Gli ascolti tv di quello che – possiamo dirlo a tutti gli effetti – è stato il primo giorno di scuola per parte del daytime mattutino e pomeridiano. I principali programmi di infotainment sono cominciati (fatta eccezione per Unomattina che riprenderà a partire da lunedì prossimo, 12 settembre). Dunque primi importanti test per Matano e d’Urso, per Panicucci/Vecchi, Bortone e per l’intero palinsesto de La7 tornato a pieno regime con L’aria che tira nella versione invernale e Tagadà. Intanto, in prima serata del lunedì momentaneamente non è ancora movimentato, le sfide non sono lontane ma il palinsesto ci dice che è stato solo il 5 settembre.

Tra poco arrivano i dati auditel, noi vi riporteremo tutti i dati.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film tv Metti la nonna in freezer ha registrato 1.942.000 telespettatori, per uno share del 12.8%, mentre su Canale 5 la serie Solo uno sguardo ha ottenuto 1.333.000 telespettatori, share 10.6%. Su Rai 3 Presa diretta registra nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 1.145.000, 7.2%. Su Rai 2 la serie NCIS Los Angeles che ottengono 786.000 telespettatori, share 4.8%. Su Italia 1 la serie Chicago P.D. ha registrato un netto di 1.272.000 telespettatori, share 7.6%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 940.000 telespettatori, share 7.7%, mentre su La7 il film Giochi di potere ha ottenuto 521.000 telespettatori, share 3.3%. SuTv8 Gomorra – La serie è stata vista da 440.000 telespettatori, share 2.8%. Su Nove il doc Queen – We are the Champions ottiene 286.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto .000 telespettatori, share % mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 (recensione) .000, %, Il cavallo e la torre .000, %, quindi Un posto al sole che registra .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.