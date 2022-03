Gli ascolti tv del martedì, che vedono – tra l’altro – il debutto di Studio Battaglia su Rai 1 e La Pupa e il Secchione Show su Italia 1. La fiction di Rai 1 ha vinto la serata con 4,2 milioni di telespettatori, seguita dalla Champions League su Canale 5 con 3,5 milioni. Terza piazza per La Pupa e il Secchione, che ottiene 2 milioni di telespettatori al debutto. Segue DiMartedì con 1,3 milioni, sostanzialmente al pari – per teste – con Stasera tutto è possibile. #CartaBianca sfiora i 900mila telespettatori e supera Fuori dal Coro.

In prima serata su Real Time Primo Appuntamento ha registrato 410.000 telespettatori, share 1,7%. In access prime time Cortesie per gli ospiti ha ottenuto 437.000 telespettatori, share 1,7%.

Record stagionale in valori assoluti per Guess my age che registra un ascolto medio di 474.467 telespettatori, per uno share dell’1,90%.