Gli ascolti tv del giovedì, tra fiction, serie tv e MasterChef Italia.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Che Dio ci aiuti 7 ha registrato 4.580.000 telespettatori, share 24,4%: nel dettaglio la prima puntata ha ottenuto 4.892.000, 23,64% e nella seconda, in seconda serata, 4.282.000, 25,37%. Su Canale 5 il film Odio l’estate ha ottenuto un netto i 2.147.000 telespettatori, share 12,10%. Su Italia 1 il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha registrato un netto di 1.225.000 telespettatori, share 6,66%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 1.038.000 telespettatori, share 6,88%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 844.000, 5,65%. Su Rai 2 il film Jojo Rabbit è stato visto da un netto di 774.000 telespettatori, share 3,97%. Su Rai 3 Splendida Cornice ha registrato 676.000 telespettatori, share 3,39%. Su Tv8 Quelle brave ragazze è stato visto da 514.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove il film Redeption – Identità nascoste ha registrato 479.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 5.138.000 telespettatori, share 23,01%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 4.211.000 telespettatori, share 18,97%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 815.000 telespettatori, share 3,65% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.101.000, 5,33% e a seguire Caro Marziano 1.235.000, 5,77%, Il cavallo e la torre 1.580.000, 7,16%, quindi Un posto al sole che registra 1.631.000, 7,29%. NCIS su Italia 1 registra 1.531.000 telespettatori, share 6,90% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 929.000 telespettatori, share 4,22% e nella seconda 776.000, 3,47%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.352.000 telespettatori, share 6,05%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 2,54% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 513.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.528.000 telespettatori, share 23,18% e nel game un netto di 4.780.000, 26,32%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.686.000 telespettatori, share 18,52% e nel game un netto di 3.602.000, 20,49%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 688.000, 3,40%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 800.000 telespettatori, share 4,05%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 812.000 telespettatori, share 3,89%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 173.000, 1,20%, e nel game 281.000, 1,62%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 623.000 telespettatori, share 12,13%, mentre UnoMattina ha registrato 991.000, 20,01%; a seguire Storie Italiane 987.000, 20,34%; Inaugurazione Anno Giudiziario 567.000, 8,69%; È sempre mezzogiorno menu ha ottenuto 1.784.000, 15,73%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 677.000, 14,16%; I fatti vostri ha registrato 710.000 telespettatori, share 11,23% e 1.074.000, 10,92%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 338.000, 6,44%, nel programma 363.000, 7,16%, e nel segmento Extra 295.000, 6,07%, mentre Elisir 462.000, 7,72%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 702.000, 5,89% e Passato e Presente 610.000, 4,71%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.016.000 telespettatori, share 20,12% e 869.000, 17,89%, Forum 1.763.000, 22,42%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 259.000 telespettatori, share 3,58% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 129.000 telespettatori, share 2,18% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 128.000, 1,23% e La signora in giallo 526.000, 4,16%. La7 ha ottenuto con Omnibus 101.000 telespettatori, share 2,52%, nel segmento News 82.000, 2,27% e nel Dibattito 190.000, 3,69%; quindi Coffee Break 145.000, 2,98% e L’aria che tira 312.000, 5,12% e L’aria che tira Oggi 381.000, 3,56%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.838.000, 14,55% e nel programma 1.833.000, 16,89% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.887.000, 19,88%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1.980.000, 20,30% e nel programma 2.506.000, 21,19%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 676.000 telespettatori, share 5,72%; Bella ma’ un netto di 480.000, 4,95%; Nei tuoi panni 271.000, 2,64%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 835.000, 8,60%, Geo 1.493.000, 11,93%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.700.000 telespettatori, share 20,93%, Terra Amara 2.732.000, 21,95%, Uomini e donne (live) 2.657.000, 24,66% e nel finale 2.265.000, 23,52%; Amici di Maria De Filippi 1.946.000, 20,60%, GF Vip 1.776.000, 18,53%, Un altro domani 1.431.000, 14,66%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.477.000, 14,31%, nel programma 1.919.000, 16,19% e nel segmento I Saluti 1.998.000, 14,77%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 484.000 telespettatori, 3,79%, mentre The Mentalist 456.000, 3,93%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 741.000 telespettatori, 6,25% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 414.000, 4,28% e il film Nick mano fredda un netto di 461.000, 4,05%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 290.000 telespettatori, share 2,37% e nel programma 333.000, 3,28%; Tagadà Focus 324.000, 3,39%. La battaglia per la Luna un netto di 143.000, 1,27%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 803.000 telespettatori, share 11,18%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue 322.000, 2,97%. Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di televisione 336.000 telespettatori, share 2,57%, e Tg3 LineaNotte 244.000, 3,59%. Su Canale 5 la serie Bluff City Law 411.000, 8,56%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.290.000, 25,43%; ore 20:00 5.081.000, 24,44%.

3.290.000, 25,43%; 5.081.000, 24,44%. Tg2 ore 13:00 1.795.000, 14,44%; ore 20:30 1.245.000, 5,63%.

1.795.000, 14,44%; 1.245.000, 5,63%. Tg3 ore 14:30 1.478.000, 12,04%; ore 19:00 2.176.000, 13,05%.

1.478.000, 12,04%; 2.176.000, 13,05%. Tg5 ore 13:00 3.047.000, 24.30%; ore 20:00 4.542.000, 21,62%.

3.047.000, 24.30%; 4.542.000, 21,62%. Studio Aperto ore 12:25 1.181.000, 11,20%; ore 18:30 683.000, 4,96%.

1.181.000, 11,20%; 683.000, 4,96%. Tg4 ore 12.00 270.000, 3,36%; ore 18:55 674.000, 3,92%.

270.000, 3,36%; 674.000, 3,92%. Tg La7 ore 13:30 469.000, 3,63%; ore 20:00 1.084.000, 5,16%.

Dati AUDITEL™