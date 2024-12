Gli ascolti tv del lunedì, con una speciale Cena di Natale su Rai 1, il Grande Fratello (che non molla) su Canale 5, film Disney e serie tv

Su Rai 1 Cena di Natel ha registrato 3.273.000 telespettatori, share 20,53%. Su Canale 5 Il Grande Fratello (il commento) ha registrato 2.055.000 telespettatori, share 16,30%. Su Rai 2 il film live-action Mulan ha ottenuto 1.702.000 telespettatori, share 9,64%. Su Italia 1 Attacco al potere: Paris Has Fallen ha registrato un netto di 993.000 telespettatori, share 5,36%. Su Rai 3 il film Il nome della rosa ha ottenuto 910.000 telespettatori, share 5,16%. Su La7 La Torre di Babele ha ottenuto 840.000 telespettatori, share 4,41%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 720.000 telespettatori, share 4,99%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 488.000 telespettatori, share 2,65%. Su Tv8 il film I tre moschettieri: D’Artagnan ha registrato 407.000 telespettatori, share 2,34%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 5.611.000, 27,95%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.904.000 telespettatori, share 14,44%. Su Rai 2 Canto di Natale di Topolino 1.129.000, 5,56%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.134.000, 6,21% e a seguire Via dei Matti n.0 946.000, 4,97%; Il cavallo e la torre 1.163.000, 6,03%; Un posto al sole 1.480.000, 7,32%. NCIS su Italia 1 registra 1.232.000 telespettatori, share 6,20% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 821.000 telespettatori, share 4,25%, e 648.000, 3,19%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.466.000 telespettatori, share 7,30%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 445.000 telespettatori, share 2,25% e su Nove Cash or Trash: chi offre di più? ha registrato 362.000 telespettatori, share 1,83%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.958.000, 21,50%, e nel game un netto di 4.153.000, 25,35%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.201.000 telespettatori, share 17,13% e nel game un netto di 3.345.000, 21,60%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 553.000, 3,05%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 584.000 telespettatori, share 3,31%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 810.000 telespettatori, share 4,50%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 294.000, 2%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 424.000 telespettatori, share 13,34%, mentre UnoMattina ha registrato 983.000, 18,01%; Storie Italiane nella prima parte 984.000, 19,22%, e nella seconda 1.020.000, 17,34%; È sempre Mezzogiorno Menù 1.857.000, 18,30%. Su Rai 2 Sci – Coppa del mondo: Slalom Speciale 215.000, 4,23%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 496.000, 8,05%, e nella seconda parte 869.000, 9,42%. Su Rai 3 il film Noi siamo le colonne 215.000, 4,04%, il film La tigre e la neve 209.000, 3,96%; Elisir – Le strenne 170.000, 2,88%, I mestieri della tv 380.000, 4%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 352.000, 3,06%; Passato e Presente 483.000, 3,66%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 972.000 telespettatori, share 17,77% e 728.000, 14,19%, con Forum a 1.170.000, 15,73%. Su Italia 1 il film Scooby-Doo 2: Mostri scatenati ha registrato un netto di 182.000 telespettatori, share 3,03% e su Rete 4 Terra Amara 407.000, 7,64%; Tempesta d’amore 271.000, 4,83%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 566.000, 4,83%. La7 ha ottenuto con Omnibus 216.000 telespettatori, share 4,59%, nel segmento News 137.000, 4,11% e nel Dibattito 238.000, 4,44%; quindi Coffee Break 198.000, 3,82% e L’aria che tira 269.000, 4,57% e L’aria che tira Oggi 402.000, 4%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 2.106.000, 16,07%, nella 1.876.000, 16,07%; Concerto alla Camera dei Deputati 934.000, 10,15%; La vita in diretta nella presentazione 1.580.000, 16,71%, e nel programma 2.068.000, 18,91%. Su Rai 2 Coppa del mondo di Sci: Slalom Speciale 681.000, 5,15%; Ogni giorno Natale 316.000, 2,94%; BellaMa’ 732.000, 8,08%, La Porta Magica 383.000, 3,91% e nel segmento E poi… 275.000, 2,60%. Su Rai 3 Eccellenze Italiane 400.000, 4,44%, Aspettando Geo 671.000, 7,45%, Geo 1.221.000, 11,04%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.294.000 telespettatori, share 17,39%, il film tv La magia del Natale un netto di 1.685.000, 15,66%; My Home My Destiny 1.258.000, 14,19%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.255.000, 13,17%, nella seconda 1.477.000, 13,83% e nei saluti 1.559.000, 13,09%. Su Italia 1 il film Spirit – Cavallo selvaggio ha registrato un netto di 538.000 telespettatori, 4,80%, il film Pan – Viaggio sull’isola che non c’è un netto di 358.000, 3,75%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 606.000 telespettatori, 5,19% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 576.000, 6,33%, e La signora in giallo un netto di 464.000, 4,34%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 438.000, 3,70%, nel programma 352.000, 3,67% e nel segmento Focus 292.000, 3,20%; La Torre di Babele Doc 259.000, 2,41%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 90° minuto… del lunedì ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night .000, %. Su La7 Barbero risponde .000, % e a seguire il film Il divo .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™