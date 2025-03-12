Gli ascolti tv del martedì, con Miss Fallaci su Rai 1 e i talk politici sull’attualità internazionale.

NB. Dati Total Audience tra parentesi

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Miss Fallaci ha registrato nella prima puntata 2.413.000 telespettatori, share 12.02% e nella seconda 1.949.000, 11.94%, per una media di 2.180.000 spettatori share 12% (2.195.000, 11.9%). Su Canale 5 il film La sirenetta ha registrato 2.305.000 telespettatori, share 12.21% (2.321.000, 12.12%) nella prima parte e 1.685.000, 14.93% (1.700.000, 14.82%) nella seconda per un netto di 2.075.000 telespettatori, share 12.9%. Su Rai 2 Stasera tutto è possibile ha ottenuto 2.158.000 telespettatori, share 13.85% (2.178.000, 13.76%). Su Rai 3 Le Ragazze ha ottenuto 644.000 telespettatori, share 3.37% (648.000, 3.34%). Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 865.000, 4% (880.000, 4.01%), e nel programma 1.133.000 telespettatori, share 8.55% (1.150.000, 8.55%). Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha registrato 697.000 telespettatori, share 4.83% (700.000, 4.78%). Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.498.000 telespettatori, share 8.85% (1.506.000, 8.76%) e il segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 500.000, 8.08% (503.000, 8.04%). Su Tv8 il film The Karate Kid – La leggenda continua ha registrato 283.000 telespettatori, share 1.67% (283.000, 1.65%). Su Nove il film Man on Fire – Il fuoco della vendetta è stato visto da 282.000 telespettatori, share 1.75% (282.000, 1.73%).

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.075.000, 24.28% (5.092.000, 24.22%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.020.000, 27.71% (6.049.000, 27.52%); Striscia la Notizia su Canale 5 3.212.000 telespettatori, share 14.82% (3.221.000, 14.69%). Su Rai 2 Tg2 Post 633.000, 2.90% (638.000, 2.88%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.022.000, 5.30% (1.026.000, 5.29%) e a seguire Fin che la barca va 977.000, 4.76% (981.000, 4.75%), Il cavallo e la torre 1.249.000, 5.95% (1.255.000, 5.94%); Un posto al sole 1.656.000, 7.58% (1.693.000, 7.66%). NCIS su Italia 1 registra 1.387.000 telespettatori, share 6.50% (1.392.000, 6.46%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 996.000 telespettatori, share 4.73% (1.001.000, 4.72%) e 909.000, 4.13% (915.000, 4.12%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.835.000 telespettatori, share 8.48% (1.846.000, 8.45%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 404.000 telespettatori, share 1.88% (404.000, 1.86%) e su Nove Don’t forget the lyrics ha registrato 434.000 telespettatori, share 2% (434.000, 2%). Su Real Time Casa a prima vista 783.000, 3.6% (778.000, 3.57%).

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.307.000, 23.74%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.435.000, 25.84%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.024.000 telespettatori, share 15.78% e nel game un netto di 3.200.000, 20.07%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 722.000, 3.80%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 538.000 telespettatori, share 2.93%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 860.000 telespettatori, share 4.51%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 305.000, 2.02%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 473.000 telespettatori, share 12.66%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 889.000, 18.14%; Storie Italiane nella prima parte 931.000, 19.73%, e nella seconda 930.000, 17.23%; È sempre Mezzogiorno 1.664.000, 17.18%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 235.000, 4.84%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 506.000, 8.27%, e nella seconda parte 852.000, 8.90%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 296.000, 5.85%, e nel segmento Extra 197.000, 4.04%; ReStart 210.000, 4.49%; Elisir 231.000, 4.75%, Mixer Storia 257.000, 4.45%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 451.000, 4.09%; Passato e Presente 460.000, 3.78%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 969.000 telespettatori, share 19.88% e 880.000, 18.82%, con Forum a 1.351.000, 18.38%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 286.000 telespettatori, share 5.82% e 350.000, 5.29%. Su Rete 4 Terra Amara 309.000, 6.24%; Tempesta d’amore 219.000, 4.63%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 240.000 telespettatori, share 4.48% e dopo il Tg La signora in giallo 640.000, 5.74%. La7 ha ottenuto con Omnibus 165.000 telespettatori, share 4.08%, nel segmento News 146.000, 3.81% e nel Dibattito 209.000, 4.19%; quindi Coffee Break 217.000, 4.59% e L’aria che tira 300.000, 5.38% e L’aria che tira Oggi 493.000, 4.95%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.778.000, 15.63% e nella seconda 1.921.000, 19.94%; Il Paradiso delle Signore 1.728.000, 19.47%; La vita in diretta nella presentazione 1.866.000, 21.11%, e nel programma 2.308.000, 22.21%. Su Rai 2 Ore 14 light un netto di 1.018.000, 8.77%; BellaMa’ Short 549.000, 6.30%, La porta magica 351.000, 3.83% e nel segmento E poi… 287.000, 2.82%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 283.000, 3.05%, Aspettando Geo 561.000, 6.42%, Geo 1.319.000, 12.48%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.142.000 telespettatori, share 17.64%, Tradimento 2.156.000, 18.42%; Uomini e donne (live) 2.332.000, 22.63% e nel finale 1.840.000, 20.27%; Amici di Maria De Filippi 1.601.000, 18.07%; My Home My Destiny 1.376.000, 16%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.163.000, 13.02%, nella seconda 1.178.000, 11.50% e nei saluti 1.239.000, 10.55%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 498.000 telespettatori, 4.19%, Lethal Weapon 399.000, 4.11%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 940.000 telespettatori, 8.36% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 533.000, 5.80%, e il film A Sud ovest di Sonora un netto di 435.000, 4.32%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 449.000, 3.90%, nel programma 419.000, 4.34% e nel segmento Focus 276.000, 3.17%; La Torre di Babele Doc 221.000, 2.16%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 519.000 telespettatori, share 7.14%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 474.000 telespettatori, share 10.13%. Su Rai 3 A casa di Maria Latella 262.000, 2.10%; Tg3 LineaNotte 180.000, 2.67%. Su Italia 1 American Dad! ha registrato nel primo episodio 289.000, 8.28%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.975.000, 24.44%; ore 20:00 4.794.000, 24.30%.

2.975.000, 24.44%; 4.794.000, 24.30%. Tg2 ore 13:00 1.486.000, 12.81%; ore 20:30 920.000, 4.34%.

1.486.000, 12.81%; 920.000, 4.34%. Tg3 ore 14:30 1.254.000, 10.83%; ore 19:00 1.829.000, 12%.

1.254.000, 10.83%; 1.829.000, 12%. Tg5 ore 13:00 2.536.000, 21.70%; ore 20:00 3.917.000, 19.54%.

2.536.000, 21.70%; 3.917.000, 19.54%. Studio Aperto ore 12:25 1.115.000, 11.36%; ore 18:30 541.000, 4.38%.

1.115.000, 11.36%; 541.000, 4.38%. Tg4 ore 12.00 396.000, 5.20%; ore 18:55 688.000, 4.53%.

396.000, 5.20%; 688.000, 4.53%. Tg La7 ore 13:30 676.000, 5.57%; ore 20:00 1.571.000, 7.84%.

Dati AUDITEL™