Gli ascolti tv del martedì, con Stasera tutto è possibile, Le Ragazze, talk politici e vari film.

NB: Dati in vecchio standard [BS]: i dati TA saranno aggiunti in parentesi su alcune fasce appena disponibili.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto nella presentazione 2.592.000, 12,57% (2.610.000, 12,56%) e nel programma un netto di 2.338.000 telespettatori, share 15,99% (2.361.000, 16%).

Su Rai 1 la serie Morgane – Detective speciale ha registrato 2.398.000 telespettatori, share 12,80% (2.415.000, 12,78%) nella prima puntata e 1.738.000, 12,73% (1.749.000, 12,69%) nella seconda, in seconda serata, per una media di 2.060.000, 12,8%.

Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.560.000 telespettatori, share 9,65% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 531.000, 8,26.

Su Canale 5 il film Fast X ha registrato un netto di 1.385.000 telespettatori, share 9,02%.

Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.118.000, 5,30% (1.133.000, 5,33%), e nel programma 1.243.000 telespettatori, share 9,86% (1.260.000, 9,90%).

Su Rai 3 Le Ragazze ha ottenuto nella presentazione 482.000, 2,27% (487.000, 2,28%) e nel programma 702.000 telespettatori, share 3,89% (706.000, 3,88%).

Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 685.000 telespettatori, share 4,99%.

Su Real Time Primo Appuntamento ha registrato 446.000, share 2,36% [TA].

Su Tv8 il film Le otto montagne ha registrato 286.000 telespettatori, share 1,81%.

Su Nove il film Money Monster – L’altra faccia del denaro è stato visto da 188.000 telespettatori, share 1,07%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.861.000, 23,59% (4.877.000, 23,55%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.417.000, 30,07% (6.446.000, 30%); Striscia la Notizia su Canale 5 2.892.000 telespettatori, share 13,55% (2.903.000, 13,51%). Su Rai 2 Tg2 Post 509.000, 2,38% (514.000, 2.38%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 995.000, 5,13% (999.000, 5,13%) e a seguire Fin che la barca va 871.000, 4,30% (874.000, 4,30%), Il cavallo e la torre 1.149.000, 5,52% (1.154.000, 5,51%); Un posto al sole 1.596.000, 7,42% (1.626.000, 7,51%). NCIS su Italia 1 registra 1.336.000 telespettatori, share 6,33% (1.340.000, 6,31%), mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 995.000 telespettatori, share 4,79% (1.000.000, 4,78%) e 947.000, 4,38% (953.000, 4,39%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 2.000.000 telespettatori, share 9,35%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 438.000 telespettatori, share 2,06% (438.000, 2,06%) e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 475.000 telespettatori, share 2,24%. Su Real Time Casa a prima vista 818.000, 3,83% (TA).

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.138.000, 22,46%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.564.000, 26,52%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.994.000 telespettatori, share 15,61% e nel game un netto di 3.220.000, 20,04%. Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale Senato 318.000, 2,22%; Blue Bloods ha ottenuto un netto di 575.000, 2,98%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 664.000 telespettatori, share 3,58%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 900.000 telespettatori, share 4,72%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 329.000, 2,14%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 480.000 telespettatori, share 12,60%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 894.000, 19,63%; Storie Italiane nella prima parte 815.000, 18,43%, e nella seconda 1.110.000, 19,92%; È sempre Mezzogiorno 1.706.000, 16,92%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 247.000, 5,47%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 382.000, 6,28%, e nella seconda parte 884.000, 9,09%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 243.000, 5,05%, e nel segmento Extra 230.000, 5,04%; ReStart 244.000, 5,66%; Elisir nella presentazione 222.000, 5,11% e nel programma 280.000, 5,91%, Mixer Storia 274.000, 4,63%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 476.000, 4,07%; Passato e Presente 457.000, 3,68%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 965.000 telespettatori, share 21,23% e 877.000, 20,23%, con Forum a 1.449.000, 19,22%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 371.000 telespettatori, share 5,43% e su Rete 4 Endless Love 159.000, 3,49%; Tempesta d’amore 219.000, 4,95%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 239.000 telespettatori, share 4,30% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 699.000, 6,04%. La7 ha ottenuto con Omnibus 215.000 telespettatori, share 4,67%, nel segmento News 151.000, 3,82% e nel Dibattito 208.000, 4,40%; quindi Coffee Break 231.000, 5,22% e L’aria che tira 327.000, 5,68% e L’aria che tira Oggi 492.000, 4,73%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona Special (14:09 – 16:01) ha registrato un netto di 1.411.000, 14,17%; Rai Parlamento Speciale Senato (14:28 – 15:23) 1.103.000, 10,27%; Il Paradiso delle Signore 1.596.000, 19,02% (1.672.,000, 19,57%); La vita in diretta nella presentazione 1.718.000, 19,54%, e nel programma 2.202.000, 21,45%. Su Rai 2 Ore 14 1.249.000, 11,21%; BellaMa’ nella prima parte 709.000, 8,10%, e nella seconda 701.000, 8,38%, La porta magica .000, % e nel segmento E poi… .000, %. Su Rai 3 Eccellenze Italiane nella presentazione 275.000, 3,05% e nel programma 252.000, 2,93%, Aspettando Geo 360.000, 4,32%, Geo 1.024.000, 10,28%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.071.000 telespettatori, share 16,94% (2.079.000, 16,90%), Tradimento 2.120.000, 18,38% (2.177.000, 18,67%); Uomini e donne (live) 2.403.000, 24,28% (2.516.000, 25%) e nel finale 1.773.000, 20,51% (1.796.000, 20,39%); Amici di Maria De Filippi 1.498.000, 17,96% (1.551.000, 18,24%); My Home My Destiny 1.392.000, 16,60% (1.398.000, 16,58%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.255.000, 14,13%, nella seconda 1.390.000, 14,07% e nei saluti 1.430.000, 12,23%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 486.000 telespettatori, 4,09%, Lethal Weapon 426.000, 4,48%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, 5,90% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 407.000, 4,65%, e il film L’occhio caldo del cielo un netto di 448.000, 4,55%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 454.000, 4%, nel programma 443.000, 4,79% e nel segmento Focus 423.000, 4,94%; La Torre di Babele Doc 246.000, 2,43%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 366.000 telespettatori, share 6,16%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 535.000 telespettatori, share 10,97%. Su Rai 3 A casa di Maria Latella 316.000, 2,84%; Tg3 LineaNotte 215.000, 3,40%. Su Italia 1 American Dad! ha registrato 337.000, 10,24%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.092.000, 24,94%; ore 20:00 4.757.000, 20,27%.

3.092.000, 24,94%; 4.757.000, 20,27%. Tg2 ore 13:00 1.662.000, 13,76%; ore 20:30 879.000, 4,19%.

1.662.000, 13,76%; 879.000, 4,19%. Tg3 ore 14:30 1.325.000, 11,72%; ore 19:00 1.910.000, 12,32%.

1.325.000, 11,72%; 1.910.000, 12,32%. Tg5 ore 13:00 2.519.000, 20,74%; ore 20:00 3.897.000, 19,62%.

2.519.000, 20,74%; 3.897.000, 19,62%. Studio Aperto ore 12:25 1.119.000, 10,85%; ore 18:30 579.000, 4,62%.

1.119.000, 10,85%; 579.000, 4,62%. Tg4 ore 12.00 456.000, 5,88%; ore 18:55 717.000, 4,62%.

456.000, 5,88%; 717.000, 4,62%. Tg La7 ore 13:30 709.000, 5,77%; ore 20:00 1.607.000, 8,11%.

Dati AUDITEL™