Gli ascolti tv del giovedì, con Don Matteo che continua a mietere successi, L’Isola dei Famosi, che ha perso un grande protagonista, e il concerto per la pace da Bologna. Don Matteo 13 ottiene 5,7 milioni di telespettatori, mentre l’Isola dei Famosi si ferma a 2,6 milioni. Terza piazza per Red 2 su Italia 1, seguito da PiazzaPulita, che va oltre il milione e stacca, non di moltissimo, il ‘competitor’ Dritto e Rovescio su Rete 4. Segue la Roma in Conference League su Tv8 e a distanza Tocca a noi – Concerto per la pace, di poco superiore a Mister Felicità su Rai 2.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 5.680.000 telespettatori, share 26,39%.

ha registrato 5.680.000 telespettatori, share 26,39%. Su Rai 2 Il film Mister Felicità ha registrato un netto di 645.000 telespettatori, share 2,86%.

ha registrato un netto di 645.000 telespettatori, share 2,86%. Su Rai 3 Tocca a noi – Concerto per la pace ha registrato 658.000 telespettatori, share 2,91%.

ha registrato 658.000 telespettatori, share 2,91%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi ha registrato 2.538.000 telespettatori, share 16,84%.

ha registrato 2.538.000 telespettatori, share 16,84%. Su Italia Il film Red 2 ha registrato un netto di 1.159.000 telespettatori, share 5,23%.

ha registrato un netto di 1.159.000 telespettatori, share 5,23%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 955.000 telespettatori, share 5,61%.

ha registrato 955.000 telespettatori, share 5,61%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.029.000 telespettatori, share 6,27%.

ha registrato 1.029.000 telespettatori, share 6,27%. Su Tv8 Il match Bodo Glimt – Roma , Quarti Andata Europa conference League, è stato visto da 848.000 telespettatori, share 3,7%.

, Quarti Andata Europa conference League, è stato visto da 848.000 telespettatori, share 3,7%. Su Nove Il film Pearl Harbor ha registrato 334.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.181.000 telespettatori, share 22%.

ha registrato 5.181.000 telespettatori, share 22%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.018.000 telespettatori, share 4,29%.

ha registrato 1.018.000 telespettatori, share 4,29%. Su Rai 3 Blob 967.000, 4,75%. Che Succ3de? 880.000, 4,02%. Un posto al sole 1507.000, 6,50%.

967.000, 4,75%. 880.000, 4,02%. 1507.000, 6,50%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3782.000 telespettatori, share 16,02%.

ha registrato 3782.000 telespettatori, share 16,02%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.402.000 telespettatori, share 6,09%.

ha registrato 1.402.000 telespettatori, share 6,09%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 935.000 telespettatori, share 4,12% e 934.000, 3,97%.

ha registrato 935.000 telespettatori, share 4,12% e 934.000, 3,97%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1660.000 telespettatori, share 7,18%.

ha registrato 1660.000 telespettatori, share 7,18%. Su Nove Deal with it ha registrato 283.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Preserale

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 885.000 telespettatori, share 4,19%.

