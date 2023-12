Gli ascolti tv del lunedì, con Napoli milionaria! su Rai 1, Io Canto Generation eccezionalmente al lunedì, Far West e Quarta Repubblica, con La torre di Babele su La7. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Napoli milionaria! ha registrato un netto di 3.779.000 telespettatori, share 22%. Su Canale 5 Io Canto Generation (live) ha ottenuto 2.854.000, 20%. Su Rai 2 Raiduo con Ale&Franz ha registrato 911.000, 5%. Su Rai 3 FarWest ha ottenuto nella presentazione 567.000, 2.7%, e nel programma 689.000, 4.2%. Su Rete 4 Quarta Repubblica ha ottenuto 652.000 telespettatori, share 4.6%. Su Italia 1 il film Trappola di cristallo ha registrato 789.000 telespettatori, share 4.8%. Su La7 La torre di Babele ha ottenuto 993.000, 5.1%. Su Tv8 il film Come in una favola è stato visto da 365.000 telespettatori, share 2%. Su Nove Il contadino cerca moglie ha registrato 668.000 telespettatori, share 3.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.642.000, 22.9%; Affari Tuoi 5.056.000, 23.9%; Striscia la notizia su Canale 5 3.331.000 telespettatori, share 15.7%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 670.000 telespettatori, share 3.12% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.241.000, 6.46% e a seguire Via dei Matti n.0 985.000, 4.93%, Il cavallo e la torre 1.364.000, 6.64%; Un posto al sole 1.669.000, 7.79%. NCIS su Italia 1 registra 1.429.000 telespettatori, share 6.78% mentre Lo Sportello di Forum 421.000, 2.20% e a seguire Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 788.000 telespettatori, share 3.83% e nella seconda 858.000, 3.99%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.960.000 telespettatori, share 9.17%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 291.000 telespettatori, share 1.4% e su Nove Little Big Italy ha registrato 434.000 telespettatori, share 2.1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.103.000, 22.38%, e nel game un netto di 4.322.000, 26.01%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.842.000 telespettatori, share 14.23% e nel game un netto di 2.520.000, 15.81%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 439.000, 2.71%, Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 267.000, 1.43%, e nel game 371.000, 1.86%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 913.000 telespettatori, share 4.99%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 386.000 telespettatori, share 2.26%, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 320.000 telespettatori, share 7.86%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 809.000, 17.12%; a seguire Storie italiane 833.000, 19.04%, e 885.000, 17.84%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.558.000, 16.29%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 255.000, 7.42%, nel segmento Glass Cam 355.000, 9.45% e nel programma 965.000, 19.11%; E viva il Videobox 325.000, 6.76%; Sci Alpino – Slalom Gigante maschile – Prima manche 308.000, 7.05%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 470.000 telespettatori, share 8.76%, e nella seconda 788.000, 8.73%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 260.000, 5.39%, nel programma 284.000, 5.98%; Re-Start 187.000, 4.23%; Elisir nella presentazione 206.000, 4.60%, e nel programma 309.000, 6.04%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 582.000, 5.12%; Passato e Presente 485.000, 3.83%. Su Canale 5 MattinoCinque News ha ottenuto 975.000 telespettatori, share 20.66% e 986.000, 22.43%, con Forum a 1.353.000, 19.66%. Su Italia 1 CSI ha registrato 127.000 telespettatori, share 2.41%. Su Rete 4 Carabinieri 7 95.000 telespettatori, share 1.95% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 162.000, 1.68% e La signora in giallo 552.000, 4.48%. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.455.000, 12.16%, e nel programma 1.455.000, 14.62%; Il paradiso delle signore 1.753.000, 20.23%; La vita in diretta nella presentazione 1.746.000, 19.05%, e nel programma 2.192.000, 20.24%. Su Rai 2 Sci Alpino – Slalom Gigante maschile – Seconda manche 743.000, 5.89%; Ore 14 light 611.000, 5.60%; Bella ma’ ha registrato 444.000 telespettatori, share 5%. Su Rai 3 La biblioteca dei sentimenti 291.000, 3.19%; Aspettando Geo 746.000, 8.36%, mentre Geo ha ottenuto 1.479.000, 13.43%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.726.000 telespettatori, share 21.37%, Terra Amara 3.085.000, 25.61%, Uomini e donne (live) 2.653.000, 26.30% e nel finale 1.868.000, 21.29%; Amici 1.759.000, 20.48%; La promessa 1.683.000, 18.85%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.469.000, 15.95, nella seconda 1.368.000, 13.02% e nei saluti 1.407.000, 11.82%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 481.000 telespettatori, 3.87%, mentre Cold Case 294.000, 2.92%. Su Rete 4 la prima parte de Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, 5.47% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 383.000, 4.02%, e il film Il bianco, il giallo, il nero un netto di 328.000, 3.25%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 XXI Secolo .000, %. Su Rai 2 Gli occhi del musicista ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su La7 il film The Iron Lady .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™