La soap opera tra Lorenzo e Shaila continua così come il rapporto (platonico) in crisi tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi: la madre di Shaila prepara pastiere per tutti mentre Alessandro scrive al compagno Luca

“Nella casa del Grande Fratello succede di tutto anche a Natale“. Con questa frase Alfonso Signorini ha annunciato l’ennesima puntata di questa edizione del reality show che non salta nemmeno l’antivigilia. Peccato che, poi, nel “menu” ci fossero esattamente i medesimi argomenti della scorsa puntata: Lorenzo/Shaila e Jessica/Luca Calvani. ‘Ma è una replica?‘ vi starete chiedendo. Ahimè, no.

Continua la soap opera tra Shaila e Lorenzo…

Con un look che strizza l’occhio alle tovaglie del pranzo di Natale di metà tavole degli italiani, il conduttore ha ripetuto che “pare che tra Lorenzo e Shaila sia finita sul serio“. Il collegamento inizia con l’affaire Shaila e Lorenzo. La Grimaldi, viva Iddio, è entrata nel programma in versione Grinch, andando subito a dire ai diretta interessati che non crede all’amore di loro due. A gambe tesa è entrata Beatrice Luzzi che ha difeso “i ragazzi giovani alle prime armi” in una versione ‘democristiana’ che mi lascia basito. Poi li definisce anche “narcisisti ed egocentrici” e lì l’ho riconosciuta nuovamente. “Eri più simpatica come concorrente” ha replicato la Grimaldi e, purtroppo, sembra non avere così torto.

E Signorini ci ricorda come la stessa Grimaldi se ne intendesse di amori finti e vede Lorenzo come una sorta di Gabriel Garko. Vi sblocco un ricordo:

Ma Lorenzo continua , con una foga quasi teatrale, a ribadire che l’amore tra lui e Shaila era CLAMOROSO. Esattamente per cosa?

E non lo dice una volta eh, lo ripete come un mantra. Sempre “clamoroso”. Immagino le chiacchiere da bar nelle scorse settimane davanti a un cappuccino: “Avete visto L’AMORE CLAMOROSO di Shaila e Lorenzo, ieri sera?”. Successivamente viene mostrato un video riassunto della storia tra i due con, in sottofondo, “Anima Fragile” di Vasco Rossi. Spero che il cantante non sia davanti alla tv ma impegnato in una cena dell’antivigilia. O che stia guardando la Clerici. O stia dormendo.

Signorini cerca di fare da paciere tra i due e sembra di essere finiti in “Amore alla prova-La crisi del settimo anno“, il programma in partenza con Belen. Peccato che qua siamo alla settima settimana a essere generosi. I due si amano ancora e il conduttore sembra non starci “Ma come è possibile se c’è l’amore…“.

Dai Alfonso, in sti giorni sono certo che mangeremo tutti serenamente il panettone.

L’incontro tra Lorenzo, la signora Luisa e le pastiere

Ormai “La-Signora-Luisa” sembra un nome tutto attaccato. E incontra Lorenzo che, poco tempo fa, aveva definito un abile giocatore e una brutta persona. E anche gay. E ci tiene a precisare: “I migliori amici di mia figlia sono gay, quindi non ti ritengo una brutta persona perché sei gay“. Bene, direi a barra dritta, proprio.

Nulla da fare, Lorenzo ha saputo di essere gay “conclamato” direttamente dalla madre di Shaila e va avanti nel discorso, chiedendo perché lo ritenga una brutta persona. Il motivo? Il suo essere un giocatore all’interno del reality, “da quello che vedo non è bello vedere certi atteggiamenti che usi con lei”.

“Prendo il suo consiglio come una lezione” ha risposto Lorenzo in versione San Francesco mentre accarezza un lupo, vestito di stracci. La-Signora-Luisa ribadisce di essere contenta che la figlia si sia lasciata con Lorenzo. Non ha messo niente di pericoloso nelle pastiere che sta preparando “nonostante ci abbia pensato, lo ammetto”. Io al posto di Lorenzo mi direzionerei sul pandoro confezionato quest’anno…

Le sorprese di questa settimana riguardavano Ilaria e Amanda che hanno potuto vedere i loro figli. E Ilaria ne ha approfittato per fare “un interrogatorio” al figlio per sapere se il padre le sta facendo le corna (“Hai visto qualche amichetta con papà?”). E il bimbo informa la madre che si è preso una nota perché ha fatto una puzzetta in classe. Il passaggio più divertente di questa puntate e ho detto tutto.

Il rapporto tra Luca Calvani e Jessica (ancora, aridaje…)

“Avvincente” è l’aggettivo utilizzato da Signorini per parlare del rapporto tra Luca e Jessica. Convinto lui.

Vediamo il solito recap delle puntate precedenti dove si discute di cosa sia successo tra i due (mentre il compagno Alessandro deve assistere, da casa, ancora una volta, a questo). Luca spiega, dai filmati, che Jessica le avrebbe proposto di creare “qualcosa” che potesse non urtare da casa il suo compagno e ottenere l’hype e l’attenzione del pubblico.

Lei ovviamente nega. “Se vanno tanto queste storie, Luca, facciamo una storia io e te” ha raccontato lei, sottolineando che si trattava di uno scherzo.

“Diciamolo che si è fatto una cavolata, si è sbagliato, diciamolo!” ha continuato la Morlacchi. Ci sarebbero stati abbracci molto complici che le avrebbero fatto pensare, sentendo la fisicità, che lui fosse coinvolto: “Ma così non è stato, con Amanda non dorme così ma non sono mai entrata nel letto di Luca, non c’è mai stato nemmeno un bacio”. Forse finirà questa storia o ne parleremo ancora per settimane? Opto, come sempre, per la seconda.

Intanto veniamo a sapere che da un assistente (o chissà chi) Luca ha ricevuto un messaggio dal fidanzato Alessandro che gli diceva di stare attento alle “faine” (donne, forse intendendo proprio Jessica). Il senso stesso dell’isolamento del Grande Fratello ormai è una storia che non appartiene più al programma. Purtroppo.

Intanto Luca viene a sapere la reazione di Alessandro che, da casa, come tutti noi, sta osservando questo:

“Amore mio, ho bisogno di raggiungerti, sono passati tre mesi e la tua assenza mi fa processare quanto mi manchi. Ho bisogno che tu chiarisca questa situazione, non voglio che ci pensi che questo mi vada bene. Mi fido di te, non dare mai più a nessuno di mettere in discussione chi siamo. Difendimi, difendici. Mi si gonfia il cuore pensando di vederti tornare da quel vialetto”.

“Se per qualche ragione, una leggerezza, un bisogno di sentirmi connesso a qualcuno, non sono corso al sicuro per preservarlo, mi dispiace per lui, non se lo merita, se sono qua, ogni giorno, è perché so che Alessandro veglia su di me”. Ed è vivo, aggiungo. “Quel ‘Mi fido’ pesa una tonnellata, prometto di non farti mai dubitare sulla mia fedeltà e sul mio amore” ha risposto Luca, commosso.

La puntata del Grande Fratello di lunedì 23 dicembre 2024: varie ed eventuali

Chiara e Javier, è nata una coppia? Per Lorenzo lui crea della dinamiche che poi non rende concrete. Insomma, l’argomento chiave è capire se il modello e pallavolista sia un profumiere o meno. Dopo pochi minuti si conclude con un bel nulla di fatto e con un bel “Que sera, sera”. Direi un passaggio decisivo…

Si parla dell’avvicinamento complice di Helena e Zeudi. La seconda ammette di essere più risulta nei confronti dell’amore e dell’affetto verso un’altra donna. Cesara “Helena mi sembra che avesse un fortissimo bisogno di affetto e tenerezza e l’ha trovato”. Chiede a Zeudi se è uno slancio limitato o se vede una prospettiva o un futuro. Per il ciclo “Non mettiamo ansia”, ecco la domanda della Buonamici.

Giglio, intanto, non sa che sotto al vischio bisogna baciarsi e che se accade potrebbe durare tutta la vita. Pure i figli di Amanda e Ilaria probabilmente lo sapevano ma non Giglio. Comunque, inaspettata sorpresa, ecco arrivare Yulia. Scattano una serie di limoni mentre il sottoscritto mescola lo zucchero nella camomilla. Visto i colpi di scena (!) di questa puntata potrebbe essermi fatale, lo so.

I due preferiti del pubblico sono Helena e Javier . Lorenzo a secco (ma poco distante, Javier preferito per il 27, Lorenzo per il 25). I due vanno in Mistery e devo scegliere tra gli altri chi mandare in nomination. Scelgono Emanuele, dopo dieci minuti nei quali Helena ha sparato nomi a raffica e stava per mandare al televoto il cameraman Gino.

Tommaso non sapeva chi fossero Eva Grimaldi e Shaila, ex velina, gli ha risposto che è una famosa cantante.

, gli ha risposto che è una famosa cantante. Oltre a Helena e Javier, i preferiti della casa sono MariaVittoria e le Non è la Rai. Cesara sceglie di rendere immune Jessica mentre Beatrice opta per Amanda.

Dopo le atmosfere natalizie della scorsa settimana (cit.), Enzo Paola Turchi ha curato nuove coreografie. Mentre temevo di vedere “Il Fantasma dell’opera”, invece hanno cantato e ballato “All i want for Christmas is you” e “Last Christmas”, facendo perdere i pochi sopravvissuti del Whamageddon.

Come di consueto, video degli auguri a tutti i concorrenti.

Emanuele, Bernardo, Zeudi e le Monsè sono in nomination. Lunedì prossimo uno di loro sarà definitivamente eliminato.