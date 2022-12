Gli ascolti tv di Santo Stefano sono all’insegna dei film e dei primi daytime che tornano in palinsesto dopo la (piccola) pausa Natalizia. Restano immarcescibili Grande Fratello Vip 7 e Report.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Grande Fratello Vip (live) ha ottenuto 2.416.000 telespettatori, share 19,13%. Su Rai 1 il film La Bella e la Bestia ha registrato 2.382.000 telespettatori, per uno share del 14,34%. Su Rai 3 Report registra nella presentazione 1.413.000, 7,43% e nel programma 1.427.000, 8,32%. Su Rai 2 il film Su Rete 4 il film Il ragazzo di campagna è stato visto da un netto di 1.031.000 telespettatori, share 5,91%. Su Rai 2 Una famiglia sotto l’albero ha ottenuto 1.369.000 telespettatori, share 7,58%. Su Italia 1 il film Trappola di cristallo ha registrato un netto di 977.000 telespettatori, share 5,95%. Su Tv8 il film Se scappi ti sposo è stata vista da 458.000 telespettatori, share 2,65%. Su La7 il film TUT – Il destino di un Faraone ha ottenuto un netto di 451.000 telespettatori, share 3,20%. Su Nove il film Mister Felicità ottiene 307.000 telespettatori, share 1,75%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 3.916.000, 20,39%. Striscia la notizia su Canale 5 3.502.000 telespettatori, share 18,23%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 940.000 telespettatori, share 4,86% mentre su Rai 3 BlobDuran ha raccolto 1.040.000, 5,63% e a seguire Nuovi eroi 1.051.000, 5,65%, Il cavallo e la torre 1.567.000, 8,34%, quindi Un posto al sole che registra 1.491.000, 7,72%. NCIS su Italia 1 registra 1.343.000 telespettatori, share 7,02% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 782.000 telespettatori, share 4,17% e nella seconda 796.000, 4,12%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 546.000 telespettatori, share 2,87% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 239.000 telespettatori, share 1,24%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.793.000, 18,84%, e nel game un netto 3.769.000, 22.55%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.937.000 telespettatori, share 13,32% e nel game un netto di 2.802.000, 16,96%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo ha ottenuto un netto di 593.000, 3,20%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 817.000 telespettatori, share 4,57%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 714.000 telespettatori, share 3,84%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 213.000, 1.45%, e nel game 228.000, 1,39%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 579.000 telespettatori, share 15,77%, mentre UnoMattina ha registrato 1.166.000, 18,82%; a seguire Storie Italiane 1.320.000, 19,05% e 1.312.000, 17,51%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.670.000, 15,91%. Su Rai 2 In Vacanza con Viva Rai2!… 169.000, 6,95%; … E Viva il Videobox! Ristretto 133.000, 4,79%; I Fatti Vostri ha registrato 562.000 telespettatori, share 7,14%, e 813.000, 7,89%. Su Rai 3 il film Vita di Pi ha ottenuto 209.000, 2,94%, dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 586.000, 5,61% e Passato e Presente 443.000, 3,52%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.090.000 telespettatori, share 18,14% e 1.161.000, 16,75%, con Forum a 1.123.000, 12,74%. Su Italia 1 il film Balto – Sulle ali dell’avventura ha registrato 333.000 telespettatori, share 4,44% e su Rete 4 Finalmente Natale ha dato la linea al Tg4 con un netto di 205.000 telespettatori, share 2,84% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora del West 252.000, 2,04%. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, %; il film I tartassati 206.000, 3,57%, quindi il film La mandragola 84.000, 1,11% e MotorStorie 119.000, 1,07%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.702.000, 14,07% e nel programma 1.831.000, 16,48%, Il Paradiso delle Signore 1.626.000, 14,89%; La vita in diretta nella presentazione 1.860.000, 16,45% e nel programma 2.423.000, 18,80%. Su Rai 2 Dragonero – I paladini ha registrato 155.000 telespettatori, share 1,32%; il film Quel Natale che ci ha fatto incontrare 349.000, 3,23%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 1.027.000, 9,35%, Geo 1.286.000, 10,02%.

Su Canale 5 il film The Blind Side ha registrato un netto di 1.680.000 telespettatori, share 14,78%, GF Vip 1.202.000, 10,92%, il film Il peggior Natale della mia vita un netto di 1.266.000, 10,26%. Su Italia 1 il film Un semplice desiderio ha registrato un netto di 551.000 telespettatori, 4,87%, mentre il film Polar Express un netto di 716.000, 6,22%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 536.000 telespettatori, 4,59% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 398.000, 3,70% e il film tv Il Natale di Poirot un netto di 457.000, 3,71%. Su La7 il film Anna and The King 300.000, 2,68%. Josephine Ange Gardien 237.000, 1,92%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film La Famiglia von Trapp – Una vita in musica ha registrato 526.000 telespettatori, share 7,37%. Su Rai 2 The Net – Gioco di squadra ha registrato 372.000 telespettatori, share 2,70% e 240.000, 2,78%, mentre su Rai 3 Fame d’amore ha registrato 573.000, 4,76%. Su Italia 1 il film Die Harder un netto di 296.000, 4,84%. Su Rete 4 il film Il secondo tragico Fantozzi ha registrato un netto di 280.000, 3,49%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.012.000, 24,03%; ore 20:00 4.482.000, 24,31%.

3.012.000, 24,03%; 4.482.000, 24,31%. Tg2 ore 13:00 1.880.000, 15,38%; ore 20:30 940.000, 4,86%.

1.880.000, 15,38%; 940.000, 4,86%. Tg3 ore 14:30 1.844.000, 15,44%; ore 19:00 2.145.000, 13,48%.

1.844.000, 15,44%; 2.145.000, 13,48%. Tg5 ore 13:00 2.688.000, 21,83%; ore 20:00 3.754.000, 20,27%.

2.688.000, 21,83%; 3.754.000, 20,27%. Studio Aperto ore 12:25 1.400.000, 13,20%; ore 18:30 1.056.000, 7,50%.

1.400.000, 13,20%; 1.056.000, 7,50%. Tg4 ore 12.00 402.000, 4,51%; ore 18:55 698.000, 4,30%.

402.000, 4,51%; 698.000, 4,30%. Tg La7 ore 13:30 415.000, 3,31%; ore 20:00 936.000, 5,05%.

Dati AUDITEL™