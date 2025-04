Gli ascolti tv del giovedì, con lo speciale di prima serata di Avanti un altro!,

NB: i dati sono in ‘vecchio standard’ [BS]. I dati TA saranno aggiunti in parentesi per alcune fasce orarie non appena disponibili.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Che Dio ci aiuti ha registrato nel primo episodio 4.037.000 telespettatori, share 20.89% (4.067.000, 20.89%) e nel secondo 3.377.000, 21.45% (3.414.000, 21.48%) per un netto di 3.692.000 telespettatori, share 21.2%. Su Canale 5 Avanti un altro by night ha ottenuto 2.546.000 telespettatori, share 16.66% (2.562.000, 16.63%). Su Rai 2 Blue Bloods nel primo episodio 618.000, 3.07% (621.000, 3.06%) nel secondo 534.000, 3.04% (537.000, 3.03%). Su Rai 3 Splendida Cornice ha ottenuto nella presentazione 989.000 telespettatori, share 4.79% (996.000, 4.79%), e nel programma 1.221.000, 7.57% (1.229.000, 7.56%). Su Italia 1 il film Io sono nessuno è stato visto da un netto di 1.261.000 telespettatori, share 6.77% (1.267.000, 6.75%). Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato 923.000, 6.63% (929.000, 6.62%). Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto nella presentazione 996.000 telespettatori, share 4.75% (1.003.000, 4.75%), e nel programma 916.000, 6.48% (922.000, 6.47%). Su Tv8 Cucine da Incubo 250.000, 1.30% (251.000, 1.30%). Su Nove Only Fun – Comico Show 597.000 telespettatori, share 3.39% (597.000, 3.37%). Su Sky Uno Pechino Express ha totalizzato una media TA di 461.000, share 2.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.485.000, 22.85% (4.500.000, 22.81%); Affari Tuoi (Quanto hanno vinto?) 6.129.000, 29.53% (6.155.000, 29.46%); Striscia la notizia su Canale 5 2.799.000 telespettatori, share 13.51% (2.808.000, 13.47%). Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.060.000, 5.65% (1.063.000, 5.63%) e a seguire Fin che la barca va 1.046.000, 5.38% (1.228.000, 6.12%); Il cavallo e la torre 1.223.000, 6.13% (1.228.000, 6.12%); Un posto al sole 1.587.000, 7.61% (1.619.000, 7.71%). Su Rai 2 Tg2 Post 455.000, 2.17% (458.000, 2.17%). NCIS su Italia 1 registra 1.320.000 telespettatori, share 6.44% (1.324.000, 6.42%) mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 1.026.000 telespettatori, share 5.13% (1.032.000, 5.13%) e 965.000, 4.59% (971.000, 4.60%). Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.658.000 telespettatori, share 8.05% (1.667.000, 8.04%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese Celebrity Chef ha ottenuto 373.000 telespettatori, share 1.83% (373.000, 1.82%) e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 478.000 telespettatori, share 2.78% (478.000, 2.31%). Su Real Time Casa a prima vista 809.000, 4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.979000, 22.55%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.421.000, 26.64%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.968.000 telespettatori, share 15.90% e nel game un netto di 3.291.000, 21.26%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 625.000, 3.39%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 553.000 telespettatori, share 3.06%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 824.000 telespettatori, share 4.45%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 331.000, 2.27%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 513.000 telespettatori, share 12.96%, mentre UnoMattina ha registrato un netto 879.000, 19.52%; Storie Italiane nella prima parte 888.000, 20.10%, e nella seconda 1.053.000, 19.95%; È sempre Mezzogiorno 1.663.000, 17.02%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 232.000, 5.24%; I Fatti Vostri ha registrato 465.000, 7.85%, e 815.000, 8.58%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 341.000, 7%, e nel programma 313.000, 6.47%; ReStart 206.000, 4.74%; Elisir nella presentazione 213.000, 4.92, e nel programma 227.000, 4.94%, Mixer Storia 219.000, 3.88%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 519.000, 4.65%; Passato e Presente 465.000, 3.73%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 898.000 telespettatori, share 20.11% e 816.000, 18.80%, con Forum a 1.433.000, 19.85%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 283.000 telespettatori, share 6.07% e 382.000, 5.76%. Su Rete 4 Endless Love 181.000, 4%, Tempesta d’amore 200.000, 4.53%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 184.000 telespettatori, share 3.54% e dopo il Tg La signora in giallo 653.000, 5.77%. La7 ha ottenuto con Omnibus 157.000 telespettatori, share 3.94%, nel segmento News 158.000, 3.78% e nel Dibattito 215.000, 4.58%; quindi Coffee Break 231.000, 5.23% e L’aria che tira 312.000, 5.73% e L’aria che tira Oggi 532.000, 5.34%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella prima parte 1.539.000, 13.51%, e nella seconda 1.503.000, 16.26%; Il Paradiso delle Signore 1.717.000, 20%; La vita in diretta nella presentazione 1.692.000, 19.59%, e nel programma 2.066.000, 20.61%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 1.053.000, 9.27%; BellaMa’ nella prima parte 533.000, 5.98%, e nella seconda 535.000, 6.37% La Porta Magica 336.000, 3.77%, e nel segmento E poi… 239.000, 2.41%. Su Rai 3 Il meglio di Mano a mano 279.000, 3.07%, Aspettando Geo 625.000, 7.39%, e Geo 1.339.000, 12.88%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.302.000 telespettatori, share 18.84%, Tradimento 2.390.000, 20.39%; Uomini e donne 2.426.000, 24.11% e nel Finale 1.760.000, 19.97%; Amici di Maria De Filippi 1.495.000, 17.44%, The Family 1.318.000, 15.97%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.274.000, 14.74%, nella seconda 1.247.000, 12.68% e nei saluti 1.296.000, 11.62%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 513.000 telespettatori, 4.30%; Lethal Weapon 508.000, 5.37%; Grande Fratello 358.000, 3.44%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, 6.15% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 435.000, 4.88%, e il film Fantozzi un netto di 237.000, 2.45%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 461.000, 4%, nel programma 471.000, 5.09% e nel segmento Focus 320.000, 3.79%; La Torre di Babele Doc 215.000, 2.18%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 645.000 telespettatori, share 8.88%. Su Rai 2 Blue Bloods 473.000, 3.48%, Come ridevamo 191.000, 2.41%. Su Rai 3 il corto La vita magra 138.000, 3.82%; Tg3 LineaNotte 412.000, 6.53%. Su Italia 1 il film Nope un netto di 380.000, 5.42%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.119.000, 24.98%; ore 20:00 4.570.000, 24.09%.

3.119.000, 24.98%; 4.570.000, 24.09%. Tg2 ore 13:00 1.539.000, 13.19%; ore 20:30 786.000, 3.91%.

1.539.000, 13.19%; 786.000, 3.91%. Tg3 ore 14:30 1.233.000, 10.60%; ore 19:00 1.824.000, 12.40%.

1.233.000, 10.60%; 1.824.000, 12.40%. Tg5 ore 13:00 2.687.000, 22.67%; ore 20:00 3.600.000, 18.80%.

2.687.000, 22.67%; 3.600.000, 18.80%. Studio Aperto ore 12:25 1.121.000, 11.31%; ore 18:30 564.000, 4.72%.

1.121.000, 11.31%; 564.000, 4.72%. Tg4 ore 12.00 457.000, 6.05%; ore 18:55 597.000, 4.03%.

457.000, 6.05%; 597.000, 4.03%. Tg La7 ore 13:30 774.000, 6.29%; ore 20:00 1.465.000, 7.65%.

Dati AUDITEL™