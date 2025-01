Grande Fratello si gioca la carta del maxi-ripescaggio di ex concorrenti (per risalire negli ascolti…)

Grande Fratello, nella puntata di lunedì 20 gennaio 2025, si è giocato la carta del maxi-ripescaggio tra ex concorrenti, un fatto mai avvenuto prima (e ci sarà un perché…) in quasi venticinque anni di messa in onda.

Per risalire la china negli ascolti (perché, di questo, sostanzialmente si tratta…), il reality show di Canale 5, quindi, ha trovato il modo per far rientrare in gioco due protagoniste che aveva perso poco tempo fa: Jessica Morlacchi, ritiratasi volontariamente per protesta a causa di un provvedimento disciplinare adottato dal programma nei suoi riguardi, e Helena Prestes, finita al televoto per il medesimo episodio che aveva causato il precitato provvedimento disciplinare, eliminata con il 50,96% dei voti, in un televoto che ha visto l’arrivo di oltre 3,4 milioni di voti.

Tutti gli ex concorrenti, tranne Ilaria Clemente, Yulia Naomi Bruschi ed Eleonora Cecere, avevano dato la loro disponibilità a rientrare nella Casa, inclusi i ritirati, la sopraccitata Jessica Morlacchi ed Enzo Paolo Turchi (che, però, è stato escluso dal televoto a causa di un bigliettino passato di nascosto a Luca Calvani…).

L’inizio del comunicato letto da Alfonso Signorini in puntata è suonato quasi come una minaccia:

Questa edizione del GF è iniziata il 16 settembre 2024, è in onda da 126 giorni e durerà ancora a lungo…

Successivamente, è stato aperto un televoto preliminare tramite il quale il pubblico ha deciso se offrire questa opportunità agli ex concorrenti oppure no:

Nelle prossime settimane, il gioco diventerà ancora più a duro con eliminazioni frequenti. Ci sono stati imprevedibili abbandoni. Arriveranno nuovi concorrenti con altre storie da raccontare. Ma non solo. Stasera il GF chiede a voi, pubblico a casa, se avete voglia di rimettere in gioco alcuni ex concorrenti. Siete sempre e solo voi a decidere col televoto se dare loro questa possibilità o meno. Solo se questo avverrà, più tardi, attraverso un nuovo televoto, avrete anche l’opportunità di scegliere chi tornerà in gioco nella casa del GF. Il GF ha anche previsto bonus e vantaggi ai concorrenti presenti nella Casa. Davanti a me, sono schierati i concorrenti che hanno dato la loro disponibilità a rientrare in gioco. Eventualmente, se il pubblico lo deciderà, soltanto 6 di voi rientreranno nella Casa.

Dopo aver detto sì, al 66%, al rientro degli ex concorrenti, il pubblico, successivamente, ha scelto di far rientrare Jessica Morlacchi e Helena Prestes (ma dai!) e anche Iago Garcia, Federica Petagna, Eva Grimaldi (eliminata venti secondi prima…) e Michael Castorino, uscito dalla Casa lo scorso ottobre.

I 6 ex concorrenti sono stati spediti in Tugurio e un nuovo televoto è stato aperto. Di questi 6 ex concorrenti, infatti, solo 4 ritorneranno ad essere concorrenti a tutti gli effetti del Grande Fratello 2024-2025.

Sull’Isola dei Famosi, questo meccanismo è storicamente noto con il nome di Ultima Spiaggia.

Questo maxi-ripescaggio, così palese e spregiudicato, in pratica, è stato l’ultima spiaggia di questo GF che, con la puntata precedente, ha registrato un non tranquillo 14,80% di share.