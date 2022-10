Gli ascolti tv del giovedì si dividono tra le nuove puntate di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso su Rai 1 e una nuova puntata del GF Vip su Canale 5. In prima serata ha debuttato anche il nuovo talk con Ilaria D’Amico, Che c’è di nuovo. Il daytime, invece, è stato agitato dal caso Remigi a Oggi è un altro giorno, mentre nel preserale di La7 è tornato Lingo dopo la parentesi di TgLa7 Diario Politico.

Ma vediamo i dato Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso ha registrato 3.544.000 telespettatori, share 19.9%; su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.062.000 telespettatori, share 20.6%. Su Italia 1 il film Ghost in the shell ha registrato un netto di 868.000 telespettatori, share 4.7%. Su Rai 3 Amore Criminale ha registrato 688.000 telespettatori, share 3.62%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 1.031.000 telespettatori, share 7.2%. Su Rai 2 Che c’è di nuovo è stato visto da 349.000 telespettatori, share 2.2%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 838.000, 5.9%. Su Tv8 il match di Europa League Hjk Helsinki – Roma è stato visto da 980.000 telespettatori, share 4.9%. Su Nove Only Fun ha registrato 506.000 telespettatori, share 2.8%. Su Sky Uno/+1 il primo live show di X Factor 2022 è stato seguito da una media 598.000 medi, share del 3.1%

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.556.000 telespettatori, share 21.62%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.391.000 telespettatori, share 16.17%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 787.000 telespettatori, share 3.70% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 979.000, 5.2% e a seguire Via dei Matti n.0 858.000, 4.30%, Il cavallo e la torre 1.364.000, 6.67%, quindi Un posto al sole che registra 1.579.000, 7.45%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.125.000 telespettatori, share 5.40% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.140.000 telespettatori, share 5.61% e nella seconda 946.000, 4.46%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.658.000 telespettatori, share 7.89% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 677.000 telespettatori, share 3.2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena – La sfida dei campioni su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.027.000 telespettatori, share 23.57% e nel game un netto di 4.342.000, 26.59%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.781.000 telespettatori, share 15% e nel game un netto di 2.822.000, 17.90%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 336.000, 1.75%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 776.000 telespettatori, share 4.28%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 749.000 telespettatori, share 3.83%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 141.000, 0.94%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 654.000 telespettatori, share 14.69%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 742.000, 17.25%; a seguire Storie Italiane 742.000, 18.62% nella prima parte e nella seconda 822.000, 17.95%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.421.000, 15.58%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 513.000 telespettatori, share 9.86% e 897.000, 10.30%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 352.000, 7.31%, nel programma 340.000, 7.60%, e nel segmento Extra 251.000, 6.26%, mentre Elisir nella presentazione 211.000, 5.44% e nel programma 262.000, 5.55%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 662.000, 6.13% e Passato e Presente 542.000, 4.51%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 926.000 telespettatori, share 20.71% e 824.000, 20.51%, Forum 1.302.000, 19.68%. Su Italia 1 Law & Order ha registrato 257.000 telespettatori, share 4.32% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 79.000 telespettatori, share 1.72% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 126.000, 1.38% e La signora in giallo 647.000, 5.55%. La7 ha ottenuto con Omnibus 189.000 telespettatori, share 4.29%, nel segmento News 118.000, 3.32% e nel Dibattito 204.000, 4.40%; quindi Coffee Break 174.000, 4.35% e L’aria che tira 294.000, 6.10% e L’aria che tira Oggi 492.000, 5.28%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno (con il caso Remigi) registra nella presentazione 1.499.000, 13.21% e nel programma 1.452.000, 14.82% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.720.000, 21.15%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.536.000, 19.96% e nel programma 2.005.000, 22.02%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 555.000 telespettatori, share 5.08%; Bella ma’ 294.000, 3.53% e Nei tuoi panni 161.000, 1.98%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 429.000, 5.46%, Geo 990.000, 10.61%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.431.000 telespettatori, share 20.41%, Uomini e donne 2.661.000, 27.32% e nel finale 1.957.000, 23.46%; Amici di Maria De Filippi 1.714.000, 21.15%, GF Vip 1.583.000, 19.84%, Un altro domani 1.279.000, 16.61%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.271.000, 15.75%, nel programma 1.367.000, 14.59%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 610.000 telespettatori, 5.37%, mentre The Mentalist 218.000, 2.57%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 578.000 telespettatori, 5.37% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 281.000, 3.38% e il film Ucciderò Willie Kid un netto di 301.000, 3.36%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 352.000 telespettatori, share 3.12% e nel programma 400.000, 4.37%; Tagadà Focus 322.000, 4.01%. Padre Brown 135.000, 1.70% e 135.000, 1.36%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 720.000 telespettatori, share 10.10%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue 136.000, 2.18%. Su Rai 3 Sopravvissute 504.000 telespettatori, share 3.40%, Ossi di Seppia 409.000, 3.32% e Tg3 LineaNotte 269.000, 3.54%. Su Italia 1 il film Ex Machina ha registrato un netto di 260.000 telespettatori, share 3.55%

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.912.000, 24.06%; ore 20:00 5.060.000, 26.11%.

2.912.000, 24.06%; 5.060.000, 26.11%. Tg2 ore 13:00 1.658.000, 14.69%; ore 20:30 1.344.000, 6.57%.

1.658.000, 14.69%; 1.344.000, 6.57%. Tg3 ore 14:30 1.386.000, 12.43%; ore 19:00 1.994.000, 13.58%.

1.386.000, 12.43%; 1.994.000, 13.58%. Tg5 ore 13:00 2.607.000, 22.84%; ore 20:00 3.686.000, 18.76%.

2.607.000, 22.84%; 3.686.000, 18.76%. Studio Aperto ore 12:25 1.065.000, 11.56%; ore 18:30 493.000, 4.43%.

1.065.000, 11.56%; 493.000, 4.43%. Tg4 ore 12.00 239.000, 3.48%; ore 18:55 751.000, 4.96%.

239.000, 3.48%; 751.000, 4.96%. Tg La7 ore 13:30 . 561.000, 4.70%; ore 20:00 1.179.000, 6%.

