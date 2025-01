Gli ascolti tv del giovedì, con Un passo dal cielo, Grande Fratello, Splendida Cornice, Harry Potter, l’Europa League e MasterChef, oltre ai consueti approfondimenti…

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Un passo dal cielo ha registrato 3.917.000 telespettatori, share 21,53%. Su Canale 5 Grande Fratello ha ottenuto 1.978.000 telespettatori, share 15,28%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha ottenuto nella presentazione 1.093.000 telespettatori, share 5,01%, e nel programma 1.160.000, 6,85%. Su Italia 1 il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è stato visto da un netto di 1.065.000 telespettatori, share 6,07%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 977.000 telespettatori, share 6,61%. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 951.000, 6,41%. Su Rai 2 The Rookie 612.000, 2,89%, 512.000, 2,75% e nella terza puntata, in seconda serata, 375.000, 2,52%. Su Tv8 il match Ajax – Galatasaray, per l’Europa League, un netto di 619.000, 3,04%. Su Nove Chissà chi è? Speciale 389.000 telespettatori, share 2,14%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.771.000, 23,53%; Affari Tuoi (Quanto hanno vinto?) 6.357.000, 29,14%; Striscia la notizia su Canale 5 2.791.000 telespettatori, share 12,81%. Su Rai 2 Tg2 Post 510.000, 2,31%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.105.000, 5,75% e a seguire Via dei Matti n.0 917.000, 4,59%; Il cavallo e la torre 1.291.000, 6,18%; Un posto al sole 1.584.000, 7,25%. NCIS su Italia 1 registra 1.508.000 telespettatori, share 7,07% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.080.000 telespettatori, share 5,19% e 962.000, 4,38%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.861.000 telespettatori, share 8,58%, mentre su Nove Cash or trash? ha registrato 644.000 telespettatori, share 3%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti 412.000, 1,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.268.000, 23,36%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.650.000, 27,23%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.297.000 telespettatori, share 16,97% e nel game un netto di 3.198.000, 19,43%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 491.000, 2,60%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 3,09%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 845.000 telespettatori, share 4,48%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 332.000, 2,15%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 485.000 telespettatori, share 12,82%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 830.000, 17,30%; Storie Italiane nella prima parte 878.000, 18,50%, e nella seconda 987.000, 17,48%; È sempre Mezzogiorno 1.670.000, 16,82%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 209.000, 4,37%; I Fatti Vostri ha registrato 465.000, 7,46%, e 860.000, 8,89%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 271.000, 5,54%; ReStart 275.000, 5,89%; Elisir nella presentazione 263.000, 5,55%, e nel programma 307.000, 6,19%, Mixer Storia 278.000, 4,63%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 547.000, 4,84%; Passato e Presente 504.000, 4,11%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.046.000 telespettatori, share 21,81% e 955.000, 20,39%, con Forum a 1.393.000, 18,23%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 326.000 telespettatori, share 4,63% e su Rete 4 Terra amara 305.000, 6,28%, Tempesta d’amore 212.000, 4,47%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 301.000 telespettatori, share 5,38% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 671.000, 5,93%. La7 ha ottenuto con Omnibus 219.000 telespettatori, share 4,73%, nel segmento News 150.000, 3,92% e nel Dibattito 224.000, 4,61%; quindi Coffee Break 192.000, 4,04% e L’aria che tira 288.000, 4,94% e L’aria che tira Oggi 503.000, 4,94%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione 1.635.000, 13,45%, nella prima parte 1.535.000, 13,54%, e nella seconda 1.530.000, 16,57%; Il Paradiso delle Signore 1.574.000, 18,19%; La vita in diretta nella presentazione 1.735.000, 19,52%, e nel programma 2.183.000, 20,23%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.011.000, 8,99%; BellaMa’ nella prima parte 658.000, 7,32%, e nella seconda 770.000, 9% La Porta Magica 335.000, 3,60%, e nel segmento E poi… 205.000, 1,95%. Su Rai 3 Mano a mano 258.000, 2.82%, Aspettando Geo 611.000, 7,10%, e Geo 1.470.000, 13,40%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.271.000 telespettatori, share 18,53%, Endless Love 2.379.000, 20,05%; Uomini e donne (live) 2.399.000, 23,74% e nel Finale 1.768.000, 19,73%; Amici di Maria De Filippi 1.436.000, 16,60%, My Home My Destiny 1.185.000, 13,90%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.090.000, 12,20%, nella seconda 1.279.000, 11,89% e nei saluti 1.532.000, 12,46%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 345.000 telespettatori, 2,87%; Lethal Weapon 433.000, 4,30%; Grande Fratello 270.000, 2,40%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 718.000 telespettatori, 6,41% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 494.000, 5,52%, e il film Il richiamo del lupo un netto di 424.000, 4,13%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 552.000, 4,72%, nel programma 468.000, 5,03% e nel segmento Focus 291.000, 3,35%; La Torre di Babele Doc 263.000, 2,46%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 705.000 telespettatori, share 8,58%. Su Rai 2 Come ridevamo 292.000, 3,11%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 336.000, 4,70%. Su Italia 1 il film Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte I un netto di 260.000, 4,92%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.037.000, 24,62%; ore 20:00 4.956.000, 25,54%.

3.037.000, 24,62%; 4.956.000, 25,54%. Tg2 ore 13:00 1.475.000, 12,61%; ore 20:30 953.000, 4,54%.

1.475.000, 12,61%; 953.000, 4,54%. Tg3 ore 14:30 1.276.000, 10,83%; ore 19:00 2.098.000, 13,53%.

1.276.000, 10,83%; 2.098.000, 13,53%. Tg5 ore 13:00 2.470.000, 20,97%; ore 20:00 3.768.000, 19,20%.

2.470.000, 20,97%; 3.768.000, 19,20%. Studio Aperto ore 12:25 1.107.000, 10,97%; ore 18:30 669.000, 5,27%.

1.107.000, 10,97%; 669.000, 5,27%. Tg4 ore 12.00 468.000, 5,93%; ore 18:55 660.000, 4,26%.

468.000, 5,93%; 660.000, 4,26%. Tg La7 ore 13:30 791.000, 6,45%; ore 20:00 1.559.000, 7,95%.

Ascolti tv MasterChef Italia 14

“Lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky Uno/+1 e on demand, ha ottenuto una media serata di 874.000 spettatori tv con il 4,4% di share tv, in crescita del +8% rispetto a una settimana fa. In particolare, il primo episodio ha raggiunto 996.000 spettatori tv medi, con 1.347.000 contatti tv, il 4,3% di share tv e il 74% di permanenza; il secondo ha totalizzato 753.000 spettatori tv medi, con 1.102.000 contatti tv, il 4,6% di share tv e il 68% di permanenza. Sui sette giorni, gli episodi di una settimana fa raggiungono una media, tra TV e second screen, di 2.162.000 spettatori.”

Dati AUDITEL™