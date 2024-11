La puntata di Uomini e Donne in onda martedì 12 novembre 2024: le anticipazioni del trono over e classico

Oggi, martedì 12 novembre 2024, a partire dalle ore 14:45, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi.

In studio, ci saranno gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, i tronisti del Trono Classico (Michele Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e Martina De Ioannon) e i cavalieri e le dame del Trono Over (Gemma Galgani, Barbara De Santi, Mario Cusitore, Marcello Messina, Alessio Pili Stella, Diego Tavani, Margherita Aiello, Morena Farfante, Alessia Rivolta, Juri Carissimi, Andrea Magrini, Ilaria Volta, Prasanna Conti, Giuseppe Cioffi, Vincenzo La Scala e altri).

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 11 novembre, c’è stato un lieto fine, ma sui social già si dubita della durata: parliamo di Marcello e Giada, che hanno lasciato il programma insieme dopo una conoscenza che procedeva da agosto. Gabriele, invece, è uscito con Monica e Simona: se verso la prima, il Cavaliere mostra dell’interesse, alla seconda dice che non è scattato nulla di particolare. Altra ‘combo’ quella di Erika, Giuseppe e Stefano, con Erika che ‘rivela’ la focosità di Stefano, aspetto che non l’ha entusiasmata, tanto da voler chiudere con lui; con Giuseppe, invece, c’è intenzione di proseguire. Il trono classico, invece, è andato avanti con il tronista Michele, col quale Amal – uscita con Alessio – vorrebbe chiarire: il problema è che lo chiama ‘Alessio’… Ci si mette anche Veronica e la puntata si conclude con un bel sospeso…

Uomini e Donne, puntata 12 novembre 2024: anticipazioni

La puntata dovrebbe ripartire da Gemma e Fabio, sempre sul filo del rasoio e di baci che non arrivano come vorrebbe Gemma. Tina sarà sempre l’autore in campo e oltre a dare il ‘tormento’ a Gemma non mancherà di criticare anche Sabrina, che ha deciso di conoscere altri uomini solo per ‘riprendersi’ dalla chiusura con Gabriele. Tra i protagonisti di puntata ci dovrebbero essere anche Claudia e Diego e Prasanna e Alessio.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e in streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

