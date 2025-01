Rissa sfiorata al Grande Fratello. A leggere queste parole vi pare una novità? A noi non di certo. Magari penserete: il motivo sarà di quelli profondi, certamente provocati da una discussione articolata e complessa, un’incomprensione. Vorremmo potervi dire sì, ma non sarà questo il giorno.

Il perché scaturisce da un cestino di pane. Lo ripetiamo, un cestino di pane.

Protagoniste di questo tremendo teatro sono Jessica Morlacchi ed Helena Prestes, nemiche acerrime nella casa. Mai sopportate l’una nei confronti dell’altra, le due concorrenti sono quasi arrivate a darsele di santa ragione e tutto scaturisce nel momento in cui Helena avrebbe negato un cestino di pane dalle mani della Morlacchi.

La cantante reagisce subito e male: “Che deficiente, mio Dio. Che imbecille. Non mi levi il pane dalle mani, imbecille. Ma stai zitta che non sai manco com’è fatto il pane. Guardalo bene e mangialo“. La risposta della modella influencer: “Vai a casa. O vado io o vai te perché non ti sopporto“, la cantante contrattacca con un vaffa seguito da un per niente sibillino “Vai a ca***re idiota“.

Helena a quel punto si alza dal tavolo nel gelo che ha letteralmente scosso la cena, entra in cucina, la telecamera la segue. L’inquilino Maxime la osserva, la fissa, intuisce che qualcosa sta per accadere ma non è nulla di buono, così si volta verso Javier invitandolo ad avvicinarsi per sicurezza.

A brasileira Helena que está no Grande Fratello encheu uma chaleira de água pra jogar na Jéssica após a moça ser xenofóbica 🗣️pic.twitter.com/bxuNPkR3sf — Central Reality #BBB25 (@centralreality) January 4, 2025

La Prestes si gira con un bollitore pieno in mano, i due ragazzi la fermano in tempo pregandola di non fare gesti che potrebbero davvero portare ad una situazione irreparabile (non che fosse già di rose e fiori). Avete capito bene, Helena non voleva fare pace bensì altro: “Vieni qua che ti faccio fare la doccia” dice alla Morlacchi che non si smuove dalla sedia: “Ma vai a favore di telecamera! Vai! Fai vedere chi sei!”

Tensione alle stelle, Helena lancia l’acqua del bollitore per poi scaraventarlo a terra, intanto Maxime e Javier evitano il peggio, ma non evitano gli insulti della Prestes contro la Morlacchi. Jessica intanto alza la voce: “Devo venire che mi fai la doccia? Io mi devo lavare? Ma lavati te che puzzi! Tornatene da dove sei venuta… questa è la tua vera natura”. Un’altra brutta uscita.

Grande Fratello, la reazione degli altri inquilini dopo la lite

In casa gli altri sono sotto choc: “A questi livelli non si dovrebbe mai arrivare – dice Stefania Orlando – Io ve lo dico, spero di uscire lunedì. Una cosa così non l’ho mai vista, è pura inciviltà. Che brutta figura per tutti noi“.

“ È un grande fratello di merda, che figura ci facciamo, lo chiudessero e ci mandano a casa”

Eva Grimaldi se non avessi fan sappi che io sarei sottoterra. #GrandeFratello pic.twitter.com/J7Mwh4o8fU — MADAME DE POMPADOUR (@Emmeffegi1) January 3, 2025

Sulla stessa linea anche Eva Grimaldi: “Qui la colpa non è di una sola persona, ma di tutti. Questo è un Grande Fratello di m***a. Che figura stiamo facendo con queste scene?“.

Le fa eco Amanda Lecciso: “Tutti stiamo facendo una figuraccia. Se Helena è esplosa, ci saranno dei motivi. Ma non vi rendete conto che tutti stiamo facendo una figuraccia? Ma proprio tutti, quelli seduti e quelli che sono in piedi. Ed è questo che fate… poi lei scoppia“.

Intanto da parte del team social di Jessica Morlacchi la richiesta è una: squalifica per Helena.

I provvedimenti disciplinari, in generale e per quanto visto e sentito, sono quantomeno auspicabili. Per capire che decisioni potrebbero essere prese bisognerà aspettare mercoledì 8 gennaio. Ne abbiamo parlato nel nostro retroscena.