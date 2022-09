Dall’ora di pranzo di oggi giovedì 8 settembre 2022, l’attenzione di tutto il mondo è puntata al castello di Balmoral (Scozia), luogo in cui la Regina Elisabetta II è sotto osservazione dopo un repentino aggravarsi delle sue condizioni di salute. La notizia in Italia è arrivata attorno alle 13:40 (12:40 locali), proprio mentre sulle reti generaliste erano in onda i principali telegiornali.

Al di là delle all news note e cioè Rai News 24, Sky Tg24 e TgCom 24 che hanno dato tempestivamente la breaking news, tra i primi telegiornali a dare notizia del peggioramento di Elisabetta II è stato il Tg1 (che, ricordiamo, proprio nell’edizione delle ore 20 inaugurerà il nuovo studio per dare il via al restyling dopo 8 anni). Sonia Sarno si è collegata con l’inviata Natalia Augias, pronta nel dare i primi dispacci d’agenzia.

La linea è stata poi ceduta a Oggi è un altro giorno. Serena Bortone ha aperto l’appuntamento del daytime alle ore 14 riprendendo dalle notizie già pubbliche e proseguito la puntata con ampi spazi dedicati agli aggiornamenti, collegamenti con l’inviata Rai a Londra, in parte ridisegnando la scaletta della trasmissione.

Dopo l’edizione delle 16:45 del Tg1 condotta da Francesca Grimaldi in cui la salute della regina è stata la prima notizia data, Alberto Matano ha preso il testimone proseguendo la narrazione a La vita in diretta.

Per le reti Mediaset, la notizia è stata data all’interno dell’appuntamento del Tg4 Diario del giorno in onda alle ore 15:35.

Su La7 le prime informazioni sono state date all’interno dell’edizione diurna del telegiornale diretto da Enrico Mentana, alle 13:30. A seguire Tiziana Panella ha proseguito il filo diretto nella puntata odierna di Tagadà, in onda sino alle ore 17, dedicando alcune finestre alle condizioni della Regina Elisabetta II.

Al momento non sono in programma dei cambi di programmazione sulle reti Rai, Mediaset e La7.

IN AGGIORNAMENTO.