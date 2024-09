Il Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino, a distanza di un anno dal suo inizio, non ha ancora trovato la propria cifra. Al termine della prima puntata della nuova edizione non si può non notare la fatica che il programma fa ad assumere una denotazione distintiva all’interno del panorama televisivo.

Non basta, come si pensava un anno fa, la scelta di affidare la conduzione a una giornalista esperta e navigata come la Merlino. La padrona di casa, oltre al suo stile inconfondibile (che l’ha resa protagonista di una gustosissima imitazione da parte di Barbara Foria), non riesce a lasciare un proprio marchio di fabbrica sulla trasmissione, che per come è concepita resta lontanissima dal background professionale della Merlino.

La cronaca nera fa da padrona nella trasmissione. Nel programma, però, la presenza degli inviati non si rivela così incisiva come invece avviene nel programma rivale, La vita in diretta. Il racconto è demandato ad asettici servizi, a cui si integrano rapidi collegamenti dal luogo dei giornalisti di Videonews.

Si rivela però buona la scelta di coinvolgere nella discussione, oltre all’esperto Luciano Garofano, Veronica Gentili, che porta opinioni ragionate e il peso di un volto divenuto familiare negli anni per chi segue le reti Mediaset. Nel corso della prima puntata non si può poi rinunciare ad intervistare in studio uno dei protagonisti del delitto di Pierina Paganelli. L’ospite è Loris Bianchi, intervistato da Myrta Merlino senza particolari affondi.

Nella seconda parte si passa poi al costume, affrontato assieme agli ospiti che siedono attorno al nuovo tavolo voluto fortemente dalla conduttrice. Nel parterre si fa notare in particolare la presenza di Francesca Barra, che pare così essere stata strappata al competitor di Rai 1, dove era solita essere ospite. Myrta Merlino e i suoi interlocutori aprono la stagione parlando della prima estate da ex di Fedez e Chiara Ferragni, coppia di cui con consuetudine si è parlato nello studio di Pomeriggio Cinque nel corso dell’ultima stagione.

Si passa poi a commentare – ma il tempo rimasto è poco – la gaffe di Antonello Venditti durante un suo concerto. L’unica opinione che emerge a riguardo è quella della padrona di casa, che interviene in difesa del cantautore, che rivendica di conoscere. Si conclude così, dopo una rapido lancio del nuovo appuntamento di Paolo Del Debbio su Rete 4, la prima puntata stagionale.

Pomeriggio Cinque è ripartito lì dove esattamente aveva lasciato i propri telespettatori. La nuova edizione non dovrà affrontare il trauma di un cambio di conduzione, assorbito con il passare degli scorsi mesi. La vera sfida che attende la Merlino e i suoi autori sarà quella di disegnare un programma con una propria identità. Riuscirà a raggiungere un proprio colore distintivo da qui al termine della stagione?