Gli ascolti tv del primo giorno dell’Autunno tv, col debutto del ‘nuovo’ daytime di Mediaset, col ritorno di Affari Tuoi – ma nella gestione De Martino -, con la nuova edizione de La Ruota della Fortuna nel preserale di Canale 5 e con la prima puntata della nuova stagione di Casa a prima vista in access…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la miniserie Màxima ha registrato un netto di 1.667.000 telespettatori, share 12,54%. Su Canale 5 Cornetto Battiti Live ha registrato 1.663.000 telespettatori, share 15,74%. Su Italia 1 il film 3 Days to Kill ha registrato un netto di 1.230.000 telespettatori, share 8,43%.Su Rete 4 Quarta Repubblica (recensione) ha registrato 825.000 telespettatori, share 7,18%. Su Rai 2 Giochi Paralimpici Parigi 2024 – Atletica leggera ha ottenuto 809.000 telespettatori, share 4,71%; a seguire Perle di Sport a 475.000, 3,06%; SportAbilia Speciale 464.000, 3,48%. Su Rai 3 la prima puntata di Insider – Faccia a faccia con il crimine ha ottenuto 785.000 telespettatori, share 5,22%. Su Tv8 il film Un amore a 5 stelle ha registrato 440.000 telespettatori, share 3,08%. Su La7 il film Truth – Il prezzo della verità ha ottenuto 420.000 telespettatori, share 2,86%. Su Nove Little Big Italy è stato visto da 395.000 telespettatori, share 2,62%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi (recensione) 4.407.000, 24,85%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.285.000 telespettatori, share 12m85%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 674.000, 4,15% e a seguire Caro marziano 804.000, 4,68%; Un posto al sole 1.180.000, 6,54%. NCIS su Italia 1 registra 1.284.000 telespettatori, share 7,21% mentre 4 di sera (recensione) su Rete 4 ottiene 908.000 telespettatori, share 5,16% e 821.000, 4,57%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.232.000 telespettatori, share 6,82%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 454.000 telespettatori, share 2,58% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 653.000 telespettatori, share 3,67%. Su Real Time la prima puntata di Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 2.068.000, 19,80%, e nel game un netto di 3.141.000, 23,51%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna (recensione) ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.524.000 telespettatori, share 15,98% e nel game un netto di 2.343.000, 18,54%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (18:46 – 20:55) ha ottenuto un netto di 925.000, 5,92%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 707.000 telespettatori, share 4,72%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 476.000 telespettatori, share 3,05%, mentre su La7 Padre Brown 152.000, 1.24%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto .000, %; a seguire Camper in viaggio .000, %, Camper .000, %. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 ha registrato un netto di .000, %. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %; Elisir estate – Il meglio di .000, %, Il commissario Rex .000, %. dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque News (recensione) ha ottenuto .000 telespettatori, share % e .000, %, con Forum Estate a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato un netto di .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Tempesta d’amore .000, %; Mattino 4 (recensione) ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break Estate .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 1.113.000, 11,14%, 1.127.000, 13,84%; Estate in diretta nel segmento Start 954.000, 13,22%, nella presentazione 1.376.000, 18,67%, e nel programma 1.459.000, 18,30%. Su Rai 2 Paralimpiadi Parigi 2024 (13:32 – 18:11) ha registrato un netto di 764.000, 7,68%. Su Rai 3 In cammino 384.000, 4,62%, Di là dal fiume e tra gli alberi 404.000, 5,49%; La speranza siamo noi 520.000, 7,16%; Overland 528.000, 7,16%, Geo magazine 775.000, 9.17%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.054.000 telespettatori, share 17,82%, Endless Love 1.817.000, 17,53%; My Home My Destiny 1.604.000, 18,19%; La promessa 1.462.000, 19,52%; Pomeriggio Cinque (recensione) nella prima parte 1.098.000, 14,94%, nella seconda 969.000, 12,44% e nei saluti 909.000, 10,75%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 472.000 telespettatori, 4,12%, mentre The Mentalist 338.000, 4,40%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 667.000 telespettatori, 6,74% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 531.000, 6,70%, e il film Lo sport preferito dall’uomo un netto di 235.000, 3,03%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 220.000, 2,57%; C’era una volta… il Novecento un netto di 125.000, 1,47%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose Nostre ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Sportabilia Speciale Parigi 2024 .000, %; 90° minuto… del lunedì ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Mano a mano .000, %. Su Italia 1 Sport Mediaset Monday Night ha registrato .000, %. Su La7 A civil action .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™