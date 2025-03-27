Affari Tuoi puntata stasera 27 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti?
Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, giovedì 27 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.
Quanto hanno vinto nella puntata di stasera, giovedì 27 marzo 2025, ad Affari Tuoi? Il programma “dei pacchi”, in onda ogni sera su Raiuno alle 20:35 con la conduzione di Stefano De Martino, ospita in ognuna delle sue puntate un concorrente (o “pacchista”) differente, proveniente da una delle venti regioni italiane ed estratto poco prima della registrazione del programma.
Affari Tuoi, concorrenti puntata stasera 27 marzo 2025
La concorrente della puntata di Affari Tuoi in onda stasera è Michelle per la Valle d’Aosta. Nata ad Aosta, abita nella Valle Fredda. Ha 4 figli, gioca con la primogenita Nicole.
Affari Tuoi, quanto hanno vinto stasera?
Giocano con il pacco numero 9
- I primi sei tiri: nel pacco numero 3 del Molise ci sono 15mila euro; nel 15 del Lazio ci sono 5mila euro; nel numero 18 del Veneto i 75 euro; nel 20 dell’Abruzzo i 200mila euro; nel pacco 2 delle Marche i 300mila euro e infine nel pacco numero 1 dell’Umbria 5 euro.
- Alla prima chiama del dottore accetta il cambio, scambia il pacco 9 con il numero 11.
- Dalla ruota Michelle ha pescato il pacco 9 che aveva 500 euro; nel pacco numero 19 del Friuli Venezia Giulia ci sono 30mila; nel pacco 14 della Toscana ci sono zero euro;
- Offerta rifiutata da Michelle
- Nel pacco 6 del Piemonte c’è 1 euro; nel 12 dell’Emilia Romagna ci sono 100mila euro; nel 17 della Puglia 200 euro;
- Il dottore propone il cambio e accettano il cambio. Lasciano il pacco 11 per il 10.
- Nel pacco 5 del Trentino Alto Adige ci sono 50mila euro; nel pacco 13 della Sicilia ci sono 10mila euro; nel 4 della Liguria la Toma (la specialità della Valle d’Aosta)
- Rifiuta un’offerta da 15mila euro.
-
Come funziona Affari Tuoi?
Nel corso della puntata il concorrente, affiancato da un parente, deve eliminare i pacchi degli altri concorrenti di fronte, sperando di avere nel suo pacco (scelto nell’anteprima) quello dal valore più alto, ovvero di 300.000 euro. Non mancano le insidie, come le offerte del “Dottore” che, al telefono, comunica con il conduttore proponendo somme in denaro da accettare per interrompere il gioco oppure degli scambi con gli altri pacchi.
Dal 2023 è stato introdotto anche un gioco finale, “La regione Fortunata”, che va in scena solo se il concorrente, di fronte agli ultimi due pacchi, decide di annullare il contenuto del proprio pacco per tentare di vincere 100.000 euro.
Il gioco consiste nell’indovinare, tra tutte le regioni italiane e al primo colpo, quella estratta a sorte dal notaio prima del programma; se fallisce al primo tentativo, si può provare a vincere 50.000 euro con una seconda possibilità, ma scegliendo tra la metà delle regioni.
Affari Tuoi, casting
Per partecipare come concorrenti ad Affari Tuoi si può inviare la propria candidatura tramite il sito www.giocherai.it, cliccando sulla pagina dedicata al programma.
Affari Tuoi, replica
Raiuno non prevede repliche di Affari Tuoi: per rivedere le puntate si può andare su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.