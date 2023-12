Io Canto Generation: diretta puntata 18 dicembre 2023

Andrà in onda stasera in prime time su Canale 5 la quinta puntata di Io Canto Generation, il baby talent show con la conduzione dell’inossidabile Gerry Scotti. La messa in onda al lunedì sera è inedita, in quanto in un primo momento in questo slot era previsto un nuovo appuntamento con Grande Fratello.

Io Canto Generation: giudici e capisquadra

Al Bano, Michelle Hunziker, Orietta Berti e Claudio Amendola, componenti della giuria, hanno il compito di giudicare le performance dei concorrenti.

Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vincitrice della seconda edizione di ‘Io Canto’ sono i sei capisquadra della gara canora. I capisquadra sono anche chiamati a duettare con i talenti del programma.

Io Canto Generation: concorrenti, classifica ed eliminati quarta puntata

Sono, in totale 24 i ragazzi e ragazze tra i 10 e 15 anni ammessi nel talent show e seguiti dai capisquadra, per un percorso che porterà all’elezione del vincitore (o vincitrice) assoluto/a.

La scorsa settimana a vincere è stato il team di Fausto Leali, con 242. Medaglia d’argento per il team Mietta con 271 punti. Terzo posto invece per la squadra di Benedetta Caretta con 202 punti. Due punti in meno per Anna Tatangelo, quarta, mentre con 196 punti si piazza il team di Iva Zanicchi.

A differenza delle passate edizioni, questa prevede le eliminazioni per due ragazzi dell’ultima squadra in classifica. Nel corso della quarta puntata fanalino di coda è stato il team di Cristina Scuccia con 193 punti. Dopo l’esibizione con il proprio cavallo di battaglia, si sono salvati Rocco Pepe ed Aurora Castellani. A lasciare il gioco sono stati Ashley Bocar e Davide Di Domenico.

Dove vederlo in tv e streaming

Io Canto Generation andrà in onda mercoledì 29 novembre 2023 a partire dalle 21.25 circa su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma streaming del gruppo televisivo.

Noi di TvBlog seguiremo il talent show a partire dalle 21.25 con il nostro consueto e puntuale liveblogging.