Gli ascolti tv di ieri martedì 13 settembre vedono in primo luogo le repliche de Le indagini di Lolita Lobosco in preparazione all’arrivo della nuova stagione in prima visione. Rai 2 conclude il primo blocco di puntate di Nudi per la vita seguito e recensito dal nostro Fabio Morasca. Rai 3 continua la marcia d’avvicinamento alle elezioni politiche del 25 settembre con La7 e Rete 4, il trio di talk #Cartabianca – DiMartedì e Fuori dal coro. Italia 1 trasmette il film Lucy. Questa è anche la giornata dei primi risultati d’assestamento per i programmi ripartiti lunedì 13 settembre.

Ecco tutti i dati!

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Le indagini di Lolita Lobosco, in replica, ha registrato 2.762.000 telespettatori, per uno share del 17.92%, mentre su Canale 5 il film Benvenuti al Nord ha ottenuto 1.787.000 telespettatori, share 11.80%. Su Rai 3 #Cartabianca registra nella presentazione 815.000 telespettatori, share 4.27% e nel programma 766.000, 5.11%. Su Rai 2 Nudi per la vita che ottiene 944.000 telespettatori, share 5.32%. Su Italia 1 il film Lucy ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Fuori dal coro è stato visto da 828.000 telespettatori, share 6.36%, mentre su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.129.000 telespettatori, share 7.14%. Su Tv8 Pechino Express è stato visto da 735.000 telespettatori, share 4.6%. Su Nove il film Parker ottiene .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 3.969.000 telespettatori, share 20.48%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.832.000 telespettatori, share 14.63%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 832.000 telespettatori, share 4.27% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 847.000, 4.67%, Il cavallo e la torre 1.242.000, 6.62%, quindi Un posto al sole che registra 1.446.000, 7.37%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.158.000 telespettatori, share 6% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 895.000 telespettatori, share 4.74% e nella seconda 965.000, 4.93%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.525.000 telespettatori, share 7.80%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.