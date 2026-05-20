La finale del GFVip supera il 23% di Share mentre Montalbano in replica resiste al 17,6%. I dati Auditel del 19 maggio 2026

Il Grande Fratello Vip si prende la ribalta che merita: la finale del noto reality show raggiunge il 23,1% di Share, il programma è andato avanti fino a notte inoltrata con la vittoria di Alessandra Mussolini che è riuscita a conquistare il pubblico e ha riunito parte della critica. Ilary Blasi chiude un’edizione fatta di alti e bassi che segna il suo ritorno alla conduzione di un cult televisivo che ha pagato, in alcuni frangenti, troppe novità da metabolizzare.

A partire dalle opinioniste con Cesara Buonamici che ha fatto ambientare al meglio Selvaggia Lucarelli, sua collega e complice nel corso delle puntate. La rete ammiraglia di Cologno Monzese respira leggermente dopo il calo dei Cesaroni registrato nella serata scorsa. Viale Mazzini, con Raiuno, arriva seconda negli ascolti. Le ali della sfinge, però, ottiene il 17,6% di Share. La replica dell’episodio della saga de Il Commissario Montalbano risale al 2008.

Il GFVip supera il 23% nel finale di stagione

Nonostante l’usura del tempo, la fiction della televisione pubblica si conferma un cult di genere. Le reti cadette hanno fatto scelte diverse: Rai2 propone Belve Crime che arriva al 6,4% di Share dopo l’intro di puntata al 3,9%. Rai3 ritrova Indovina Chi Viene a Cena al 3,8% di Share, la seconda parte di programma dal titolo Extra si attesta sul 3%. Rete4 vira su È Sempre Cartabianca che raggiunge il 3,7% di Share, il talk show condotto da Bianca Berlinguer è reduce da un periodo particolare anche a causa delle recenti polemiche che hanno accompagnato la trasmissione.

La7, invece, gioca sul velluto con DiMartedì che guadagna il 9,3% di Share e nella seconda parte di programma dal titolo DiMartedì più cala al 6,9%. Uno zoccolo duro di estimatori che traina il format di Cairo anche in questo finale di stagione ancora importante per due o tre passaggi fondamentali. Nove riparte da Mechanic: Resurrection che si attesta sul 2,5% di Share. Top Gun: Maverick sul Canale 20 guadagna il 3,9% di Share.

Gerry Scotti sfiora i 5 milioni nel preserale

Il sequel del film cult con Tom Cruise ha catalizzato l’interesse degli amanti del genere in attesa del terzo capitolo cinematografico della saga. Su Rai4 Cut Off arriva all’1,8% di Share. Iris con Wyatt si spinge all’1,9% di Share, mentre rispolvera Crimini d’alta moda arrivando all’1% di Share. Altri numeri nella sfida preserale della tv generalista con Affari Tuoi che si ferma al 23,1% di Share contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna al 24,9% di Share.

Cologno Monzese si prende anche l’access prime time perchè molti hanno sfruttato l’attesa per la finale del Grande Fratello Vip. Il conduttore di Pavia si conferma anche un ottimo gancio. De Martino accusa il colpo, in questa occasione specifica, ma le prossime settimane potrebbero vedere ulteriori capovolgimenti di fronte e colpi di scena. Il confronto preserale è uno dei più animati della stagione televisiva.