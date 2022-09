Ascolti tv giovedì 15 settembre 2022: Speciale Porta a Porta, Ricomincio da me, X Factor

Gli ascolti tv di giovedì 15 settembre 2022 rivedono una vecchia conoscenza che si rinnova, X Factor. La nuova stagione condotta dalla cantante (e a questo punto anche conduttrice) Francesca Michielin su Sky Uno ha riacceso l’annata dei talent show. Per le generaliste, Rai 1 ha trasmesso il primo dei due appuntamenti di Porta a Porta che precedono le elezioni politiche del 25 settembre 2022. Rai 2 ha proposto la serie TV Delitti in paradiso e Rai 3 il film La casa delle stelle. Dal prossimo giovedì Canale 5 tornerà ad ospitare il Grande Fratello VIP con il secondo appuntamento settimanale, intanto ieri sera ha trasmesso il film Ricomincio da me. Italia 1 ha proseguito la saga delle Cinquanta sfumature ed infine Rete 4 e La7 hanno dedicato il prime time all’attualità.

