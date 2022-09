Gli ascolti tv della giornata di ieri sono stati inevitabilmente condizionati dalla notizia della morte della Regina Elisabetta II. Gran parte del pomeriggio, così come evidentemente la prima serata son stati letteralmente stravolti da speciali ed edizioni straordinarie. Alle 19:40, quando la notizia è arrivata in Italia, il preserale è stato investito dalla cronaca e per questo Reazione a Catena è stato interotto dal nuovo Tg1 di Monica Maggioni. Sulle altre reti approccio più classico con l’attesa alle ore 20 per fare il punto della situazione. Le prime serate di Rai 1 e Canale 5 modificate in corsa con il Tg1 e il Tg5 in prima linea. Anche lo speciale Tg2 Post e Dritto e Rovescio su Rete 4 hanno dato ampio spazio all’evento eccezionale.

Tra poco i risultati d’ascolto della giornata di ieri.