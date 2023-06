Gli ascolti tv del lunedì, con le repliche di Blanca su Rai 1 e una puntata monstre de L’Isola dei Famosi. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Blanca, in replica, ha registrato un netto di 2.688.000 telespettatori, share 15.2%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 17 (live) ha ottenuto 2.388.000, 19.5%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 952.000, 5%. Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.139.000, 5.62%, e nel programma 1.661.000, 8.57%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 949.000 telespettatori, share 6.5%. Su Italia 1 il film L’incredibile Hulk ha registrato un netto di 1.127.000 telespettatori, share 6.3%. Su La7 la serie Yellowstone ha ottenuto 268.000, 1.6%. Su Tv8 Zlatan è stato visto da 429.000 telespettatori, share 2.4%. Su Nove Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò ha registrato 560.000 telespettatori, share 3.3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 4.406.000, 23.3%; Affari Tuoi 4.965.000, 24.4%; Striscia la notizia su Canale 5 3.457.000 telespettatori, share 17%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 789.000 telespettatori, share 3.9% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto .000, % e a seguire Via dei Matti n.0 .000, %, Il cavallo e la torre 1.219.000, 6.2%, quindi Un posto al sole che registra 1.579.000, 7.7%. NCIS su Italia 1 registra 1.335.000 telespettatori, share 6.7% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 860.000 telespettatori, share 4.4% e nella seconda 820.000, 4%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.511.000 telespettatori, share 7.5%, mentre su Tv8 4 ristoranti ha ottenuto 376.000 telespettatori, share 1.9% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 372.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.830.000, 23.7%, e nel game un netto di 3.889.000, 26.5%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.707.000 telespettatori, share 15.4% e nel game un netto di 2.624.000, 18.7%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 838.000, 4.9%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 439.000 telespettatori, share 2.7%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 716.000 telespettatori, share 4%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 180.000, 1.6%, e nel game 270.000, 1.9%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato .000, %; a seguire Storie Italiane 773.000, 18.4% e 1.030.000, 20.3%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.519.000, 16%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 831.000, 16.81%; I Fatti Vostri ha registrato 612.000 telespettatori, share 10.58%, e 980.000, 10.89%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 305.000, 5.92%, nel programma 239.000, 5.06%, e nel segmento Extra 135.000, 3.19%, mentre Elisir a gentile richiesta 170.000, 4%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 657.000, 5.95% e Passato e Presente 548.000, 4.55%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 858.000 telespettatori, share 18.59% e 820.000, 19.64%, con Forum a 1.273.000, 18.26%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 280.000 telespettatori, share 5.51% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 128.000 telespettatori, share 2.52% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 152.000, % e La signora in giallo 640.000, 5.35%. La7 ha ottenuto con Omnibus 143.000 telespettatori, share 3.32%, nel segmento News 134.000, 3.44% e nel Dibattito 142.000, 2.93%; quindi Coffee Break 130.000, 3.07% e L’aria che tira 230.000, 4.27% e L’aria che tira Oggi 362.000, 3.69%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.521.000, 13% e nel programma 1.531.000, 15.4%, Sei sorelle 1.009.000, 12.7%; La vita in diretta nella presentazione 1.570.000, 19.7%, e nel programma 2.206.000, 24.1%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 736.000 telespettatori, share 6.7%; Squadra Speciale Cobra 11 344.000, 3.9%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 592.000, 7.1%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.668.000 telespettatori, share 21.8%, Terra Amara 2.647.000, 22.8%, La Promessa 2.183.000, 22%, L’Isola dei Famosi 1.614.000, 18.7%; Un altro domani 1.269.000, 16%, il film tv Harmony from the Heart un netto di 932.000, 10.7%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 475.000 telespettatori, 4.17%, mentre Person of interest 409.000, 3.78%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 665.000 telespettatori, 6.07% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 459.000, 5.54%, e il film Attrazione mortale un netto di 361.000, 3.98%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 293.000 telespettatori, share 2.59%, nel programma 327.000, 3.61%, e Tagadà Focus 249.000, 3.19%. C’era una volta… il Novecento un netto di 155.000, 1.88%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Carabinieri Ciak si gira 998.000, 8.60%. Su Rai 2 Blue Bloods ha registrato 744.000 telespettatori, share 5.13%; la prima puntata di Underdog (recensione) 247.000, 2.68%; su Rai 3 L’Avversario – L’altra faccia del campione ha registrato 970.000, 7.90% e Tg3 LineaNotte 453.000, 6.43%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 449.000, 4.47%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.937.000, 23.85%; ore 20:00 4.486.000, 25.29%.

2.937.000, 23.85%; 4.486.000, 25.29%. Tg2 ore 13:00 1.591.000, 13.65%; ore 20:30 1.296.000, 6.61%.

1.591.000, 13.65%; 1.296.000, 6.61%. Tg3 ore 14:30 1.269.000, 11.25%; ore 19:00 1.457.000, 11.07%.

1.269.000, 11.25%; 1.457.000, 11.07%. Tg5 ore 13:00 2.863.000, 24.27%; ore 20:00 3.668.000, 20.36%.

2.863.000, 24.27%; 3.668.000, 20.36%. Studio Aperto ore 12:25 1.268.000, 13.41%; ore 18:30 424.000, 4.03%.

1.268.000, 13.41%; 424.000, 4.03%. Tg4 ore 12.00 262.000, 3.56%; ore 18:55 530.000, 3.91%.

262.000, 3.56%; 530.000, 3.91%. Tg La7 ore 13:30 525.000, 4.27%; ore 20:00 1.144.000, 6.35%.

