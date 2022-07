Gli ascolti tv di giovedì 30 giugno 2022 – che pubblicheremo integralmente intorno alle 10, con la pubblicazione dei dati Auditel – vedono sempre Don Matteo in pole position su Rai 1, con le repliche di Scherzi a parte (confermato intanto anche per la prossima stagione tv di Canale 5) che tentano l’inseguimento. Ma il giovedì è stato anche il giorno di TIM Summer Hits su Rai 2, con Andrea Delogu e Stefano De Martino, in una versione sostanzialmente identica a molte altre di rassegna musicale con le hit dell’estate, dai Music Awards a Battiti Live: del fascino del Festivalbar non c’è nulla. Rai 3 si è data all’Atletica leggera, mentre su Rete 4 non ha abbandonato l’approfondimento di attualità e politica, con Brindisi che raddoppia nel prime time estivo col suo Zona Bianca. Su Sky Uno, intanto, l’estate ha portato quattro nuove puntate di 4 Hotel, con Bruno Barbieri ripartito dalla Sicilia di Montalbano, quella di Ragusa Ibla, di Noto e di Ortigia (e se vi va qui trovate la nostra recensione). Per il resto film e serie tv in un palinsesto estivo che vede gli ascolti tv assottigliarsi sempre di più.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 12 in replica ha registrato 2.115.000 telespettatori, share 14,80%, mentre su Canale 5 Scherzi a parte, sempre in replica, ha ottenuto 1.259.000 telespettatori, share 9,69%. La seconda piazza, quindi, è stata conquistata da Rai 2 con il debutto di TIM Summer Hits che è stato visto da un netto di 1.578.000 telespettatori, share 12,02%, mentre su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 1.000.000 telespettatori, share 6,77%. Su La7 il film La figlia del Generale ha registrato 768.000 telespettatori, share 5,39, seguito dall’Atletica leggera su Rai 3, che con la tappa a Stoccolma dell’Atletica Diamond League ha ottenuto 749.000 telespettatori, share 5% e dalle 22 il film L’uomo che voleva diventare Cesare 735.000, 5,71%. Il secondo appuntamento settimanale di Zona Bianca su Rete 4 ha convinto 737.000 telespettatori, share 6,06%, mentre su Nove il film Mr. & Mrs. Smith ha registrato 371.000 telespettatori, share 2,7% e le repliche di Antonino Chef Academy sono state viste su Tv8 da 264.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 3.197.000 telespettatori, share 20,82%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.225.000 telespettatori, share 14,43%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 824.000 telespettatori, share 5,31%. NCIS su Italia 1 registra 1.220.000 telespettatori, share 7,91% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 653.000 telespettatori, share 4,41% e nella seconda 711.000, 4,57%. Su La7 Otto e mezzo registra 1.131.000 telespettatori, share 7,39%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Little Big Italy ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2142.000 telespettatori, share 23,36% e nel game un netto di 3285.000, 28,52%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.024.000 telespettatori, share 11,70% e nel game un netto di 1.657.000, 14,83%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha ottenuto un netto di 490.000, 3,64%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 529.000 telespettatori, share 4,10%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 631.000 telespettatori, share 4,59%. Su La7 lo Speciale TgLa7 per seguire in diretta la conferenza del Premier Mario Draghi ha ottenuto 204.000, 2,18%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 626.000 telespettatori, share 15,58%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 652.000, 15,15%; subito dopo Camper ha ottenuto con 1.250.000, 13,18%. Su Rai 2 Una nave da sogno ha registrato 491.000 telespettatori, share 6,88%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto nella presentazione 245.000, 5,44%, nel programma 218.000, 5,27% e nel segmento Extra 228.000, 5,98%, mentre Elisir – A gentile richiesta ha registrato 187.000 telespettatori, share 4,69%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 557.000, 5,66% e Passato e Presente 401.000, 3,41%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 862.000 telespettatori, share 21,37% e 715.000, 18,52%, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.249.000, 17,80%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 129.000 telespettatori, share 2,61% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 161.000, 1,65% e La Signora in giallo 671.000, 5,78%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 174.000 telespettatori, share 4,36%, nel segmento News 109.000, 3,37% e nel Dibattito 171.000, 3,99%; quindi Coffee Break 185.000, 4,76% e L’aria che tira – Estate 260.000, 5,02%, con 388.000, 4% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1.182.000, 11,63% e 1.390.000, 16,39%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 1.027.000, 13,74%; a seguire Estate in diretta 1.441.000, 18,73%. Su Rai 2 la prima tappa del Giro d’Italia femminile ha registrato 261.000 telespettatori, share 2,76% e a seguire il match di pallanuoto per i Mondiali 2022 Italia – Spagna ha ottenuto un netto di 325.000, 4,37%. Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 241.000, 3,30%, Overland 441.000, 5,94% e Geo Magazine 627.000, 7,72%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.023.000 telespettatori, share 27,96%, mentre Una Vita 1.783.000, 17,63%, Un altro domani 1.383.000, 15,77% e Brave and Beautiful 1.471.000, 19,22%. Dopo le soap Kiss the chef: Imprevisti di nozze ha ottenuto un netto di 851.000, 11,29%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 429.000 telespettatori, 3,91%, mentre NCIS: Los Angeles un netto di 305.000, 3,96%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 832.000 telespettatori, 8,52% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 428.000, 5,50% e il film L’altra metà del cielo un netto di 295.000, 3,88%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 302.000 telespettatori, share 3,58% e The Royals 185.000, 2,53%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 521.000 telespettatori, share 9,09%. Su Rai 2 Anni 20 notte ha ottenuto 335.000, 7,29%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate ha registrato 392.000 telespettatori, share 6,26%. Su Italia 1 la serie Law & Order: Special Victims Unit ha registrato 545.000 telespettatori, share 5,32%, mentre su Rete 4 il film Profondo rosso un netto di 119.000, 3,54% e su La7 il film Fuga di Mezzanotte un netto di 105.000, 2,01%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2779.000, 23,68%; ore 20:00 3638.000, 26,57%.

2779.000, 23,68%; 3638.000, 26,57%. Tg2 ore 13:00 1681.000, 14,88%; ore 20:30 1100.000, 7,38%.

1681.000, 14,88%; 1100.000, 7,38%. Tg3 ore 14:30 1353.000, 13,53%; ore 19:00 1212.000, 11,53%.

1353.000, 13,53%; 1212.000, 11,53%. Tg5 ore 13:00 2301.000, 20,13%; ore 20:00 2484.000, 17,84%.

2301.000, 20,13%; 2484.000, 17,84%. Studio Aperto ore 12:25 1283.000, 13,26%; ore 18:30 407.000, 4,93%.

1283.000, 13,26%; 407.000, 4,93%. Tg4 ore 12.00 263.000, 3,62%; ore 18:55 393.000, 3,63%.

263.000, 3,62%; 393.000, 3,63%. Tg La7 ore 13:30 547.000, 4,80%; ore 20:00 766.000, 5,52%.

