespettatori, share 3,64%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 341.000 telespettatori, share 2,12% e su Nove Cash or Trash – Xmas Special ha registrato 333.000 telespettatori, share 2,06%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale su Rai 1 l’Apertura della Porta Santa e la Santa Messa di Natale presieduta da Papa Francesco ha registrato 3.928.000, 25,08%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.266.000 telespettatori, share 15,94% e nel game un netto di 2.983.000, 19,28%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 499.000, 3,12%. Su Italia 1 il film Il Grinch ha ottenuto un netto di 1.227.000 telespettatori, share 7,67%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 527.000 telespettatori, share 3,29%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 432.000 telespettatori, share 14,61%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.111.000, 19,91%; Storie Italiane 1.113.000, 19,43%; Uno Schiaccianoci in città 692.000, 10,96%; È sempre Mezzogiorno menù 1.715.000, 15,80%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 273.000, 4,88%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 681.000, 10,40%, e nella seconda parte 869.000, 8,86%. Su Rai 3 il film Stanlio e Ollio – I diavoli volanti ha ottenuto 211.000, 3,83%; il film Pinocchio 239.000, 4,21%; O anche no 290.000, 4,59%, Mestieri della tv 633.000, 6,36%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 567.000, 4,75%; Passato e Presente 520.000, 3,78%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.020.000 telespettatori, share 18,26% e 902.000, 15,75%, con Forum a 1.210.000, 15,40%. Su Italia 1 il film Z la formica ha registrato un netto di 156.000 telespettatori, share 2,78% e a seguire il film Il piccolo principe un netto di 273.000, 4,25%; su Rete 4 Terra Amara un netto di 368.000, 6,50%; Tempesta d’amore 308.000, 5,09%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 587.000, 4,80%. Su La7 Omnibus ha registrato 158.000, 4,58% e nel segmento News 114.000, 3,87%; Miss Marple 83.000 telespettatori, share 1,52%, e 81.000, 1,41%, quindi col film 8 donne un mistero 87.000, 0,94%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Zecchino d’Oro – La magia della Vigilia 1.665.000, 14,59%; il film Pattini d’argento 1.418.000, 12,27%. Su Rai 2 il film Natale a Londra 520.000, 4,38%; BellaMa’ 710.000, 6,81%, La porta magica 634.000, 5,59% e nel segmento E poi… 627.000, 5,14%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 628.000, 5,94%, Aspettando Geo 859.000, 8,19%, Geo 1.359.000, 10,92%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.943.000 telespettatori, share 14,47%, il film Il dono più grande un netto di 1.436.000, 12,64%; My Home My Destiny 1.226.000, 11,69%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.518.000, 13,78%, nella seconda 1.864.000, 15,32% e nei saluti 2.026.000, 15,36%. Su Italia 1 il film Space Jam ha registrato un netto di 561.000 telespettatori, 4,80%, quindi il film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato un netto di 647.000, 5,87%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 722.000 telespettatori, 6,05% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 498.000, 4,80%, e il film 7 spose per 7 fratelli un netto di 470.000, 3,94%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato .000, %, il film Julie & Julia .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Nella memoria di Giovanni Paolo II ha registrato 872.000 telespettatori, share 8,48%. Su Rai 2 il film Natale a passo di danza ha registrato 555.000 telespettatori, share 4,43%. Su Rai 3 il film Le vele scarlatte 364.000, 3,50%. Su Canale 5 il film Christmas at Dollywood un netto di 765.000, 13%. Su Italia 1 il film E.T. l’extraterrestre ha registrato un netto di 629.000, 9,65%. Su Rete 4 il film Troppo forte un netto di 362.000, 5,07%. Su La7 il film La baia di Napoli 155.000, 1,77%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.499.000, 25,36%; ore 20:00 2.458.000, 15,70%.

3.499.000, 25,36%; 2.458.000, 15,70%. Tg2 ore 13:00 1.743.000, 13,66%; ore 20:30 905.000, 5,60%.

1.743.000, 13,66%; 905.000, 5,60%. Tg3 ore 14:30 1.826.000, 14,90%; ore 19:00 1.488.000, 9,72%.

1.826.000, 14,90%; 1.488.000, 9,72%. Tg5 ore 13:00 2.769.000, 21,37%; ore 20:00 1.210.000, 15,40%.

2.769.000, 21,37%; 1.210.000, 15,40%. Studio Aperto ore 12:25 1.209.000, 11,78%; ore 18:30 796.000, 5,71%.

1.209.000, 11,78%; 796.000, 5,71%. Tg4 ore 12.00 319.000, 4%; ore 18:55 459.000, 3%.

319.000, 4%; 459.000, 3%. Tg La7 ore 13:30 571.000, 4,15%; ore 20:00 843.000, 5,25%.

Dati AUDITEL™