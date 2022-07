Gli ascolti tv di lunedì 4 luglio – che pubblicheremo integralmente intorno alle 10, come ogni mattina – si muovono tra gli aggiornamenti in diretta sulla tragedia della Marmolada e una prima serata che non viene intaccata dalle notizie di una sparatoria con diverse vittime durante una parata nei sobborghi di Chicago durante i festeggiamenti per l’Indipendence Day USA. Anzi Rai 1 replica per la 30esima volta in 30 anni Pretty Woman, mentre Canale 5 si dà alle repliche di Zelig. Nel frattempo a Zona Bianca avviene un prevedibile battibecco tra Giuseppe Brindisi e Mauro Corona, alpinista, scrittore e ospite ‘di punta’ di #Cartabianca, che si inalbera durante la diretta e lascia lo studio: la dinamica ce la spiega Massimo Falcioni nel suo post dedicato.

Le repliche colpiscono anche Report: terminata la stagione regolare, del programma di Sigfrido Ranucci viene trasmessa la puntata dello scorso 15 novembre, dedicata a casi di agricoltura e pesca irresponsabile, tra il Viterbese e il Napoletano, con un focus sulla conferenza sul clima di Glasgow e la necessità di raggiungere le emissioni zero entro il 2050, anche se di transizione ecologica vera e propria non si riesce davvero a parlare. Una puntata in tema col disastro ambientale che ha portato al distacco del saracco della Marmolada che ha finora causato sette vittime accertate.

Per il resto la programmazione ha offerto serie tv USA, da 911 a Chicago P.D. e Yellowstone. Vi lasciamo, però, agli ascolti tv completi di lunedì 4 luglio, diffusi non appena saranno pubblicati i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Il primo lunedì di luglio vede su Rai 1, come detto, la trentesima replica di Pretty Woman, che svolge però egregiamente il proprio compito facendo registrare 3.352.000 telespettatori, per uno share del 21.90%. Canale 5 propone invece le repliche di Zelig e ottiene 1.905.000 telespettatori, share 14.10%. Va di repliche anche Rai 3 con Report che registra 1.027.000 telespettatori, share 6.46%. Serie tv, invece, per Rai 2 con 9-1-1 che ottiene 1.113.000, 6.63% e 9-1-1: Lone Star a 893.000 telespettatori, share 5.85% così come Italia 1 va di Chicago PD con un netto di 950.000 telespettatori, share 5.87%. Su Rete 4 la puntata del lunedì di Zona Bianca – che ha preso il posto di Quarta Repubblica – è stata vista da 736.000 telespettatori, share 5.67%. Su La7 la serie Yellowstone raccoglie 388.000 telespettatori, share 2.33%, mentre su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 348.000 telespettatori, share 2.2%. Su Nove il film Fuori in 60 secondi ottiene 289.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.202.000 telespettatori, share 19.17%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.453.000 telespettatori, share 14.72%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.081.000 telespettatori, share 6.42% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 756.000, 5.12% e a seguire Generazione Bellezza 846.000, 5.36%, con Un posto al sole che resiste a 1.390.000, 8.28%. NCIS su Italia 1 registra 1.171.000 telespettatori, share 7.12% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 807.000 telespettatori, share 5.03% e nella seconda 860.000, 5.10%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.028.000 telespettatori, share 6.15%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 363.000 telespettatori, share 2.2% e su Nove Deal With It ha registrato 273.000 telespettatori, share 1.7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.354.000 telespettatori, share 24.22% e nel game un netto di 3.323.000, 27.18%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.163.000 telespettatori, share 12.71% e nel game un netto di 1.872.000, 15.82%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto 551.000, 3.82%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 517.000 telespettatori, share 3.75%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 725.000 telespettatori, share 4.86%, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 140.000, 1.64% e 173.000, 1.53%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 757.000 telespettatori, share 19.63%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 770.000, 19.19%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.306.000, 14.86% intervallato da un’edizione straordinaria del Tg1 della durata di 45 minuti che ha raccolto 1.478.000 telespettatori, share 19.03%. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 240.000 telespettatori, share 4.52% e 451.000, 5.34%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 222.000, 5.45%, seguito da Elisir – A gentile richiesta a 160.000, share 4.18%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 425.000, 4.72% e 496.000, 4.55% e Passato e Presente 422.000, 3.52%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 691.000 telespettatori, share 17.65% e 549.000, 14.58%, con Forum a 1.222.000, 18.17%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 163.000 telespettatori, share 2.65% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 167.000 telespettatori, share 3.58% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 163.000, 1.78% e La Signora in giallo 470.000, 4.03%. La7 ha ottenuto con Omnibus 131.000 telespettatori, share 3.36%, nel segmento News 86.000, 2.75% e nel Dibattito 132.000, 3.22%; quindi Coffee Break 153.000, 4.05% e L’aria che tira – Estate 262.000, 5.26%. L’aria che tira oggi – Estate 342.000, 3.62%.

Daytime (Pomeriggio)

Per seguire gli aggiornamenti sulla Marmolada, Rai 1 trasmette una sola puntata in replica di Don Matteo, che registra 1.234.000, 12.20%, seguita da uno Speciale Tg1 che raccoglie 1.275.000, 16.20%; a seguire Estate in diretta 1.630.000, 20.38%. Su Rai 2 la quarta tappa del Giro d’Italia donne ha registrato 374.000 telespettatori, share 3.90%, mentre il Tour de France 293.000, 3.85%. Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 314.000, 3.72%, Overland 459.000, 6.15% e Geo Magazine 692.000, 8.29%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.133.000 telespettatori, share 18.25%, mentre Una Vita 1.917.000, 18.65%, Un altro domani 1.516.000, 17.03% e Terra amara 1.439.000, 18.56%. Dopo le soap il film tv Rosamunde Pilcher: Leggende e magia un netto di .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 479.000 telespettatori, 4.22%, mentre l’episodio di NCIS: Los Angeles prima di Studio Aperto di 307.000, 3.93%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 750.000 telespettatori, 7.60% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 330.000, 4.26% e il film Il delitto della Madonna nera un netto di 274.000, 3.45%. Su La7,Eden – Missione Pianeta ha registrato 290.000 telespettatori, share 3.48% e I segreti della Corona 245.000, 3.21%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Speciale TG1 ha registrato 1.003.000 telespettatori, share 13.38%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate ha registrato 280.000 telespettatori, share 2.89%, mentre su Rai 3 Il fattore umano ha registrato un netto di 458.000 telespettatori, share 4.13%. Su Italia 1 The Cleaning Lady ha registrato 549.000 telespettatori, share 4.77% e 404.000, 6.58%.