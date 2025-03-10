Gli ascolti tv della domenica, con Imma Tataranni su Rai 1, Tradimento su Canale 5 e le interviste di Che Tempo Che Fa sul NOVE.

NB. Dati in Total Audience

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4 ha ottenuto un netto di 4.339.000 telespettatori, per uno share del 24.32%. Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato un netto di 2.164.000 telespettatori, share 13.12%. Su Rai 2 NCIS 693.000, 3.40%, e NCIS Origins 598.000, 3.11% . Su Rai 3 PresaDiretta ha ottenuto nella presentazione 666.000, 3.31% , e nel programma 878.000, 4.59. Su Italia 1 Le Iene ha ottenuto nella presentazione 1.067.000, 5.27%, e nel programma 1.433.000 telespettatori, share 10.14% . Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 562.000 telespettatori, share 3.90% . Su La7 lo speciale Trump contro tutti – Il discorso al congresso ha registrato 767.000 telespettatori, share 3.82%, e a seguire Nuclear Now 293.000, 1.59%. Su TV8 il film L’amore bugiardo – Gone Girl è stato visto da 271.000 telespettatori, share 1.72%. Sul NOVE Che Tempo Che Fa ha registrato nella presentazione 1.553.000 telespettatori, share 7.75%, nel programma 1.841.000, 9.25%, e nel segmento Il Tavolo 885.000, 7.62%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.927.000, 29.34%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.571.000 telespettatori, share 12.71%. Su Rai 3 Blob 741.000, 3.77%. Su Italia 1 NCIS 1.168.000, 5.83%. Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 1.057.000, 5.31%, e nella seconda 915.000, 4.51%. Su La7 In altre parole… domenica ha fatto registrare 935.000 telespettatori, share 4.63%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 701.000, 3.50%. Sul NOVE Che tempo che farà 695.000, 3.76%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.022.000 telespettatori, share 19.97%, e nel game (La Ghigliottina) un netto di 4.356.000, 24.80%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! Story 2.355.000 telespettatori, share 16.10%, e nel game un netto di 2.861.000, 16.82%. Su Rai 2 FBI un netto di 550.000, 2.89%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 572.000 telespettatori, share 3.12%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 902.000 telespettatori, share 4.74%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 724.000, 19.70%, e nella seconda 1.222.000, 21.20% per un netto di 1.213.000, 21.15%; Check-Up 1.138.000, 18.23%; A Sua immagine 1.373.000, 17.32%; la Santa Messa ha ottenuto 1.359.000, 19.19%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 3.156.000, 25.68%. Su Rai 2 Citofonare Rai2 ha registrato nella presentazione 225.000, 3.59%, nella prima parte 316.000 telespettatori, share 5%; Sci coppa del Mondo-Kvitfjell: Super gigante 578.000, 8.52%; Citofonare Rai 2 nella seconda parte 420.000, 4.19%. Su Rai 3 Agorà Weekend 207.000, 3.67%, Mi manda Raitre 337.000, 5.39%, O anche no 175.000, 2.65%; Timeline 179.000, 2.65%; TGR RegionEuropa 281.000, 3.58%; dopo il Tg3, Fuori Linea 507.000, 5.15%; TGR Mediterraneo 417.000, 3.64%; Le porte del cuore 260.000, 1.82%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 923.000 telespettatori, 14.36%, mentre Melaverde ha registrato 1.857.000 telespettatori, share 18.38%. Su Italia 1 Drive Up ha registrato 221.000 telespettatori, share 2.51%. Su Rete 4 Terra Amara 397.000, 6.40%; Dalla parte degli animali nella prima parte 251.000, 3.82%, nella seconda 278.000, 3.86%, nei saluti 267.000, 3.41%; quindi dopo il Tg, Colombo ha segnato 362.000, 2.76%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 173.000 telespettatori, share 4.48% (nel segmento News 157.000, 5.05%, e nel Dibattito 251.000, 4.34%); Camera con vista 206.000, 3.28%; Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso 124.000, 1.92%, L’ingrediente perfetto 123.000, 1.70%; Uozzap 156.000, 1.72%; L’Aria Che Tira – Diario 217.000, 1.75%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.566.000, 18.52%, nella prima parte 2.503.000, 19.68%, nella seconda parte 2.099.000, 18.35%, e ne I Saluti di Mara 2.113.000, 19.15%; a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.812.000, 14.56%. Su Rai 2 Musica Mia 332.000, 2.45%; Bellissima Italia – Generazione Green 279.000, 2.24%; Torneo Sei Nazioni-Inghilterra-Italia 476.000, 4.20%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 1.283.000, 9.81%; Rebus 667.000, 6.04%; Kilimangiaro nella presentazione 589.000, 5.20%, nel segmento Il Grande Viaggio 739.000, 6.38%, e nel programma 1.313.000, 9.73%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.364.000, 16.55%, Amici di Maria De Filippi (live) 3.176.000 telespettatori, share 24.72%, Verissimo 2.227.000, 20.03%, e nei Giri di Valzer 2.000.000, 17.05%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 494.000 telespettatori, 3.54%, il film Lanterna Verde 374.000, 3.11%; The Equalizer 420.000, 3.71%; GF 311.000, 2.38%. Su Rete 4 il film Il Bounty ha registrato un netto di 237.000 telespettatori, 1.95% di share; il film La rivolta dei cowboys un netto di 498.000, 3.98%. Su La7 Una giornata particolare – Le ultime ore di Pompei 420.000, 3.35%; La7 Doc 302.000, 2.72% e 292.000, 2.51%; il film Tra le nuvole 277.000, 1.86%.

Ascolti tv Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 672.000 telespettatori, share 8.15%. Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato nella presentazione 924.000 telespettatori, share 5.49%, e nel programma 1.042.000, 9.53%; L’altra DS 284.000, 5.39%. Su Rai 3 Presa Diretta più 605.000, 3.78%; Onore al merito 374.000, 3% e Tg3 Mondo ha registrato 218.000 telespettatori, share 2.63%. Su Canale 5 Pressing 612.000, 11.08%. Su Italia 1 American Dad! 361.000, 10.11%, e 229.000, 8.16%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.241.000, 29.75%; ore 20:00 4.808.000, 24.75%.

4.241.000, 29.75%; 4.808.000, 24.75%. Tg2 ore 13:00 1.308.000, 9.66%; ore 20:30 874.000, 4.37%.

1.308.000, 9.66%; 874.000, 4.37%. Tg3 ore 14:15 1.567.000, %; ore 19:00 2.010.000, 12.34%.

1.567.000, %; 2.010.000, 12.34%. Tg5 ore 13:00 2.799.000, 20.68%; ore 20:00 3.631.000, 18.51%.

2.799.000, 20.68%; 3.631.000, 18.51%. Studio Aperto ore 12:25 876.000, 7.78%; ore 18:30 694.000, 4.90%

876.000, 7.78%; 694.000, 4.90% Tg4 ore 12.00 355.000, 3.92%; ore 18:55 738.000, 4.53%.

355.000, 3.92%; 738.000, 4.53%. Tg La7 ore 13:30 765.000, 5.37%; ore 20:00 1.238.000, 6.32%.

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