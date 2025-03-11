Affari Tuoi: puntata stasera 11 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, martedì 11 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, martedì 11 marzo 2025, ad Affari Tuoi?
Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ogni puntata un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 11 marzo 2025
La concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera, martedì 11 marzo 2025, è Cristiana, per la regione Abruzzo. Proveniente da Magliano de’ Marsi, provincia dell’Aquila, Cristiana è un’ostetrica. Con lei, gioca il nonno Roberto.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Cristiana e Roberto giocano con il pacco numero 17:
– primi sei tiri prima della telefonata del Dottore. Nel pacco numero 6 dell’Umbria, ci sono 15mila euro;
– nel pacco numero 1 della Valle d’Aosta, ci sono 20mila euro;
– nel pacco numero 14 della Toscana, ci sono 500 euro;
– nel pacco numero 18 dell’Emilia-Romagna, ci sono 30mila euro;
– nel pacco numero 4 della Basilicata, ci sono 50 euro;
– ultimo tiro dei primi sei. Nel pacco numero 15 delle Marche, ci sono 0 euro;
– il Dottore lascia decidere alla concorrente. Cristiana sceglie l’Offerta. La prima offerta del Dottore di stasera è di 40mila euro. Cristiana rifiuta l’offerta e va avanti;
– prossimi tre tiri. Nel pacco numero 11 della Lombardia, ci sono 300mila euro;
– nel pacco numero 10 della Puglia, ci sono 10 euro;
– nel pacco numero 19 della Sicilia, ci sono 100 euro;
– dopo l’Offerta, come di consueto, arriva la proposta del Cambio da parte del Dottore. Cristiana decide di non cambiare il suo pacco numero 17;
– prossimi tre tiri. Nel pacco numero 5 della Liguria, ci sono 75mila euro;
. nel pacco numero 16 del Lazio, ci sono 5mila euro;
– nel pacco numero 20 del Veneto, ci sono 10mila euro;
– per un tiro, il Dottore lancia un’Offerta di 23mila euro. Cristiana rifiuta l’offerta e va avanti;
– nel pacco numero 2 del Molise, ci sono 20 euro;
– sempre per un tiro, il Dottore, stavolta, propone il Cambio. Cristiana lo rifiuta;
– nel pacco numero 3 del Piemonte, ci sono le Sise di Monaca, la specialità regionale di questa puntata;
– ancora per un tiro, il Dottore, stavolta, offre 30mila euro. Cristiana rifiuta l’Offerta e va avanti;
– nel pacco numero 8 della Campania, c’è 1 euro;
– il Dottore propone il Cambio, sempre per un tiro. Cristiana rimane con il pacco numero 17;
– nel pacco numero 9 del Trentino-Alto Adige, ci sono 100mila euro;
– per un tiro, il Dottore decide di giocare a carte. Cristiana pesca la carta del Cambio. Come prima, la concorrente rimane con il suo pacco pescato dalla ruota;
– nel pacco numero 12 della Sardegna, ci sono 75 euro;
– restano 200 euro, 50mila euro e 200mila euro. Davanti alla richiesta della concorrente di 100mila euro, il Dottore, per un tiro, ne offre 50mila. Cristiana accetta l’Offerta;
– vengono aperti i restanti pacchi. Nel pacco numero 13 della Calabria, il primo chiamato da Cristiana, c’erano 200 euro; il Dottore, a questo punto, avrebbe offerto 125mila euro (ma non gli crede nessuno…);
– nel pacco numero 17 della concorrente, c’erano 200mila euro mentre nel pacco numero 7 del Friuli-Venezia Giulia, c’erano 50mila euro;
– Cristiana e Roberto tornano a casa con 50mila euro.
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore, proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco, oppure gli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, La Regione Fortunata, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma: se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Rai 1 non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.