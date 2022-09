Gli ascolti tv del primo giorno di settembre e in particolare del giovedì. Il menù della prima serata delle generaliste è stato un mix di film, serie, attualità e musica Rai 1 ha proposto la commedia Basta un paio di baffi per la serie Purché finisca bene, mentre Canale 5 ha proposto il live di Alessandra Amoroso realizzato allo stadio San Siro lo scorso luglio 2022. Rai 2, La7 e Rete 4 si sono dedicate all’attualità, con l’entrata nel mese delle elezioni politiche inizia ad intensificarsi il lavoro di trasmissioni come Tg2 Post, In onda (che da lunedì lascia il posto a Otto e mezzo) e Dritto e Rovescio. Italia 1 e Rai 3 invece si sono ritagliate il loro spazio rispettivamente con la serie tv FBI: Most wanted e La grande storia, quest’ultima in una puntata dedicata a Papa Giovanni Paolo I (Albino Luciani). Da segnalare inoltre su Tv8 il film Tutti per 1 – 1 per tutti e su Nove un blockbuster come Una settimana da Dio.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Purché finisca bene – Basta un paio di baffi in replica ha registrato 2.205.000 telespettatori, share 14.52%, mentre su Canale 5 lo speciale Alessandra Amoroso – Tutto accade a San Siro ha ottenuto 1.588.000 telespettatori, share 12.1%. Su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 1.149.000 telespettatori, share 7.2%, mentre su Rete 4 Dritto e Rovescio ha convinto 1.013.000 telespettatori, share 6.1%. Su Rai 2 Tg2 Post è stato visto da 556.000 telespettatori, share 3.4%, mentre su Rai 3 La Grande Storia ha registrato 816.000 telespettatori, share 6.1%, Su La7 In Onda – Prima serata ha ottenuto 654.000, 4%, mentre su Tv8 il film Tutti per 1 – 1 per tutti è stato visto da 337.000 telespettatori, share 2.3% e su Nove il film Una settimana da Dio ha registrato 622.000 telespettatori, share 4.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.158.000 telespettatori, share 17.66%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.883.000 telespettatori, share 16.20% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 875.000, 5.52% e a seguire La gioia della musica 761.000, 4.48%, Il cavallo e la torre a 1.294.000, 7.42%, quindi Un posto al sole 1.444.000, 8.01%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.113.000 telespettatori, share 6.26% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 797.000 telespettatori, share 4.57% e nella seconda 988.000, 5.61%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.006.000 telespettatori, share 5.59%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 473.000 telespettatori, share 2.7% e su Nove Deal With It ha registrato 362.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.454.000 telespettatori, share 23.77% e nel game un netto di 3.705.000, 27.58%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.397.000 telespettatori, share 14.56% e nel game un netto di 2.145.000, 16.54%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto 800.000, 5.16%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 586.000 telespettatori, share 3.88%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 630.000 telespettatori, share 3.86%, mentre su La7 Padre Brown si ferma a 117.000, 1.35% e 145.000, 1.16%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 690.000 telespettatori, share 16.29%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 698.000, 17.19%; a seguire Linea Verde Estate 641.000, 15.08% e Camper ha ottenuto con 1.144.000, 13.55%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 419.000 telespettatori, share 5.96%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 237.000, 5.21% e nel segmento Extra 166.000, 4.21%, mentre Elisir – A gentile richiesta 157.000, 4%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 476.000, 4.92% e Passato e Presente 437.000, 3.67%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 828.000 telespettatori, share 18.20% e 648.000, 16.68%, con Forum a 1.433.000, 20.96%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 198.000 telespettatori, share 3.14% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha ottenuto 97.000 telespettatori, share 2.08% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 129.000, 1.40% e La signora in giallo 438.000, 3.75%. La7 ha ottenuto con Omnibus 182.000 telespettatori, share 4.30%, nel segmento News 129.000, 4.17% e nel Dibattito 157.000, 3.40%; quindi Coffee Break 133.000, 3.42% e L’aria che tira – Estate 248.000, 4.98% e L’aria che tira Oggi – Estate 350.000, 3.65%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 11 registra 1.410.000, 13.55% e 1.432.000, 16.51%, Sei sorelle raccoglie 896.000, 11.69% e a seguire Estate in diretta 1.460.000, 18.47%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 334.000 telespettatori, share 3.23% e 421.000, 3.73%. Su Rai 3 le due puntate di Ossi di Seppia hanno ottenuto 307.000, 3.55% e 245.000, 2.94% Italia Viaggio nella bellezza 330.000, 4.39% e Geo Magazine 593.000, 7.40%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.366.000 telespettatori, share 20.19%, Una vita 2.257.000, 21.40% mentre Terra amara 1.854.000, 23.54%, Un altro domani 2.041.000, 22.39%. Dopo le soap il film tv La casa tra le montagne: Fratelli un netto di 1.029.000, 13.31%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 476.000 telespettatori, 4.20%, mentre The Mentalist 247.000, 3.23%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 670.000 telespettatori, 6.64% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 311.000, 3.82% e il film Come una rosa al naso un netto di 211.000, 2.69%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 200.000 telespettatori, share 2.27% e The Royals 109.000, 1.46%.