Gli ascolti tv del lunedì, con la serie per ‘melomani’ su Rai 1 e un’altra puntata del Grande Fratello su Canale 5, con il palinsesto del daytime modificato per rendere omaggio a Eleonora Giorgi.

NB. Dati in Total Audience In parentesi il dato ‘vecchio Standard’.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Belcanto ha registrato un netto di 3.700.000, 20,84% (3.648.000, 20,82%).

ha registrato un netto di 3.700.000, 20,84% (3.648.000, 20,82%). Su Canale 5 Il Grande Fratello ha registrato 2.152.000 telespettatori, share 16,37% (2.089.000, 16,10%).

ha registrato 2.152.000 telespettatori, share 16,37% (2.089.000, 16,10%). Su Italia 1 il film Wonder Woman ha registrato 1.244.000 telespettatori, share 7,31% (1.238.000, 7,36%).

ha registrato 1.244.000 telespettatori, share 7,31% (1.238.000, 7,36%). Su Rai 2 99 da battere ha ottenuto nella presentazione 927.000 telespettatori, share 4,31% e nel programma 1.053.000, 6,26% (925.000, 4,34%, 1.049.000, 6,32%).

ha ottenuto nella presentazione 927.000 telespettatori, share 4,31% e nel programma 1.053.000, 6,26% (925.000, 4,34%, 1.049.000, 6,32%). Su La7 La Torre di Babele Speciale ha ottenuto un netto di 876.000 telespettatori, share 4,75% (872.000, 4,78%).

ha ottenuto un netto di 876.000 telespettatori, share 4,75% (872.000, 4,78%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 870.000 telespettatori, share 5,85% (863.000, 5,88%).

ha registrato 870.000 telespettatori, share 5,85% (863.000, 5,88%). Su Rai 3 Lo stato delle cose ha ottenuto nella presentazione 796.000 telespettatori, share 3,67% e nel programma 823.000, 4,90% (791.000, 3,68%, 817.000, 4,93%).

ha ottenuto nella presentazione 796.000 telespettatori, share 3,67% e nel programma 823.000, 4,90% (791.000, 3,68%, 817.000, 4,93%). Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 589.000 telespettatori, share 2,93%.

ha registrato 589.000 telespettatori, share 2,93%. Su Nove Terrybilmente divagante è stato visto da 581.000 telespettatori, share 3,22% (581.000, 3,3%).

è stato visto da 581.000 telespettatori, share 3,22% (581.000, 3,3%). Su Real Time Hercai – Amore e vendetta 225.000, 1,27% (224.000, 1,3%).

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.859.000, 23,18% (4.841.000, 23,20%); Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.925.000, 26,88% (5.896.000, 26,99%); Striscia la Notizia su Canale 5 2.955.000 telespettatori, share 13,42% (2.945.000, 13,49%). Su Rai 2 Tg2 Post 582.000, 2,61% (578.000, 2,61%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.112.000, 5,57% (1.108.000, 5,58%) e a seguire Via dei Matti n.0 982.000, 4,73% (978.000, 4,73%); Il cavallo e la torre 1.310.000, 6,16% (1.304.000, 6,17%); Un posto al sole 1.581.000, 7,11% (1.548.000, 7,03%). NCIS su Italia 1 registra 1.479.000 telespettatori, share 6,77% (1.474.000, 6,80%), % mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.024.000 telespettatori, share 4,82%, e 1.017.000, 4,55% (1.018.000, 4,82% e 1.011.000, 4,56%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.824.000 telespettatori, share 8,23% (1.813.000, 8,25%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 412.000 telespettatori, share 1,89% e su Nove Cash or Trash – Chi offre di più? ha registrato 624.000 telespettatori, share 2,86% (623.000, 2,9%). Su Real Time Casa a prima vista 656.000, 3,01%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.287.000, 23,64%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.592.000, 26,30%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.021.000 telespettatori, share 15,82% e nel game un netto di 3.329.000, 20,46%. Su Rai 2 il film Mani di fata ha ottenuto un netto di 418.000, 2,38%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 687.000 telespettatori, share 3,59%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 826.000 telespettatori, share 4,22%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 333.000, 2,18%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 540.000 telespettatori, share 15,24%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 796.000, 16,60%; Storie Italiane nella prima parte 796.000, 20,71%, e nella seconda 1.073.000, 19,63%; È sempre Mezzogiorno 1.752.000, 17,43%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 256.000, 5,43%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 493.000, 8,20%, e nella seconda parte 941.000, 9,86%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 309.000, 6,05%, e nel segmento Extra 206.000, 4,36%; ReStart 206.000, 4,52%; Elisir nella presentazione 184.000, 4,01%, e nel programma 186.000, 3,77%, Mixer Storia 205.000, 3,60%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 535.000, 4,54%; Passato e Presente 497.000, 3,85%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 989.000 telespettatori, share 20,66% e 879.000, 19,22%, con Forum a 1.412.000, 19,09%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 290.000 telespettatori, share 4,37% e su Rete 4 Terra Amara 276.000, 5,60%; Tempesta d’amore 196.000, 4,24%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 277.000 telespettatori, share 5,10% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 609.000, 5,20%. La7 ha ottenuto con Omnibus 213.000 telespettatori, share 4,58%, nel segmento News 169.000, 4,62% e nel Dibattito 221.000, 4,41%; quindi Coffee Break 207.000, 4,49% e L’aria che tira 313.000, 5,57% e L’aria che tira Oggi 479.000, 4,63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.932.000, 15,24%, nella prima parte 1.678.000, 14,58%, e nella seconda 1.668.000, 17,88%; Il Paradiso delle Signore 1.825.000, 21,88% (1.758.000, 21,46%); La vita in diretta nella presentazione 1.914.000, 22,54%, e nel programma 2.242.000, 22,03%. Su Rai 2 Ore 14 1.103.000, 9,61%; BellaMa’ nella prima parte 575.000, 6,46%, e nella seconda 636.000, 7,87%, La Porta Magica 326.000, 3,70% e nel segmento E poi… 260.000, 2,58%. Su Rai 3 Eccellenze italiane 221.000, 2,57%, Aspettando Geo 505.000, 6,19%, Geo 1.164.000, 11,06%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.195.000 telespettatori, share 17,29% (2.186.000, 17,32%) , Tradimento 2.239.000, 18,87% (2.224.000, 18,86%); Uomini e Donne (live) 2.343.000, 23,05%, e nel finale 1.658.000, 19% (2.230.000, 22,29%, 1.631.000, 19,05%); Amici di Maria De Filippi 1.407.000, 17% (1.336.000, 16,45%); My home my destiny 1.092.000, 13,71% (1.085.000, 13,69%); Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.135.000, 13,28%, nella seconda 1.286.000, 12,79% e nei saluti 1.411.000, 12,39%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 523.000 telespettatori, 4,30%, Lethal Weapon 384.000, 4,03%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 712.000 telespettatori, 6,26% di share; a seguire Tg4 – Diario del giorno 471.000, 5,38%, e il film Borotalco un netto di 383.000, 3,95%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 582.000, 4,99%, nel programma 459.000, 4,96% e nel segmento Focus 343.000, 4,20%; La Torre di Babele Doc 204.000, 2,05%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo ha registrato nella prima parte 1.249.000 telespettatori, share 13,19%, e nella seconda 349.000, 6,46%. Su Rai 2 90° minuto… del lunedì ha registrato 417.000 telespettatori, share 5,41%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 387.000, 5,53%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night 333.000, 4,66%. Su La7 La7 Doc Tycoon U.S.A 215.000, 2,75%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.383.000, 26,20%; ore 20:00 5.135.000, 25,41%.

3.383.000, 26,20%; 5.135.000, 25,41%. Tg2 ore 13:00 1.738.000, 14,11%; ore 20:30 934.000, 4,35%.

1.738.000, 14,11%; 934.000, 4,35%. Tg3 ore 14:30 1.249.000, 10,64%; ore 19:00 1.978.000, 12,78%.

1.249.000, 10,64%; 1.978.000, 12,78%. Tg5 ore 13:00 2.709.000, 21,73%; ore 20:00 3.964.000, 19,70%.

2.709.000, 21,73%; 3.964.000, 19,70%. Studio Aperto ore 12:25 1.135.000, 11,31%; ore 18:30 566.000, 4,66%.

1.135.000, 11,31%; 566.000, 4,66%. Tg4 ore 12.00 365.000, 4,72%; ore 18:55 687.000, 4,45%.

365.000, 4,72%; 687.000, 4,45%. Tg La7 ore 13:30 746.000, 5,87%; ore 20:00 1.793.000, 8,74%.

