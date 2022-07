Gli ascolti tv di giovedì 21 luglio 2022 sono ancora condizionati dalla Crisi di Governo, anche se non ci sono state le dirette monstre del giorno prima. Il daytime delle principali reti ha vissuto comunque qualche variazione per seguire gli sviluppi maturati nel pomeriggio, che hanno portato alla definizione della data delle elezioni anticipate, previste per domenica 25 settembre dalle 7 alle 23. Una decisione che sta spingendo i principali programmi di approfondimento giornalistico e i talk di prevalente natura politica ad anticipare il ritorno dalle ferie per seguire la campagna elettorale ormai già iniziata (ammesso che sia mai finita negli ultimi 30 anni).

Non è però legata agli approfondimenti sulla crisi di governo la mancata messa in onda della quarta puntata di TIM Summer Hits. In realtà era già stato stabilito che il prime time di giovedì 21 luglio sarebbe stato occupato dai quarti di finale degli Europei di Calcio Femminile, ma l’eliminazione dell’Italia ha scombussolato i piani; da qui la messa in onda di un film in prima visione. Il programma, tra i più visti dell’estate della rete, non è stato certo cancellato, dunque, ma spostato alla prossima settimana, quando recupererà con un doppio appuntamento.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di giovedì 21 luglio, con tutti i dati Auditel principali della giornata. Don Matteo, però, resta una certezza in un prime time che propone anche La Grande Opera dall’Arena di Verona con il primo dei suoi tre appuntamenti su Rai 3, tutto dedicato alla Carmen di Bizet in uno storico allestimento firmato da Franco Zeffirelli.