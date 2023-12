Nuovo appuntamento oggi, lunedì 18 dicembre 2023, con ‘Uomini e Donne’, il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, su Canale 5. In studio, come sempre, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Cristian Forti, Brando e Ida Platano, tornata nel programma dopo la fine della sua relazione con Alessandro Vicinanza. Cosa accadrà, oggi, ai protagonisti più amati del pomeriggio degli italiani? Scopritelo -e seguite- insieme a noi l’appuntamento con il people show con la nostra diretta a partire dalle 14.45.

Uomini e Donne, Dove eravamo rimasti

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 15 dicembre 2023, Barbara ha avuto un duro e serrato confronto con Federico, un uomo che era sceso a conoscerla. Ma, dopo l’ostacolo della barba di lui (a lei non gradita), il ragazzo si è lentamente allontanato fino a sparire e non risponderle più al telefono.ù Sceso in studio si è lamentato dell’atteggiamento da “maestra” della donna e ha confermato il suo disinteresse a continuare la frequentazione mentre lei lo rimproverava di non aver più risposto e di non essere stato educato. Lui però ha accettato la proposta di Aurora di restare per conoscerla.

Uomini e Donne, Anticipazioni puntata 18 dicembre 2023

In base alle anticipazioni, nella prossima puntata si sono formate due coppie ufficiali: la prima è quella formata da Marcello e Jasna mentre la seconda è quella composta da Marco Antonio ed Emanuela. Quindi hanno lasciato il programma…

Dove vederlo in tv e streaming

Uomini e Donne va in onda su Canale 5 ogni pomeriggio, da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 14:45. Il dating show è visibile anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.

La puntata del giorno, inoltre, viene replicata più volte, su La5 (alle ore 19:45, alle ore 23:20 e anche il giorno dopo a partire dalle ore 12:40), e su Canale 5, durante la notte.