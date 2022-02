Gli ascolti tv della prima serata di Sanremo 2022, in un palinsesto praticamente fagocitato dall’evento di Rai 1. La prima serata del 72esimo Festival della canzone italiana (iniziata alle 20.50 e terminata intorno all’1.12) ha ovviamente vinto il prime time (e anche la seconda e terza serata) con la sola ‘concorrenza’ (per usare un termine molto forte) dei talk politici del martedì. Per il resto solo film e qualche serie, con Fuori dal coro e #Cartabianca che cambiano titolo per scorporare il dato dalla media di stagione.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Festival di Sanremo 2022 (live e recensione) ha registrato nell’anteprima Sanremo Start 12.234.000 telespettatori, share 44,18%, nella prima parte 13.805.000, 54,51% e nella seconda, in seconda serata (terminata all’1.12 circa), 6.412.000, 55,42%. La media è di 10.911.000 telespettatori, 54,7%

ha registrato 599.000 telespettatori, share 2,19%. Su Rai 3 #Cartabianca Speciale ha registrato nella presentazione 565.000 telespettatori, share 1,97% e nel programma 747.000, 3,19%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 PrimaFestival ha registrato 8.891.000 telespettatori, share 34,19%.

ha registrato 8.891.000 telespettatori, share 34,19%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 638.000 telespettatori, share 2,29%.

ha registrato 638.000 telespettatori, share 2,29%. Su Rai 3 Blob 1.326.000, 5,82%. Che 2Sanr3mo 2? 1.434.000, 5,66%. Un posto al sole 1466.000, 5,29%.

1.326.000, 5,82%. 1.434.000, 5,66%. 1466.000, 5,29%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.779.000 telespettatori, share 10%.

ha registrato 2.779.000 telespettatori, share 10%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.167.000 telespettatori, share 4,38%.

ha registrato 1.167.000 telespettatori, share 4,38%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 915.000 telespettatori, share 3,52% e 767.000, 2,75%.

ha registrato 915.000 telespettatori, share 3,52% e 767.000, 2,75%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.430.000 telespettatori, share 5,29%.

ha registrato 1.430.000 telespettatori, share 5,29%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 275.000 telespettatori, share 1%.

ha registrato 275.000 telespettatori, share 1%. Su Nove Deal With It ha registrato 255.000 telespettatori, share 0,9%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.734.000 telespettatori, share 22,39% e nel game un netto di 5.470.000, 27,06%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.734.000 telespettatori, share 22,39% e nel game un netto di 5.470.000, 27,06%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 792.000 telespettatori, share 3,48%.

ha registrato un netto di 792.000 telespettatori, share 3,48%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.433.000 telespettatori, share 14,94% e nel game un netto di 3.789.000, 19,03%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.433.000 telespettatori, share 14,94% e nel game un netto di 3.789.000, 19,03%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 569.000 telespettatori, share 2,59%.

ha registrato 569.000 telespettatori, share 2,59%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 773.000 telespettatori, share 3,32%.

ha registrato 773.000 telespettatori, share 3,32%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 170.000 telespettatori, share 1,10% e 183.000, 0,94%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Speciale Sanremo ha totalizzato un netto di 1.001.000 telespettatori, share 16,95%. Storie italiane nella prima parte 1.072.000, 18,49% e nella seconda 1.196.000, 17,54%. È sempre Mezzogiorno 1.940.000, 16,31%.

ha totalizzato un netto di 1.001.000 telespettatori, share 16,95%. nella prima parte 1.072.000, 18,49% e nella seconda 1.196.000, 17,54%. 1.940.000, 16,31%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 585.000 telespettatori, share 7,84% e nella seconda 1.021.000, 8,93%.

ha registrato nella prima parte 585.000 telespettatori, share 7,84% e nella seconda 1.021.000, 8,93%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 467.000, 7,83% e nel segmento Extra 330.000, 5,73%. Elisir nella presentazione 269.000, 4,41% e nel programma 346.000, 5,07%. Dopo il TG Quante Storie 913.000, 6,78%. Passato e presente 653.000, 4,31%.

ha registrato 467.000, 7,83% e nel segmento Extra 330.000, 5,73%. nella presentazione 269.000, 4,41% e nel programma 346.000, 5,07%. Dopo il TG 913.000, 6,78%. 653.000, 4,31%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.201.000, 20,10% e nella seconda 1.097.000, 19,13%. Forum ha registrato 1.517.000 telespettatori, share 16,95%.

nella prima parte 1.201.000, 20,10% e nella seconda 1.097.000, 19,13%. ha registrato 1.517.000 telespettatori, share 16,95%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 286.000 telespettatori, share 3,42%.

ha registrato 286.000 telespettatori, share 3,42%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 164.000 telespettatori, share 2,45%. Dopo il Tg Il Segreto 162.000, 1,37%. La signora in giallo 663.000, 4,52%.

ha ottenuto 164.000 telespettatori, share 2,45%. Dopo il Tg 162.000, 1,37%. 663.000, 4,52%. Su La7 Omnibus ha registrato 188.000 telespettatori, share 3,37%, nel segmento News 100.000, 2,43% e nel Dibattito 206.000, 3,45%. Coffee Break 235.000, 4,04%. L’aria che tira 381.000, 5,50%; L’aria che tira – Oggi 574.000, 4,78%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.160.000, 16,03%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.319.000, 20,18%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.261.000, 19,03% e nel programma 2.712.000, 19,67%.

2.160.000, 16,03%. ha registrato 2.319.000, 20,18%. ha registrato nella presentazione 2.261.000, 19,03% e nel programma 2.712.000, 19,67%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 687.000 telespettatori, share 4,86%. Detto Fatto 500.000, 4,26%.

ha registrato 687.000 telespettatori, share 4,86%. 500.000, 4,26%. Su Rai 3 Aspettando Geo 976.000, 8,52%. Geo ha registrato 1.663.000 telespettatori, share 11,91%.

976.000, 8,52%. ha registrato 1.663.000 telespettatori, share 11,91%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2645.000 telespettatori, share 17,18%. Una Vita 2.542.000, 17,54%. Uomini e donne 2.827.000, 22,04% e nel Finale 2.269.000, 19,37%. Amici di Maria De Filippi 1.969.000, 17,29%. GF Vip 1.995.000, 17,79%. Love is in the air 1.726.000, 14,67%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.672.000, 13,51% e nel programma 2.037.000, 14,30%.

ha registrato 2645.000 telespettatori, share 17,18%. 2.542.000, 17,54%. 2.827.000, 22,04% e nel Finale 2.269.000, 19,37%. 1.969.000, 17,29%. 1.995.000, 17,79%. 1.726.000, 14,67%. nella presentazione 1.672.000, 13,51% e nel programma 2.037.000, 14,30%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 591.000 telespettatori, 3,95%. Due uomini e mezzo un netto di 309.000, 2,31%.

ha registrato 591.000 telespettatori, 3,95%. un netto di 309.000, 2,31%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 873.000 telespettatori, 6,27% di share. Il film La spacconata un netto di 522.000, 3,91%.

ha registrato un netto di 873.000 telespettatori, 6,27% di share. Il film un netto di 522.000, 3,91%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 391.000, 2,71% e nel programma 393.000 telespettatori, share 3,20; Tagadoc 170.000, 1,39%.

Seconda serata

Su Rai 2 Il film Sleepless – Il giustiziere ha registrato 332.000 telespettatori, share 1,91%. I Lunatici a Sanremo 69.000, 1,08%.

ha registrato 332.000 telespettatori, share 1,91%. 69.000, 1,08%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 357.000 telespettatori, share 3,36%.

ha registrato 357.000 telespettatori, share 3,36%. Su Italia 1 Il film Scappa: Get Out ha registrato un netto di 265.000 telespettatori, share 2,31%.

ha registrato un netto di 265.000 telespettatori, share 2,31%. Su Rete 4 Il film Uno sconosciuto in casa ha registrato un netto di 160.000 telespettatori, share 3,02%.

ha registrato un netto di 160.000 telespettatori, share 3,02%. Su La7 DiMartedì più ha registrato 353.000 telespettatori, share 3,12%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.480.000, 22,74%; ore 20:00 6.618.000, 28,04%.

3.480.000, 22,74%; 6.618.000, 28,04%. Tg2 ore 13:00 1.927.000, 13,66%; ore 20:30 1.061.000, 4,06%.

1.927.000, 13,66%; 1.061.000, 4,06%. Tg3 ore 14:30 1.711.000, 11,93%; ore 19:00 2.390.000, 12,61%.

1.711.000, 11,93%; 2.390.000, 12,61%. Tg5 ore 13:00 2.997.000, 21,02%; ore 20:00 4.393.000, 18,40%.

2.997.000, 21,02%; 4.393.000, 18,40%. Studio Aperto ore 12:25 1.238.000, 10,46%; ore 18:30 703.000, 4,49%.

1.238.000, 10,46%; 703.000, 4,49%. Tg4 ore 12.00 312.000, 3,36%; ore 18:55 700.000, 3,65%.

312.000, 3,36%; 700.000, 3,65%. Tg La7 ore 13:30 629.000, 4,12%; ore 20:00 1.303.000, 5,48%.

