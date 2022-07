Gli ascolti tv di lunedì 11 luglio hanno tutto il sapore della tipica programmazione estiva. L’11 luglio 2022, oltre le evoluzioni gossippare sul matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi giunto al suo termine, hanno visto una moltitudine di omaggi per il quarantennale della vittoria azzurra ai Mondiali di calcio 1982. Nel mare delle repliche fanno eccezione fa testo la prima TV del docufilm trasmesso da Rai 1 Il viaggio degli eroi per la regia di Manlio Castagna. Anche La7 ha un prime time esordiente grazie all’approdo della serie TV Domina.

Il resto del panorama vede la serie TV 9-1-1 su Rai 2 e Chicago P.D. trasmesso da Italia 1. Il ‘best of’ di Report su Rai 3 con le inchieste più interessanti della scorsa edizione. Un occhio di riguardo per Rete 4 accesa con Zona Bianca che ne approfitta degli sviluppi politici delle ultime ore. Mentre Canale 5 va sull’usato sicuro riproponendo Zelig in replica.

Ascolti tv Prime Time

La nuova settimana di Rai 1 si è aperta quindi con Il viaggio degli eroi, registrando 2.250.000 telespettatori, per uno share del 14.37%. Canale 5 propone invece le repliche di Zelig e ottiene 2.032.000 telespettatori, share 15.67%. Va di repliche anche Rai 3 con Report che registra 884.000 telespettatori, share 5.76%. Serie tv, invece, per Rai 2 con 9-1-1 che ottiene 1.051.000, 6.42% e 9-1-1: Lone Star a 932.000 telespettatori, share 6.28% così come Italia 1 va di Chicago PD con un netto di 1.211.000 telespettatori, share 7.68%. Su Rete 4 la puntata del lunedì di Zona Bianca è stata vista da 903.000 telespettatori, share 7.08%. Su La7 la serie Domina raccoglie 365.000 telespettatori, share 2.81%, mentre su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 410.000 telespettatori, share 2.8%. Su Nove il film Amiche da morire ottiene 362.000 telespettatori, share 2.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.940.000 telespettatori, share 17.75%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.562.000 telespettatori, share 15.49%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 958.000 telespettatori, share 5.77% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 682.000, 4.62% e a seguire Che tempo che fa ricorda Angelo Guglielmi (scomparso ieri all’età di 93 anni) 718.000, 4.60%, con Un posto al sole che resiste a 1.393.000, 8.35%. NCIS su Italia 1 registra 1.160.000 telespettatori, share 7.10% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 795.000 telespettatori, share 5.02% e nella seconda 816.000, 4.88%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.131.000 telespettatori, share 6.79%, mentre su Tv8 Celebrity Chef ha ottenuto 433.000 telespettatori, share 2.7% e su Nove Deal With It ha registrato 272.000 telespettatori, share 1.7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.329.000 telespettatori, share 24.31% e nel game un netto di 3.391.000, 27.59%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.037.000 telespettatori, share 11.67% e nel game un netto di 1.912.000, 16.23%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto 649.000, 4.58%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 535.000 telespettatori, share 3.90%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 676.000 telespettatori, share 4.59%, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 139.000, 1.95%, in merito alla programmazione dedicata ai 40 anni della vittoria degli azzurri ai Mondiali di Calcio ’82, Golè è stato seguito da 136.000, 1.43%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 507.000 telespettatori, share 13.59%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 606.000, 14.89%; subito dopo Camper ha ottenuto 1.053.000, 13.18%. Su Rai 2 Un ciclone in convento ha registrato 263.000 telespettatori, share 5.13% e 522.000, 6.45% mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 267.000, 6.53%, seguito da Elisir – A gentile richiesta a 181.000, share 4.75%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 460.000, 4.98% e Passato e Presente 457.000, 3.91%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 740.000 telespettatori, share 18.39% e 673.000, 17.74%, con Forum a 1.220.000, 18.77%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 176.000 telespettatori, share 3.05% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 132.000 telespettatori, share 2.78% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 161.000, 1.83% e Hamburg Distretto 21 373.000, 3.32%. La7 ha ottenuto con Omnibus 128.000 telespettatori, share 3.37%, nel segmento News 93.000, 3.09% e nel Dibattito 128.000, 3.13%; quindi Coffee Break 173.000, 4.49%, L’aria che tira – Estate 233.000, 4.71%, mentre il segmento Oggi 337.000, 3.73%.

Daytime (Pomeriggio)

Rai 1 trasmette un doppio appuntamento in replica di Don Matteo 8, che registrano 1.317.000, 12.91% e 1.317.000, 15.90%; a seguire Sei Sorelle 918.000, 12.62% ed Estate in diretta 1.333.000, 17.45%. Su Rai 2 Speciale Tour de France 281.000, 2.92% e Squadra Speciale Cobra 11 288.000, 3.78%. Su Rai 3 La grande storia ha ottenuto 351.000, 4.60%, Geo 437.000, 5.99% e Geo Magazine 664.000, 8.16%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.087.000 telespettatori, share 18.04%, mentre Una Vita 1.986.000, 18.93%, Un altro domani 1.502.000, 16.92% e Terra amara 1.462.000, 19.51%. Dopo le soap il film tv del ciclo Rosamunde Pilcher un netto di 926.000, 12.41%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 526.000 telespettatori, 4.80%, mentre NCIS: Los Angeles 317.000, 4.45% e 307.000, 4.19%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 663.000 telespettatori, 6.78% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 331.000, 4.36% e il film Delitto sui pirenei: La profezia un netto di 268.000, 3.55%. Su La7,Eden – Missione Pianeta ha registrato 262.000 telespettatori, share 3.16%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Cose nostre ha registrato 674.000 telespettatori, share 7.08%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate ha registrato 304.000 telespettatori, share 3.50%, mentre su Rai 3 Tg3 Linea notte ha registrato un netto di 329.000 telespettatori, share 5.23%. Su Italia 1 The Cleaning Lady ha registrato 537.000 telespettatori, share 5.11%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.663.000, 22.67%; ore 20:00 3.787.000, 25.70%.

2.663.000, 22.67%; 3.787.000, 25.70%. Tg2 ore 13:00 1.524.000, 14.06%; ore 20:30 1.267.000, 7.92%.

1.524.000, 14.06%; 1.267.000, 7.92%. Tg3 ore 14:30 1.277.000, 12.55%; ore 19:00 1.319.000, 11.98%.

1.277.000, 12.55%; 1.319.000, 11.98%. Tg5 ore 13:00 2.539.000, 23.02%; ore 20:00 2.962.000, 19.82%.

2.539.000, 23.02%; 2.962.000, 19.82%. Studio Aperto ore 12:25 1.109.000, 12.39%; ore 18:30 473.000, 5.55%.

1.109.000, 12.39%; 473.000, 5.55%. Tg4 ore 12.00 313.000, 4.78%; ore 18:55 479.000, 4.19%.

313.000, 4.78%; 479.000, 4.19%. Tg La7 ore 13:30 . 547.000, 4.73%; ore 20:00 974.000, 6.43%.

Dati AUDITEL™