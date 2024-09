Gli ascolti tv del primo lunedì che vede l’access prime time ormai completo con l’arrivo di Striscia la Notizia, ma che ha visto lo sciopero Rai che ha bloccato buona parte del daytime.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Brennero ha registrato un netto di 2.911.000 telespettatori, share 17.13%. Su Canale 5 Grande Fratello ha registrato un netto di 2.238.000 telespettatori, share 18.51%. Su Rai 2 Lo Spaesato ha ottenuto 788.000 telespettatori, share 4.44%. Su Rai 3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha ottenuto 607.000 telespettatori, share 3.38%. Su Italia 1 il film Peppermint – L’angelo della vendetta ha registrato 1.520.000 telespettatori, share 8.69%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato un netto di 775.000 telespettatori, share 5.73%. Su La7 La torre di Babele ha ottenuto 943.000 telespettatori, share 5.09%. Su Tv8 il film Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha registrato 468.000 telespettatori, share 2.81%. Su Nove E’ già ieri è stato visto da 452.000 telespettatori, share 2.61%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti 3.596.000, 18.98%; Affari Tuoi 4.874.000, 23.56%; Striscia la notizia, prima puntata, su Canale 5 3.432.000 telespettatori, share 16.30%. Su Rai 2 FBI 383.000, 1.82%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 952.000, 5% e a seguire Riserva Indiana 1.027.000, 5.08%;, Un posto al sole 1.462.000, 6.91%. NCIS su Italia 1 registra 1.537.000 telespettatori, share 7.34% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 814.000 telespettatori, share 3.96% e 809.000, 3.79%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.899.000 telespettatori, share 8.98%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 378.000 telespettatori, share 1.81% e su Nove Chissà chi è ha registrato 753.000 telespettatori, share 3.60%. Su Real Time Casa a prima vista 773.000, 3.7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.639.000, 20.57%, e nel game un netto di 4.098.000, 25.22%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota 2.129.000 telespettatori, share 18.82% e nel game un netto di 3.117.000, 21.16%. Su Rai 2 Medici in corsia ha ottenuto 276.000, 2.04% e 414.000, 2.27%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 768.000 telespettatori, share 4.30%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 581.000 telespettatori, share 3.17%, mentre su La7 Padre Brown 245.000, 1.71%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha registrato un netto 854.000, 20.43%; Linea Verde 779.000, 19.01%, e 808.000, 16.25%; È sempre Mezzogiorno menù 1.685.000, 18.21%. Su Rai 2 Tg Sport Speciale – Cerimonia di restituzione della bandiera tricolore degli atleti italiani Olimpici e Paralimpici ha registrato 416.000, 6.55%. Su Rai 3 il film Guardia, ladro e cameriera ha ottenuto 100.000 telespettatori, 2.31%; il film I due compari 131.000, 2.81%; Geo 314.000, 3.86% Quante Storie ha ottenuto 483.000, 4.40%; Passato e Presente 591.000, 4.80%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 896.000 telespettatori, share 21.34% e 879.000, 21.62%, con Forum a 1.293.000, 19.14%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 189.000 telespettatori, share 4.48% e 270.000, 4.63%. Su Rete 4 Tempesta d’amore 179.000, 4.38%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 289.000 telespettatori, share 5.97% e dopo il Tg La signora in giallo 548.000, 4.96%. La7 ha ottenuto con Omnibus 231.000 telespettatori, share 5.96%, nel segmento News 215.000, 5.68% e nel Dibattito 228.000, 5.30%; quindi Coffee Break 206.000, 5.05% e L’aria che tira 292.000, 5.82% e L’aria che tira Oggi 489.000, 5.65%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona Special 1.489.000, 13.94%; Il Paradiso delle Signore 1.499.000, 18.25%; la fiction Sempre al tuo fianco 1.030.000, 12.33% e 1.085.000, 11.12%. Su Rai 2 Lo Spaesato 537.000, 5.04%; Bella Ma’ 502.000, 5.97%, Gli Specialisti 231.000, 2.72%. Su Rai 3 Hudson e Rex 270.000, 3.31%, Il mondo con gli occhi di Overland 741.000, 8.86% e 1.154.000, 11.66%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.285.000 telespettatori, share 18.98%, Endless Love 2.195.000, 19.30%; Uomini e Donne, prima puntata, 2.314.000, 23.38%; My Home My Destiny 1.275.000, 15.87%; La promessa 1.278.000, 15.56%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.587.000, 19.21%, nella seconda 1.783.000, 19.50% e nei saluti 1.537.000, 15.08%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 551.000 telespettatori, 4.68%, Person of Interest 371.000, 4.25%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 763.000 telespettatori, 6.98% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 495.000, 5.63%, e il film Colazione da Tiffany un netto di 365.000, 4.05%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 619.000, 5.51%, nel programma 473.000, 5.18% e nel segmento Focus 383.000, 4.68%; C’era una volta… il Novecento un netto di 205.000, 1.98%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre ha registrato un netto di 724.000 telespettatori, share 8.16%. Su Rai 2 il film Magari resto ha registrato 235.000 telespettatori, share 2.67%. Su Rai 3 Mano a mano 275.000, 2.52%. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night ha registrato un netto di 470.000, 4.75%. Su Rete 4 il telefilm The Equalizer un netto di 131.000, 3.51%. Su La7 Barbero risponde 600.000, 3.95%.

Ascolti tv TG

I TG Rai sono andati in onda in forma ridotta (durata di 5 minuti circa) a causa dello sciopero dei tecnici Rai

