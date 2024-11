Gli ascolti tv del martedì, con i talk politici che seguono la situazione italiana e le news dagli USA e dalle aree dei conflitti internazionali, mentre su Canale 5 continua il GF. In seconda serata debutta il Sanremo Giovani di Conti e Cattelan.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Grande Fratello (live) ha registrato 2.313.000 telespettatori, share 17,89%. Su Rai 2 il match Sinner – Fritz per i NITTO ATP Finals ha ottenuto 2.111.000 telespettatori, share 10,08%. Su Rai 1 il film The Help ha registrato 2.014.000 telespettatori, share 12,28%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.566.000 telespettatori, share 9,26% e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 486.000, 7,13%. Su Rai 3 Amore criminale – Storie di femminicidio ha ottenuto nella presentazione 669.000 telespettatori, share 3,14%, e nel programma 1.025.000, 5,59%. Su Italia 1 il film Die Hard – Un buon giorno per morire ha registrato un netto di 946.000 telespettatori, share 5,56%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 613.000 telespettatori, share 4,22%. Su Tv8 X Factor ha registrato 429.000 telespettatori, share 3,51%. Su Nove Comedy Match è stato visto da 370.000 telespettatori, share 2,06%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.434.000, 21,31%; Affari Tuoi 5.331.000, 24,58%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.898.000 telespettatori, share 13,35%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.211.000, 6,17% e a seguire Nuovi eroi 1.046.000, 5,11%, Il cavallo e la torre 1.241.000, 5,89%; Un posto al sole 1.487.000, 6,81%. NCIS su Italia 1 registra 1.120.000 telespettatori, share 5,43%, e 1.387.000, 6,42% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.135.000 telespettatori, share 5,39%, e 944.000, 4,30%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.644.000 telespettatori, share 7,60%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 429.000 telespettatori, share 1,99% e su Nove Chissà chi è ha registrato nella prima parte 404.000 telespettatori, share 1,91%, e nel programma 497.000, 2,29%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.035.000, 20,92%, e nel game un netto di 4.197.000, 23,86%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.624.000 telespettatori, share 19,80% e nel game un netto di 3.751.000, 22,60%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto un netto di 493.000, 2,57%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 377.000 telespettatori, share 2,16%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 963.000 telespettatori, share 4,99%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 269.000, 1m73%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics 458.000, 2,37%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 466.000 telespettatori, share 11,72%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 865.000, 18,23%; Storie Italiane nella prima parte 732.000, 16,54%, e nella seconda 859.000, 16,60%; È sempre Mezzogiorno 1.694.000, 17,43%. Su Rai 2 Binario 2 110.000, 2,25%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 472.000, 8,25%, e nella seconda parte 850.000, 9,14%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 276.000, 5,25%, nel programma 294.000, 6,06%; ReStart 214.000, 4,71%; Elisir nella presentazione 130.000, 2,97% e nel programma 173.000, 3,76%, Mixer Storia 246.000, 4,40%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 562.000, 4,99%; Passato e Presente 407.000, 3,29%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.006.000 telespettatori, share 21,34% e 1.000.000, 22,69%, con Forum a 1.565.000, 21,78%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 313.000 telespettatori, share 4,84% e su Rete 4 Terra Amara 311.000, 6,25%; Tempesta d’amore 213.000, 4,79%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 187.000 telespettatori, share 3,63% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 579.000, 5,15%. La7 ha ottenuto con Omnibus 231.000 telespettatori, share 4,82%, nel segmento News 142.000, 3,47% e nel Dibattito 247.000, 4,99%; quindi Coffee Break 197.000, 4,42% e L’aria che tira 279.000, 5,18% e L’aria che tira Oggi 478.000, 4,80%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.456.000, 12,61%, e nel programma 1.511.000, 14,88%; Il Paradiso delle Signore 1.663.000, 19,25%; La vita in diretta nella presentazione 1.772.000, 18,87%, e nel programma 2.309.000, 21,06%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 893.000, 7,92%; BellaMa’ un netto di 584.000, 6,55%, La porta magica 344.000, 3,55% e nel segmento E poi… 325.000, 3,04%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 287.000, 3,06%, Aspettando Geo 532.000, 6,15%, Geo 1.405.000, 12,75%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.238.000 telespettatori, share 18,02%, Segreti di famiglia 2.035.000, 17,64%; Uomini e donne (live) 2.671.000, 25,94% e nel finale 2.057.000, 22,77%; Amici di Maria De Filippi 1.731.000, 20,14%; My Home My Destiny 1.555.000, 17,72%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.555.000, 16,44%, nella seconda 1.505.000, 14,03% e nei saluti 1.569.000, 13,04%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 473.000 telespettatori, 4%, Person of Interest 373.000, 3,64%; GF 264.000, 2,31%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 749.000 telespettatori, 6,69% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 458.000, 5,04%, e il film Nassirya – Per non dimenticare un netto di 364.000, 3,52%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 456.000, 4%, nel programma 410.000, 4,33% e nel segmento Focus 243.000, 2,71%; La Torre di Babele Doc 211.000, 1,95%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 352.000 telespettatori, share 6,26%. Su Rai 2 Sanremo Giovani, prima puntata, ha registrato 527.000 telespettatori, share 3,68%. Su Rai 3 Sopravvissute 627.000, 5,07%; Tg3 LineaNotte 266.000, 3,79%. Su Italia 1 il film Hard Kill ha registrato un netto di 329.000, 4,90%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.938.000, 23,57%; ore 20:00 4.502.000, 22,74%.

