Gli ascolti tv di un lunedì festivo, con la Lotteria Italia su Rai 1, la finale di SuperCoppa Italiana su Canale 5 e il reboot di Goldrake su Rai 2. I dati (Standard) Auditel di ieri

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Inter-Milan, finale di SuperCoppa Italiana, un netto di 7.404.000 telespettatori, share 32,60%%. Su Rai 1 Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia (i biglietti vincenti) ha registrato nella presentazione (20:42 – 21:49) 6.208.000, 26,64% e nel programma (21:54 – 00:11) 6.316.000, 37,65%. Su Rai 2 Goldrake U (21:27 – 22:58) ha ottenuto 1.087.000 telespettatori, share 5,05%. Su Italia 1 il film Grease ha registrato un netto di 962.000 telespettatori, share 4,84%. Su La7 il film Quel che resta del giorno ha ottenuto 619.000 telespettatori, share 3,19%. Su Rete 4 il film Hachiko – Il tuo migliore amico ha registrato un netto di 610.000 telespettatori, share 2,97%. Su Rai 3 il film Mon Crime – La colpevole sono io ha ottenuto 553.000 telespettatori, share 2,61%. Su Tv8 il film Un Natale per rinnamorarsi ha registrato 468.000 telespettatori, share 3,54%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 346.000 telespettatori, share 1,66%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 2 Tg2 Post 738.000, 3,16%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 939.000, 4,50% e a seguire Via dei Matti n.0 820.000, 3,71%; Il cavallo e la torre 937.000, 4,12%; Un posto al sole 1.272.000, 5,48%. NCIS su Italia 1 registra 1.339.000 telespettatori, share 5,84%, mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene nella prima parte 730.000 telespettatori, share 3,23%, e nella seconda 688.000, 2,95%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.189.000 telespettatori, share 5,17%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese ha ottenuto 587.000 telespettatori, share 2,56% e su Nove Cash or trash? ha registrato 348.000 telespettatori, share 1,50%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000, %, e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Tommaso Maestrelli e il calcio a colori ha ottenuto un netto di .000, %; NCIS un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. La promessa su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Famiglie d’Italia .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto .000, %; Santa Messa celebrata da Papa Francesco un netto di .000, %; A sua Immagine un netto di .000, %; Angelus di Papa Franesco .000, %; È sempre Mezzogiorno .000, %. Su Rai 2 Radio 2 Social Club .000, %; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte .000, %, e nella seconda parte .000, %. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %; Le avventure di Pinocchio .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Santa Messa dell’Epifania celebrata da Papa Francesco .000, %; Melaverde ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 il film The Little Witch – Piccola strega ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e il film La sposa cadavere un netto di .000, %; Su Rete 4 Terra Amara .000, %; Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, %; il film Finding Neverland – Un sogno per la vita .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione .000, %, nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; La vita in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 un netto di .000, %; il match Roma – Fiorentina, finale di SuperCoppa femminile, un netto di .000, %. Su Rai 3 Lunana – Il viaggio alla fine del mondo .000, %, Aspettando Geo .000, %, Geo .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, il film The Blind Side un netto di .000, %; My home my destiny .000, %; il film Hearts of Winter un netto di .000, %. Su Italia 1 I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, il film La famiglia Addams un netto di .000, %; il film La famiglia Addams 2 un netto di .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire Dynasties .000, %, e il film Il principe e la ballerina un netto di .000, %. Su La7 La Torre di Babele Doc .000, %; La7 Doc .000, %; il film Indovina chi viene a cena? .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Concerto dell’Epifania ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 90° minuto… del lunedì ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il mio nome è Battaglia .000, %. Su Canale 5 il film Cetto c’è senzadubbiamente un netto di .000, %. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night .000, %. Su Rete 4 il film The family man un netto di .000, %. Su La7 il film The Iron Lady .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™