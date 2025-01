Signor si, obbedisco! Esattamente come scrisse Giuseppe Garibaldi al generale La Marmora, questa sembra essere la risposta ufficiale del team del Grande fratello agli ennesimi spostamenti di palinsesto. In realtà cova e non solo da oggi, all’interno del gruppo di lavoro del primo e più celebre reality show italiano, un senso di cupo ed in alcuni casi rassegnato smarrimento rispetto alle decisioni dei palinsestari Mediaset.

L’effetto Cavalletta del Grande fratello

Il Grande fratello riprende i suoi salterelli all’interno del palinsesto di Canale 5. Settimana prossima il varietà condotto da Alfonso Signorini deve per forza abbandonare la sua serata d’elezione, ovvero quella del lunedì, per lasciare posto alla Supercoppa di calcio. E fin qui tutto normale. Si tratta di uno spostamento obbligato. Alla luce di tutto ciò il giorno più logico di messa in onda sarebbe stato quello del martedì.

Quando andrà in onda il GF ?

Infatti il programma era stato appoggiato in un primo momento proprio sul martedì. Ma ecco che i palinsestari Mediaset hanno avuto l’illuminazione sulla via di Cologno Monzese. Si va di mercoledì. La puntata di settimana prossima del Grande fratello va in onda proprio mercoledì 8 gennaio 2025. Martedì viene piazzata la serie in 10 episodi Amore e Vendetta – Zorro.

Canale 5 ha paura della miniserie di Rai1 su Giacomo Leopardi? Però piazza il GF di mercoledì, quando la medesima serie chiude il suo percorso televisivo. Oppure pensa che il pubblico di Rai1 non l’apprezzi abbastanza? Quindi immagina di prendersi parte del suo pubblico mercoledì sera?

Oppure ancora si cerca di “accendere” il mercoledì di Canale 5 del 2025 sull’intrattenimento in attesa dell’arrivo di Zelig? Insomma, tante potrebbero essere le motivazioni. Il fatto è che l’effetto Cavalletta del Grande fratello sembra riprendere, dopo che era stato assodato che al di fuori del lunedì il reality è penalizzato negli ascolti, soprattutto per l’effetto abitudine del suo pubblico.

Pecunia non olet? Si, ma non per tutti

Va aggiunto che dalla settimana successiva il Grande fratello tornando di lunedì (sempre che i palinsestari di cui sopra siano d’accordo) avrà anche il raddoppio il giovedì sera dal 16 gennaio. Dunque si “obbedisco“, ma anche tanto sconcerto e preoccupazione a telecamere spente. Detto questo forse a molti conviene anche così, anche dentro al gruppo di lavoro del GF Endemol in testa, sull’onda della locuzione “pecunia non olet“. Ma non per tutti.

Sono come tu mi vuoi ….