Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che torna in onda anche oggi, giovedì 26 gennaio 2023, con una nuova puntata. L’appuntamento per i telespettatori è, come sempre, su Canale 5 per le ore 14:45.

In studio, ritroveremo Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino nel ruolo di opinionisti, i tronisti di questa prima parte di stagione (Lavinia Mauro e Federico Nicotera) e i cavalieri e le dame del Trono Over.

Uomini e Donne: dove eravamo rimasti

La prima sfilata del 2023 a tema ‘seduzione’ ha interessato le donne del parterre, questo però non ha privato Gemma ed Alessandro di parlare della loro frequentazione che va avanti – nonostante i molti dubbi di Tina e Gianni Sperti – che non vedono di buon’occhio l’interesse dell’uomo per Gemma (e viceversa) “Esci due volte con un uomo che non avverte nessun trasporto per te. Ma non ci rimani male?” ha detto Gianni rivolgendosi a Gemma. Intanto Alessandro sembra intenzionato a continuare.

Uomini e Donne, puntata 26 gennaio 2023: anticipazioni

Federico Nicotera porterà in esterna Alice e le farà conoscere suo nonno. Carola e Federico hanno discusso dopo la fine della scorsa registrazione e le scintille proseguiranno anche in studio, apparentemente le acque sembrano calmarsi, ma…

Crisi per Lavinia: la tronista domanda se Alessio Campoli e Alessio Corvino hanno chiesto di lei in settimana. Ciò che accadrà in studio porterà la tronista ad una decisione drastica.

Uomini e Donne: come vederlo in tv e streaming

È possibile seguire il programma in diretta su Canale 5 o in streaming sul sito di Mediaset Infinity, a partire dalle ore 14.45.

Sul sito di Witty Tv, invece, è possibile rivedere o recuperare tutte le puntate.

Su La5, inoltre, a partire dalle ore 19:50 circa, andrà in onda la replica della puntata odierna.

