La guida tv di oggi giovedì 1 settembre 2022 sui canali Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Discovery. La settimana prosegue a base di musica su Canale 5. Il concerto che Alessandra Amoroso ha tenuto lo scorso luglio allo stadio San Siro di Milano occuperà la prima serata della rete ammiraglia Mediaset. Diversamente, Rai 1 proporrà un film del ciclo Purché finisca bene. Su Rai 2 il Tg2 post si allunga coprendo l’intera fascia del prime time per quanto riguarda l’attualità e, sempre a proposito di ‘long version’ anche La7 ci mette del suo con In onda. Paolo del Debbio torna su Rete 4 per il secondo appuntamento stagionale di Dritto e Rovescio.

Guida tv Rai stasera 1 settembre 2022

Su Rai 1 alle 21:25, Film ciclo ‘Purché finisca bene’: Basta un paio di baffi – Sara ha un solo sogno: diventare chef. L’occasione di una vita arriva quando al suo ristorante preferito cercano un cuoco. Ma Luca, il proprietario, a causa di una esperienza negativa, vuole assumere solo uomini. Sara, però, non può perdere questa occasione, il suo sogno dipende da questo lavoro. Così, con l’aiuto del suo migliore amico Sergio, si traveste da uomo, diventa Andrea e ottiene il lavoro. Ma cosa succede quando Andrea e Luca si innamorano?

alle 21:20, Film: Su Rai 5 alle 21:15, Spettacolo: Il barbiere di Siviglia – Dal Teatro dell’Opera di Roma Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Orchestra e Coro dell’Opera di Roma, Direttore Daniele Gatti. Regia teatrale e televisiva di Mario Martone

alle 21:10 Film: Su Rai Premium alle 21:20 Film: Un romantico blackout – A causa di un blackout che lascia al buio tutta la città, Matthew e Rebecca iniziano a disintossicarsi dalla loro ossessione per la tecnologia e i social media, credendo che questo sia sufficiente a riportare sulla retta via la loro vita di coppia.

alle 20:40, Docu-reality: (St 2020 Ep. 8) Su Rai Yoyo alle 20:50: Pinocchio and Friends ; alle 21:10: Berry Bees ; alle 21:35: Shaun vita da pecora ; alle 21:50: Pimpa.

alle 21:10: Su Rai Scuola alle 21.00: Storie della Scienza ; alle 21:50: Great Rift .

Guida tv Mediaset stasera 1 settembre 2022

Su Canale 5 alle 21:30, Spettacolo: Alessandra Amoroso, Tutto accade a San Siro – allo stadio San Siro di Milano un’evento speciale composto da 90 ballerini e un’orchestra di 47 elementi, il 200esimo live della sua carriera.

alle 21:20, Serie TV: (stagione 3 Ep. 6-7) Su Rete 4 alle 21:20, Attualità: Dritto e rovescio – Al centro del programma condotto da Paolo del Debbio l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

alle 21.15, Film: Su Iris alle 21:15, Film: Ballistic

alle 21:15, Film: Su TwentySeven alle 21:05, Film: Il grande Lebowski

alle 21:05, Film: Su La 5 alle 21:10, Film: Alex & me

alle 21:10, Film: Su Cine 34 alle 21:05, Film: Il sorpasso – Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti. Regia di Dino Risi.

alle 21:15, Documentario: Segreti nel ghiaccio (stagione 1 Ep. 3-4)

alle 21:15, Documentario: Su Top Crime alle 21:15, Serie tv: Law & Order: Special Victims Unit

alle 21:15, Serie tv: Su Italia 2 alle 21:15, Film: Contagious

alle 21:15, Film: Su Mediaset Extra alle 21:05, Spettacolo: Colorado

alle 21:05, Spettacolo: Su Boing alle 21:00: Craig

alle 21:00: Su Cartoonito alle 21:00 Simone

Guida tv La7 stasera 1 settembre 2022

Su La7 alle 20:30, Attualità: In onda – Secondo appuntamento settimanale con la versione lunga del programma de La7 con Luca Telese e Marianna Aprile.

alle 20:30, Attualità: – Secondo appuntamento settimanale con la versione lunga del programma de La7 con Luca Telese e Marianna Aprile. Su La7d alle 21:20, Film: I segreti della corona – Elisabetta II – Le ultime battaglie

Guida tv Tv8 stasera 1 settembre 2022

Su Tv8 alle 21:30, Film: Tutti per 1 – 1 per tutti: La regina anna d’Austria ha assegnato ai moschettieri un’ultima missione segreta. a guidarli ci sarà Tomtom, una stravagante veggente.

Guida tv Nove, Real Time 1 settembre 2022