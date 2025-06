L’Eredità, Ghigliottina, parola: puntata stasera 3 marzo 2025, chi ha vinto

Qual è la parola della Ghigliottina e quanto hanno vinto nella puntata di stasera, lunedì 3 marzo 2025, a L’Eredità? Il programma, in onda ogni sera su Rai 1 alle ore 18:40 con la conduzione di Marco Liorni, come d’abitudine, ogni sera culmina con il gioco finale della Ghigliottina. A partecipare è il concorrente che, nel gioco dei 100 secondi, allo scadere del tempo, è riuscito a tenere il gioco in mano.

L’Eredità, Ghigliottina: concorrente puntata stasera 3 marzo 2025

Fernando, Marco e Giovanni sono al Triello.

AI 100 secondo vanno Fernando e Marco.

Quali sono gli indizi della Ghigliottina di stasera

Alla Ghigliottina va Fernando per vincere 175.000 euro.

Unità o Italia (sbagliato)

o Italia (sbagliato) Data o Anniversario (sbagliato)

o Anniversario (sbagliato) Segretario o Particolare (sbagliato)

o Particolare (sbagliato) Scala o Scalo (esatto)

o Scalo (esatto) Piano o Tromba (giusto)

*in grassetto, i cinque indizi corretti

Qual è la parola della Ghigliottina de L’Eredità oggi 3 marzo 2025

Fernando gioca per 21.875 euro.

La parola scelta è CODA.

La parola corretta, però, era PRODUZIONE.

Come funziona la Ghigliottina?

Il concorrente partecipa al gioco finale con il montepremi che corrisponde alla somma dei montepremi dei concorrenti che hanno partecipato a L’Eredità.

Il conduttore propone per cinque volte una coppia di parole: per ciascuna coppia, il concorrente deve scegliere una delle due parole, cercando di individuare, affidandosi all’intuito e alla fortuna, quella corretta. L’insieme delle cinque parole corrette costituisce i cinque indizi tramite i quali il concorrente deve individuare la parola nascosta.

Se la scelta della parola, tra le due proposte dal conduttore, è giusta, il concorrente mantiene il montepremi; se la scelta è sbagliata, invece, il montepremi viene dimezzato. Il concorrente, in ogni caso, sarà informato dell’indizio corretto.

Per vincere il montepremi, il concorrente deve indovinare in un tempo stabilito la parola nascosta, ovvero a cosa si riferiscono, secondo la logica di gioco, i cinque indizi, scrivendo la risposta su un cartoncino che, al termine del tempo di gioco, deve essere consegnato al conduttore.

L’Eredità, casting

Per partecipare come concorrenti a L’Eredità si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.

L’Eredità, replica

Rai 1 non prevede repliche de L’Eredità: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link, la pagina ufficiale del programma.