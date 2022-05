Gli ascolti tv del giovedì, con l’ultima puntata di Don Matteo 13 e il debutto di Ale e Franz su Rai 2 in prima serata. Era ampiamente previsto: Don Matteo non si è lasciata andare con l’addio di Terence Hill e con l’approdo di Raoul Bova ha tenuto alta la bandiera dei suoi ascolti. Così anche il gran finale fa registrare il botto avvicinandosi ai 6.2 milioni di telespettatori ed uno share pari al 34,3% di share. Per cercare il secondo programma più visto della serata bisogna scendere fino al milione e 653.000 telespettatori registrato da Poveri ma ricchissimi, film (non in prima tv) trasmesso da Canale 5. Terza piazza per Dritto e Rovescio su Rete 4.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Don Matteo 13 ha registrato 6.186.000 telespettatori, share 34.3%.

ha registrato 6.186.000 telespettatori, share 34.3%. Su Rai 2 Corso Sempione 27 , prima puntata, ha registrato 536.000 telespettatori, share 3.1%.

, prima puntata, ha registrato 536.000 telespettatori, share 3.1%. Su Rai 3 Il docufilm Quando c’era Berlinguer ha registrato 561.000 telespettatori, share 3%.

ha registrato 561.000 telespettatori, share 3%. Su Canale 5 Il film Poveri ma ricchissimi ha registrato un netto di 1.653.000 telespettatori, share 9.6%.

ha registrato un netto di 1.653.000 telespettatori, share 9.6%. Su Italia 1 Il film Transformers – L’ultimo cavaliere ha registrato un netto di 826.000 telespettatori, share 5.2%.

ha registrato un netto di 826.000 telespettatori, share 5.2%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 939.000 telespettatori, share 6.7%.

ha registrato 939.000 telespettatori, share 6.7%. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 803.000 telespettatori, share 6%.

ha registrato 803.000 telespettatori, share 6%. Su Tv8 Antonino Chef Academy è stato visto da 290.000 telespettatori, share 1.6%.

è stato visto da 290.000 telespettatori, share 1.6%. Su Nove Only Fun – Comico Show ha registrato 427.000 telespettatori, share 2.3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Ascolti tv Preserale

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Seconda serata

TG

