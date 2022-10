Gli ascolti tv di ieri, con il debutto di Vincenzo Malinconico su Rai 1, la prima di Amore Criminale su Rai 3, la Coppa Italia su Italia 1 e un nuovo appuntamento col Grande Fratello Vip. Ma vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso (recensione) ha registrato 4.132.000 telespettatori, share 22,96%, mentre su Canale 5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 2.391.000 telespettatori, share 19,30%. Su La7 PiazzaPulita ha ottenuto 1.063.000, 7,41%. Su Italia 1 il match Bologna – Cagliari ha registrato un netto di 1.032.000 telespettatori, share 5,19%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 868.000 telespettatori, share 5,98%. Su Rai 3 la prima puntata di Amore Criminale ha registrato 685.000 telespettatori, share 3,65%. Su Rai 2 il doc Il mistero Moby Prince è stato visto da 585.000 telespettatori, share 13,08%. Su Nove Only Fun ha registrato 537.000 telespettatori, share 2,95%.Su Tv8 il film Spider-Man: Far From Home è stato visto da 398.000 telespettatori, share 2,24%. Su Sky Uno/+1 e on demand X Factor ha registrato 582.000 spettatori, share del 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.375.000 telespettatori, share 21,19%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.642.000 telespettatori, share 17,62%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 892.000 telespettatori, share 4,30% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 942.000, 4,98% e a seguire Via dei Matti n.0 872.000, 4,38%, Il cavallo e la torre 1.369.000, 6,73%, quindi Un posto al sole che registra 1.532.000, 7,39%. Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.028.000 telespettatori, share 5,08% e nella seconda 901.000, 4,34%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.794.000 telespettatori, share 8,69%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 521.000 telespettatori, share 2,54% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 539.000 telespettatori, share 2,62%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.740.000 telespettatori, share 21,40% e nel game un netto di 4.196.000, 25,41%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.061.000 telespettatori, share 17,48% e nel game un netto di 3.183.000, 20,14%. Su Rai 2 Speciale Tg2 – Verso il Governo ha ottenuto 312.000, 2% e Il Provinciale 366.000, 1,85%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 666.000 telespettatori, share 14,20%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 665.000, 16,17%; a seguire Storie Italiane 689.000, 18,43% nella prima parte e nella seconda 777.000, 17,11%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.557.000, 16,35%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 490.000 telespettatori, share 9,49% e 829.000, 9,05%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 395.000, 7,62%, nel programma 379.000, 8,64%, e nel segmento Extra 240.000, 5,65%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 688.000, 6,05% e Passato e Presente 540.000, 4,34%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 984.000 telespettatori, share 22,51% e 839.000, 22,34%, Forum 1.324.000, 19,57%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 160.000 telespettatori, share 2,72% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 92.000 telespettatori, share 2% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 160.000, 1,65% e La signora in giallo 635.000, 5,24%. La7 ha ottenuto con Omnibus 219.000 telespettatori, share 4,790%, nel segmento News 105.000, 2,93% e nel Dibattito 242.000, 5,11%; quindi Coffee Break 218.000, 5,80% e L’aria che tira 395.000, 8,14% e L’aria che tira Oggi 607.000, 6,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.472.000, 12,96% e nel programma 1.490.000, 15,46% e a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.780.000, 22,16%, mentre Speciale Tg1 – Verso il nuovo Governo 1.309.000, 14,99%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 525.000 telespettatori, share 4,84%; Bella ma’ nel segmento BellaQuiz 205.000, 2,16% e nel programma 315.000, 3,85%; Nei tuoi panni 190.000, 2,35%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 402.000, 5,12%, Geo 1.025.000, 11,04 %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.476.000 telespettatori, share 20,23%, Una vita 2.184.000, 19,59%, Uomini e donne 2.518.000, 26,37% e nel finale 1.789.000, 21.34%; Amici di Maria De Filippi 1.597.000, 19,84%, GF Vip 1.390.000, 17,80%, Un altro domani 1.150.000, 14,99%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.302.000, 16,60%, nel programma 1.767.000, 19,23% e nel segmento I Saluti 1.773.000, 16,73%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 610.000 telespettatori, 5,32%, mentre il match di Coppa Italia Cremonese – Modena un netto di 610.000, 5,32% e Sampdoria – Ascoli un netto di 784.000, 5,13%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 637.000 telespettatori, 5,97% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 295.000, 3,53% e il film I giganti del mare un netto di 313.000, 3,51%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 445.000 telespettatori, share 4,03% e nel programma 498.000, 5,53%; Tagadà Focus 453.000, 5,84%. TgLa7 Diario Politico 600.000, 5,36%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue .000, %. Su Rai 3 Sopravvissute .000 telespettatori, share %, e Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 il film Blade II ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre su Rete 4 il film Nodo alla gola un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

