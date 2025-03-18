Affari tuoi puntata stasera 18 marzo 2025: quanto hanno vinto i concorrenti

Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, martedì 18 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.

Affari tuoi concorrenti puntata stasera 18 marzo 2025

A giocare, stasera, è Antonia Roberta Marrone (IG antoniamarrone_) modella di Casoria in provincia di Napoli. Rappresenta la regione Campania. Lavora a Milano e all’estero. E’ fidanzata, convive da 3 anni con Gianluca. Si è fatta accompagnare dal fratello Filippo Luca. E’ un impiegato in un ente pubblico nel ramo amministrativo. Ha pescato il pacco numero 6.

Quanto hanno vinto i concorrenti stasera ad Affari tuoi

La specialità di stasera è il casatiello.

Nel 4 dell’Umbria ci sono 100mila euro. Il pacco numero 3 delle Marche, invece, contiene 50mila euro. Nel 7 della Valle d’Aosta, invece, si celano 0 euro. 500 euro è il valore del pacco 15 della Calabria. Ed ancora, il 20 della Lombardia che porta in dote 15mila euro. Nell’1 della Sardegna vanno via 5000 euro. Rifiuta 29mila euro.

Si prosegue con il 14 della Liguria che nasconde il casatiello. Nel pacco 10 dell’Emilia Romagna c’è 1 euro. Nel 9 dell’Abruzzo, invece, vanno via 100 euro. Triturano un’offerta di 33mila euro.

Si riparte dal 19 del Trentino Alto Adige con 500 euro. Il pacco 17 della Sicilia nasconde 75 euro. Si chiude con l’11 della Puglia che contiene 200 euro. Vanno avanti rifiutando 39mila euro per un tiro.

Nell’8 della Basilicata ci sono 30mila euro. Rifiutano un’offerta di 43mila euro per un tiro.

Il 18 della Toscana contiene 300mila euro. Cambia con il pacco 12.

Via anche 75mila euro. Tritano un’offerta da 20mila euro per un tiro.

Il 2 del Lazio nasconde 5 euro. Per un tiro, l’offerta sale a 29mila euro.

Si ricomincia con il 5 del Veneto che manda via 10mila euro. Un’offerta di 50mila euro. Accetta.

Nel pacco 12 c’erano 200mila euro.

Come funziona Affari Tuoi?

Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.

Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.

Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.

Affari Tuoi, casting

Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

Affari Tuoi, replica

Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.