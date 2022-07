Gli ascolti di giovedì 14 luglio 2022 – disponibili come sempre intorno alle 10 – hanno come focus del tutto particolare gli speciali per la Crisi di Governo apertasi nel primo pomeriggio, con il Premier Draghi salito al Colle per rassegnare le sue dimissioni. Dimissioni respinte dal Capo dello Stato e quindi ora si attende la ‘resa dei conti’ in Parlamento, ma soprattutto la conta dei 5S a favore di Draghi, intenzionato però a non proseguire il proprio mandato senza l’appoggio netto dei 5S sotto la guida di Giuseppe Conte. In tutto questo, la programmazione del pomeriggio estivo è stata stravolta per lasciar spazio agli speciali dei Tg, che hanno seguito in diretta prima la discussione alla Camera, quindi lo sviluppo degli eventi in diretta tv. Variazioni anche in prima serata, approfittando di un palinsesto di repliche e di fuori garanzia.

Ma vediamo – appena possibile – gli ascolti tv di giovedì 14 luglio 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 lo Speciale Tg1 condotto da Monica Maggioni, che prende il posto delle repliche di Don Matteo, ha registrato 1.226.000 telespettatori, share 8,9%, mentre su Canale 5 Scherzi a parte, sempre in replica, ha ottenuto 1.161.000 telespettatori, share 10,3%. Su Rai 2 TIM Summer Hits è stato visto da 1.389.000 telespettatori, share 11,8%, mentre su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 1.149.000 telespettatori, share 7,8%. Rai 3 ricorda Eugenio Scalfari con il doc Scalfari: A sentimental journey ha registrato 436.000 telespettatori, share 2,9%. La crisi di governo è stata seguita e commentata live anche da Zona Bianca, che su Rete 4 ha convinto 846.000 telespettatori, share 7%, e da In Onda che su La7 In Onda ha ottenuto 684.000, 5,1%. Su Tv8 la miniserie Cops – Una banda di poliziotti è stata vista da 403.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove il film Via dall’incubo ha registrato 486.000 telespettatori, share 3,6%.