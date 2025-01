Gli ascolti tv del lunedì, con il pomeriggio impegnato nelle dirette da Washington per l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca per il suo secondo mandato alla Presidenza degli USA.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il Conte di Montecristo ha registrato un netto di 5.781.000 telespettatori, share 31,36%. Su Canale 5 Il Grande Fratello (cosa è successo) ha registrato 2.311.000 telespettatori, share 17,32%. Su Italia 1 il film Avengers: Age of Ultron ha registrato un netto di 1.143.000 telespettatori, share 6,56%. Su Rai 2 Boss in incognito ha ottenuto nella presentazione 947.000 telespettatori, share 4,44%, e nel programma 1.012.000, 5,94%. Su La7 La Torre di Babele – Il mondo nuovo di Donald Trump ha ottenuto 831.000 telespettatori, share 4,12%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 695.000 telespettatori, share 4,61%. Su Rai 3 Lo stato delle cose ha ottenuto nella presentazione 474.000 telespettatori, share 2,18%, e nel programma 667.000, 3,81%. Su Nove Valentina Persia – Ma che te ridi?! è stato visto da 597.000 telespettatori, share 3,08%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 551.000 telespettatori, share 2,74%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 5.088.000, 24,47%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 7.019.000, 32,25%; Striscia la Notizia su Canale 5 2.890.000 telespettatori, share 13,28%. Su Rai 2 Tg2 Post 619.000, 2,82%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.128.000, 5,61% e a seguire Caro Marziano – Speciale 1.079.000, 5,21%; Il cavallo e la torre 1.381.000, 6,59%; Un posto al sole 1.422.000, 6,50%. NCIS su Italia 1 registra 1.402.000 telespettatori, share 6,51%, mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.146.000 telespettatori, share 5,44%, e 977.000, 4,45%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 2.095.000 telespettatori, share 9,59%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 523.000 telespettatori, share 2,42% e su Nove Cash or Trash – Chi offre di più? ha registrato 594.000 telespettatori, share 2,76%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.430.000, 20,69%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.391.000, 23,85%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.743.000 telespettatori, share 18,98% e nel game un netto di 3.741.000, 21,52%. Su Rai 2 Le leggi del cuore ha ottenuto un netto di 323.000, 1,64%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 614.000 telespettatori, share 3,17%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 884.000 telespettatori, share 4,48%, mentre su La7 Famiglie d’Italia .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto .000, %; Storie Italiane nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %; È sempre Mezzogiorno .000, %. Su Rai 2 Radio 2 Social Club .000, %; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte .000, %, e nella seconda parte .000, %. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %; ReStart .000, %; Elisir nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %, Mixer Storia .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Terra Amara .000, %; Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.970.000, 15,41%, nella prima parte 1.591.000, 13,26%, e nella seconda 1.750.000, 17,43%; Il Paradiso delle Signore 1.731.000, 18,12%; Tg1 Speciale – Secondo Trump 1.961.000, 16,05%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 940.000, 7,88%; BellaMa’ nella prima parte 712.000, 7,24%, e nella seconda 761.000, 7,89%, La Porta Magica 382.000, 3,61% e nel segmento E poi… 391.000, 3,29%. Su Rai 3 Hudson & Rex 296.000, 3,08%, Aspettando Geo 524.000, 5,37%, Geo 1.257.000, 10,24%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.443.000 telespettatori, share 18,91%, Endless Love 2.632.000, 21,03%; Uomini e Donne (live) 2.587.000, 23,98%, e nel finale 1.914.000, 19,97%; Amici di Maria De Filippi 1.634.000, 17,14%; My home my destiny 1.389.000, 14,15%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.491.000, 14,49%, nella seconda 1.648.000, 13,74% e nei saluti 1.719.000, 12,79%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 545.000 telespettatori, 4,28%, Lethal Weapon 410.000, 3,61%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 814.000 telespettatori, 6,83% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 577.000, 5,98%, e e Diario del giorno – Il ritorno di Trump 758.000, 6,49%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 512.000, 4,17%, nel programma 519.000, 5,14% e nel segmento Focus 598.000, 6%; TgLa7 Speciale – L’insediamento di Trump 784.000, 5,41%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 90° minuto… del lunedì ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night .000, %. Su Rete 4 The Equalizer .000, %. Su La7 Barbero risponde .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™